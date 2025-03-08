Новые выбросы мазута найдены в Темрюкском районе

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Сотрудники МЧС собрали 312 мешков с нефтепродуктами на побережье в Темрюкском районе, где произошли новые выбросы мазута.

Как писал "Кавказский узел", власти регулярно сообщают о новых выбросах мазута на пляжах Анапы и Темрюкского района. Случаи выбросов мазута участились в связи с повышением температуры, заявило 7 марта МЧС.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Сотрудники МЧС 7 марта собрали 312 мешков с нефтепродуктами на пляжах в поселках Веселовка и Волна Темрюкского района, сообщает сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Шторм выбросил на берег достаточно много мелких фрагментов мазута. Их собирают в мешки и затем вывозят для дальнейшей утилизации", - говорится в публикации.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Специалисты зафиксировали на берегу моря в Краснодарском крае выбросы двух видов мазута, различающихся по физическим свойствам и токсическому воздействию на человека и природу.

В феврале в ходе исследований собранного с пляжей в Анапе песка ученые обнаружили, что концентрация канцерогенного бензапирена в нем в 22,5 раза превышает допустимую норму. Из-за высокой концентрации бензапирена в мазуте следует закрыть пляжи для волонтеров и отдыхающих, указали экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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