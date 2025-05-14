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15:23, 14 мая 2025

Новые выбросы мазута произошли около отеля в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На берегу моря рядом с гостиницей в Анапе сегодня найдены новые выбросы мазута.

Как писал "Кавказский узел", власти Кубани заявили, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания, там курсируют патрули с громкоговорителями.

Заявления властей о подготовке к курортному сезону перемежаются сообщениями о новых выбросах мазута, в том числе около мест отдыха детей. Так, 25 апреля выбросы были обнаружены около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и на пляже отеля, а 23 апреля - около того же детского лагеря и базы отдыха.

Новые "мелкие выбросы" мазута сегодня были найдены во время утреннего осмотра лишь на одном участке берега в Анапе, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Это территория возле отеля «Пляжный поселок» в Анапе, за уборку отвечает Выселковский район. Выбросы оперативно ликвидировали, муниципальная команда возобновила деликатную очистку пляжа", - говорится в публикации.

На остальных участках побережья Анапы "новых выбросов не выявили", отмечается в сообщении. "Там продолжают деликатную очистку", - рапортовали краевые власти.

3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал тогда эколог Евгений Витишко.

Мазут на пляже. Иллюстрация создана
07:21 25.01.2025
Экологи усомнились в восстановлении пляжей Анапы в ближайшие несколько лет
На пляжи Анапы море на протяжении еще нескольких лет будет периодически выбрасывать мазут, создавая антисанитарию и неприятный запах, а купающиеся будут видеть в воде радужную пленку.

Напомним, владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. 11 мая стало известно, что туристы отменили 60% бронирований в крупном анапском отеле. Представители другого отеля подтвердили, что объемы бронирования упали в разы после разлива мазута.

Ранее туроператоры констатировали, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом санатории потеряли небольшой процент заявок, так как для их гостей состояние берега не главный критерий.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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