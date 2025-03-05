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13:14, 5 марта 2025

Экологи заявили о выбросах двух видов мазута на побережье Кубани

Мазут на побережье Кубани. Фото: https://bloknot-novorossiysk.ru/news/uchyenye-rasskazali-chto-budet-s-chernomorskim-pob-1814323

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На берегу моря в Краснодарском крае зафиксированы выбросы двух видов мазута, различающихся по физическим свойствам и токсическому воздействию на человека и природу.

Как писал "Кавказский узел", после лабораторных исследований проб собранного с пляжей в Анапе песка ученые обнаружили, что концентрация бензапирена (бензпирена, бензопирена) в нем в 22,5 раза превышает допустимую норму. Отбор проб мазута М-100, в которых обнаружен бензапирен, был сделан на побережье в Анапе 28 января, пояснило Всероссийское общество охраны природы.

Из-за высокой концентрации бензапирена в мазуте следует закрыть пляжи в Анапе для волонтеров и отдыхающих, а загрязненный песок вывезти на специальные полигоны для чрезвычайно опасных отходов, указали экологи.

О двух видах мазута на побережье заявил 4 марта член совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко.

Он отметил, что "неожиданно для себя" понял это. "На побережье Анапы и Тамани два разных мазута и по свойствам и по токсическому воздействию на человека, птиц и животных с растениями. Как они разделены по побережью, пока понять не могу", - написал он в своем телеграм-канале.

Днем ранее, 3 марта, сведения о двух видах мазута обнародовал эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк.

"Это два разных мазута! В тепле (+25) часть собранного на пляже мазута осталась лепешками, а часть растаяла и протекла вниз, пропитывая песок. В танкерах был мазут с двух разных заводов, с очень разными свойствами. Один из них - это прямогонный мазут, похожий на М-100, а другой - остаток крекинга с высоким содержанием бензапирена. Один мазут плавает, другой тонет. Один мазут плавится и течет, когда другой еще лежит комками", - написал он.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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