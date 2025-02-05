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13:59, 5 февраля 2025

Мать студента из Анапы опровергла версию о причинах его смерти

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За медицинской помощью обратились 282 человека, участвующих в ликвидации последствий разлива мазута на Кубани. Мать умершего студента из Анапы заявила, что вопреки официальной версии, ее сын убирал мазут с пляжа.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 15 января, три человека были госпитализированы после очистки берега от мазута, 142 получили помощь амбулаторно. Студент индустриального техникума Анапы, который помогал спасать птиц, умер. Власти Кубани заявили, что молодой человек не принимал участия в уборке мазута.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

С начала ликвидации последствий разлива мазута на побережье Анапы и Темрюкского района за медицинской помощью обратились 282 человека, сообщила 4 февраля краевая больница скорой помощи.

"Из них: Анапа - 268 человек, Темрюкский район - 14 человек. Амбулаторно обратилось 272 человека. Всего госпитализировано 9 человек, все выписаны после завершенного лечения", - говорится в публикации на сайте медучреждения.

Основные причины обращений к врачам - лёгкое недомогание, небольшие травмы, головные боли и тошнота. Чаще всего в помощи нуждались люди с хроническими заболеваниями, а обращений с серьёзными проблемами со здоровьем не было, сообщает BFM.ru.

Мать умершего 14 января 17-летнего подростка Александра, который был студентом Анапского индустриального техникума, опровергла официальную версию о том, что ее сын не участвовал в уборке мазута на пляже. Она уверена, что Александр надышался мазутом за время работы, сообщил 4 февраля 93.ru.

При этом в связи со смертью подростка проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Только после ее результатов будет известна причина смерти, пишет издание.

По словам женщины, ее сын "был абсолютно здоров", но медицинского заключения о причине смерти пока не выдали. "Следователи обещали предоставить его через пару дней, но прошли недели - тишина. Телефон сына, изъятый на проверку, до сих пор не вернули. Мы наняли юристов, но ответов нет", - приводит ее слова издание.

По словам матери умершего, представитель руководства техникума призывал собрать студентов на уборку пляжей в обмен на закрытие учебных долгов. При этом в техникуме заявляли, что не отправляли несовершеннолетних убирать мазут. "Техникум не отправлял волонтером ни одного несовершеннолетнего — их участие в уборке пляжей строго запрещено. По каждой смене формируются списки участников, фиксируются все, кто выходит на береговую полосу. Александра, как и всех его сверстников и тех, кто моложе 18 лет, никогда в организованные группы не включали", - приводятся в публикации слова представителя учреждения.

Мать умершего заявила, что у нее есть видео и фото с пляжа, которые сын присылал ей и друзьям. "Ребята подтвердят: они работали там с 9:30 до 15:30. В группах техникума были посты о наборе волонтеров, но после смерти Саши все быстро удалили. [...] Сейчас все следы «добровольной» уборки стирают", - привело ее слова издание.

Напомним, после лабораторных исследований проб собранного с пляжей в Анапе песка ученые обнаружили, что концентрация бензапирена (бензпирена) в нем в 22,5 раза превышает допустимую норму, сообщил 1 февраля научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Бензапирен – это "один из самых серьезных факторов" химического воздействия, провоцирующих онкологию и другие отдаленные последствия, заявил эколог Андрей Пешков.

Из-за высокой концентрации бензапирена в мазуте пляжи в Анапе следует закрыть для волонтеров и отдыхающих, а весь загрязненный песок нужно вывезти на специальные полигоны для чрезвычайно опасных отходов, заявили опрошенные "Кавказским узлом" экологи.

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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