RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:10, 31 января 2025

Угроза мазутного загрязнения обеспокоила сочинцев

Измазанная мазутом галька в Сочи. Скриншот видео от 27 января 2025 г. https://vesti-sochi.tv/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Измазанная мазутом галька обнаружена на берегу в Сочи. В Сириусе создан штаб по мониторингу ситуации с последствиями разлива мазута в Керченском проливе.

Как писал "Кавказский узел", 26 января власти Кубани объявили, что специалисты огородили пляжи Анапы заградительным валом и рвом, чтобы защитить основную часть пляжей от повторных выбросов мазута в случае шторма. Также специалисты уложили полипропиленовую сеть, которая будет задерживать даже мелкие капли мазута.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

На федеральной территории Сириус создан штаб для мониторинга экологической ситуации после разлива нефтепродуктов, сообщила на своем сайте администрация Сириуса.

"В штаб вошли представители администрации федеральной территории, МЧС России по Краснодарскому краю, Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Научно-технологического университета «Сириус», муниципальных казённых учреждений «Парки ФТ» и «Сириус.ФТ 24», Природного орнитологического парка в Имеретинской низменности", - говорится в публикации.

По данным Центра управления кризисных ситуаций города Сочи на 29 января, за предыдущий месяц на федеральной территории квалифицированную ветеринарную помощь получили 104 птицы, сообщила администрация федеральной территории.

К 28 января в Краснодарском крае были найдены 7336 птиц, испачканных мазутом, из них выжили и были отправлены на реабилитацию 3166. Большинство пострадавших птиц (6091 особь) – чомги. Также найдены лысухи, чернозобые гагары, серощекие, черношейные и красношейные поганки, серебристые и озерные чайки и один лебедь-шипун, сообщили власти края.

"Ежедневно для мониторинга и проверки состояния воды в акватории задействуют 27 судов. На протяжении указанного периода следов нефтепродуктов в воде зафиксировано не было, что свидетельствует о стабильной экологической ситуации. Для проверки сообщений о мазутных пятнах на пляже на место выезжает смена аварийно-спасательного формирования МКУ «Сириус.ФТ 24». Факты загрязнения не подтвердились", - говорится в публикации.

26 января стало известно, что на пляже в Сириусе туристы обнаружили небольшое мазутное пятно. Пользователи соцсетей предположили, что загрязнить берег могли перелетные птицы из Анапы, сообщило в тот же день Сочи1.ру.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Пострадавший рабочий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
09:55, 31 января 2025
Рабочий нефтезавода госпитализирован после авиаудара в Волгоградской области
Пострадавшая от мазута птица. Стоп-кадр видео Юрия Озаровского от 7 января, https://rutube.ru/video/1c69008a9f83e4574465ed25f9b77cbd/?r=plemwd.
08:04, 31 января 2025
Поток пострадавших от мазута птиц сократился на Кубани
04:12, 31 января 2025
Военный из Краснодарского края убит на Украине
Водолаз поднимает мешки с мазутом у пирса близ Витязево. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 30.01.25, https://t.me/opershtab23/11342
22:35, 30 января 2025
Оперштаб рапортовал об очистке от мазута части дна у Витязево
Евгений Манченко. Кадр из видео youtu.be/k_W1jt7rSoM
14:41, 30 января 2025
Суд в Краснодаре отменил приговор силовикам за избиение Евгения Манченко
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Пресс-конференция учредителей Платформы III Республика. Фото Фаика Меджада для "Кавказского узла" Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане

Блогеры
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Руфат Алексеров. Cкриншот видео https://www.instagram.com/rufat_aleskerov_051076/reel/DC3-ihvNNl5/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
31 января 2025, 12:55
Шахтинский блогер заявил о поджоге его дома

Центризбирком Абхазии. Фото: http://abkhazinform.com/media/k2/items/cache/f238b3e121deb508beeea5de99e48990_XL.jpg
30 января 2025, 16:26
Центризбирком Абхазии отказался открыть новые участки в России

Евгений Манченко. Кадр из видео youtu.be/k_W1jt7rSoM
30 января 2025, 14:41
Суд в Краснодаре отменил приговор силовикам за избиение Евгения Манченко

Участники беспорядков в аэропорту Уйташ. Стоп-кадр видео RusNews от 29.10.23, https://t.me/rusnews/43400.
29 января 2025, 18:16
Три жителя Дагестана осуждены по делу о беспорядках в Махачкале

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше