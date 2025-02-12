Экологи раскрыли детали исследования канцерогена на пляже в Анапе

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Общество охраны природы обнародовало подробности исследования взятых на анапском пляже проб мазута, в которых найден бензапирен.

Как писал "Кавказский узел", после лабораторных исследований проб собранного с пляжей в Анапе песка ученые обнаружили, что концентрация бензапирена (бензпирена, бензопирена) в нем в 22,5 раза превышает допустимую норму, сообщил 1 февраля научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Из-за высокой концентрации бензапирена в мазуте следует закрыть пляжи в Анапе для волонтеров и отдыхающих, а загрязненный песок вывезти на специальные полигоны для чрезвычайно опасных отходов, указали экологи.

Отбор проб мазута, в которых обнаружен бензапирен, был сделан на побережье в Анапе 28 января, сообщило 11 февраля на своем сайте Всероссийское общество охраны природы. "Эти пробы для проведения контроля были предложены организациям, готовым провести такую работу. Представитель Всероссийского общества охраны природы (ВООП), находившийся в зоне экологической аварии, взял три пробы из отобранных сотрудниками Минэкономики Краснодарского края и Кубанского научного фонда. Пробы были доставлены в Москву", - говорится в публикации.

Химический анализ провела аккредитованная испытательная лаборатория. "Мазут «М-100» содержит полиароматические углеводороды, среди которых бензо(а)пирена — самый опасный. Это мощный и устойчивый канцероген и мутаген, обладающий свойством накапливаться в окружающей среде и организме человека. Поэтому анализ проводился по этому показателю. При норме бензо(а)пирена в почве 0,02 мг/кг проба сгустка мазута с песчаного берега близ Анапы содержит 0,45 мг/кг", - отмечается в сообщении.

Если анализы будут неблагоприятными, туда нельзя пускать людей

Виктор Данилов-Данильян назвал ситуацию "очень тревожной". "Ни в коем случае не должны допускать туда людей, не проверив двадцать раз, какая там на самом деле обстановка. А она может меняться, потому что бензо(а)пирен может испаряться, он может быть засыпан слоем песка из близлежащих карьеров, как это и собираются сделать. Эту ситуацию нужно держать под контролем. Если анализы будут неблагоприятными, туда нельзя пускать людей. Если загрязнение будет держаться на уровне 1 ПДК [предельно допустимой концентрации], отдыхайте, пожалуйста, но я бы не рекомендовал людям находиться на пляже больше 2 часов в день", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, 14 января умер 17-летний студент индустриального техникума Анапы, который помогал спасать птиц. Власти заявили, что молодой человек не принимал участия в уборке мазута. Однако мать умершего опровергла эту версию и предположила, что ее сын надышался мазутом. К 4 февраля 268 человек обратились к врачам с жалобами на ухудшение состояния здоровья после участия в уборке мазута.

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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