RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:18, 12 февраля 2025

Экологи раскрыли детали исследования канцерогена на пляже в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Общество охраны природы обнародовало подробности исследования взятых на анапском пляже проб мазута, в которых найден бензапирен.

Как писал "Кавказский узел", после лабораторных исследований проб собранного с пляжей в Анапе песка ученые обнаружили, что концентрация бензапирена (бензпирена, бензопирена) в нем в 22,5 раза превышает допустимую норму, сообщил 1 февраля научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Из-за высокой концентрации бензапирена в мазуте следует закрыть пляжи в Анапе для волонтеров и отдыхающих, а загрязненный песок вывезти на специальные полигоны для чрезвычайно опасных отходов, указали экологи.

Отбор проб мазута, в которых обнаружен бензапирен, был сделан на побережье в Анапе 28 января, сообщило 11 февраля на своем сайте Всероссийское общество охраны природы. "Эти пробы для проведения контроля были предложены организациям, готовым провести такую работу. Представитель Всероссийского общества охраны природы (ВООП), находившийся в зоне экологической аварии, взял три пробы из отобранных сотрудниками Минэкономики Краснодарского края и Кубанского научного фонда. Пробы были доставлены в Москву", - говорится в публикации.

Химический анализ провела аккредитованная испытательная лаборатория. "Мазут «М-100» содержит полиароматические углеводороды, среди которых бензо(а)пирена — самый опасный. Это мощный и устойчивый канцероген и мутаген, обладающий свойством накапливаться в окружающей среде и организме человека. Поэтому анализ проводился по этому показателю. При норме бензо(а)пирена в почве 0,02 мг/кг проба сгустка мазута с песчаного берега близ Анапы содержит 0,45 мг/кг", - отмечается в сообщении.

Если анализы будут неблагоприятными, туда нельзя пускать людей

Виктор Данилов-Данильян назвал ситуацию "очень тревожной". "Ни в коем случае не должны допускать туда людей, не проверив двадцать раз, какая там на самом деле обстановка. А она может меняться, потому что бензо(а)пирен может испаряться, он может быть засыпан слоем песка из близлежащих карьеров, как это и собираются сделать. Эту ситуацию нужно держать под контролем. Если анализы будут неблагоприятными, туда нельзя пускать людей. Если загрязнение будет держаться на уровне 1 ПДК [предельно допустимой концентрации], отдыхайте, пожалуйста, но я бы не рекомендовал людям находиться на пляже больше 2 часов в день", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, 14 января умер 17-летний студент индустриального техникума Анапы, который помогал спасать птиц. Власти заявили, что молодой человек не принимал участия в уборке мазута. Однако мать умершего опровергла эту версию и предположила, что ее сын надышался мазутом. К 4 февраля 268 человек обратились к врачам с жалобами на ухудшение состояния здоровья после участия в уборке мазута.

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:31, 12 февраля 2025
Боец из Избербаша убит на Украине
09:55, 12 февраля 2025
ЕСПЧ признал нарушение прав жительницы Майского
08:31, 12 февраля 2025
Контрактник из Беслана убит в военной операции
06:52, 12 февраля 2025
Суд в Ростове-на-Дону приговорил к колонии пятерых украинских военнопленных
15:28, 11 февраля 2025
Военный из Дагестана убит в военной операции
14:52, 11 февраля 2025
Три человека арестованы по делу о нападении на полицейского в Дербенте
Все события дня
Новости
Снежана и Евгений Манченко. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" семьей Манченко.
00:01, 12 февраля 2025
Мать Манченко выразила надежду на справедливый приговор силовикам
Мешки с песком на пляже Джемете. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Юрия Озаровского от 11.02.25, https://t.me/MoreOz/88061.
21:15, 11 февраля 2025
Вывоз чистого песка с пляжа Джемете возмутил волонтеров
Грузовик едет в горах. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
18:54, 11 февраля 2025
Эксперты поддержали идею отключения "Платона" на фоне сбоев в геолокации
Птица, пострадавшая от мазута. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=GzebL3-5iac
18:00, 11 февраля 2025
Число пострадавших от мазута птиц выросло в Сочи
Юрий Захарчевский (справа) в зале суда. Скриншот видео https://don24.ru/rubric/proisshestviya/v-rostove-prigovorili-byvshego-sudyu-krasnodarskogo-kraevogo-suda-yuriya-zaharchevskogo.html
14:08, 11 февраля 2025
Юрий Захарчевский потребовал компенсацию за урон репутации
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Блогеры
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Мешки с песком на пляже Джемете. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Юрия Озаровского от 11.02.25, https://t.me/MoreOz/88061.
11 февраля 2025, 21:15
Вывоз чистого песка с пляжа Джемете возмутил волонтеров

Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 года. Фото: Report.az https://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/
11 февраля 2025, 18:46
Новое дело о беспорядках в Махачкале поступило в суд Ставрополя

Леван Микаа. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=76pX-X-_UPE
11 февраля 2025, 13:47
ФСБ разъяснила причину лишения гражданства Микаи

Шахназ Бейляргызы. Фото: APA https://ru.apa.az/incident/zaderzana-zurnalistka-saxnaz-beilyargyzy-602101
11 февраля 2025, 12:23
Комитет по защите журналистов призвал освободить Шахназ Бейляргызы

Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Показать больше