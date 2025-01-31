Угроза мазутного загрязнения обеспокоила сочинцев

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Измазанная мазутом галька обнаружена на берегу в Сочи. В Сириусе создан штаб по мониторингу ситуации с последствиями разлива мазута в Керченском проливе.

Как писал "Кавказский узел", 26 января власти Кубани объявили, что специалисты огородили пляжи Анапы заградительным валом и рвом, чтобы защитить основную часть пляжей от повторных выбросов мазута в случае шторма. Также специалисты уложили полипропиленовую сеть, которая будет задерживать даже мелкие капли мазута.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

На федеральной территории Сириус создан штаб для мониторинга экологической ситуации после разлива нефтепродуктов, сообщила на своем сайте администрация Сириуса.

"В штаб вошли представители администрации федеральной территории, МЧС России по Краснодарскому краю, Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Научно-технологического университета «Сириус», муниципальных казённых учреждений «Парки ФТ» и «Сириус.ФТ 24», Природного орнитологического парка в Имеретинской низменности", - говорится в публикации.

По данным Центра управления кризисных ситуаций города Сочи на 29 января, за предыдущий месяц на федеральной территории квалифицированную ветеринарную помощь получили 104 птицы, сообщила администрация федеральной территории.

К 28 января в Краснодарском крае были найдены 7336 птиц, испачканных мазутом, из них выжили и были отправлены на реабилитацию 3166. Большинство пострадавших птиц (6091 особь) – чомги. Также найдены лысухи, чернозобые гагары, серощекие, черношейные и красношейные поганки, серебристые и озерные чайки и один лебедь-шипун, сообщили власти края.

"Ежедневно для мониторинга и проверки состояния воды в акватории задействуют 27 судов. На протяжении указанного периода следов нефтепродуктов в воде зафиксировано не было, что свидетельствует о стабильной экологической ситуации. Для проверки сообщений о мазутных пятнах на пляже на место выезжает смена аварийно-спасательного формирования МКУ «Сириус.ФТ 24». Факты загрязнения не подтвердились", - говорится в публикации.

26 января стало известно, что на пляже в Сириусе туристы обнаружили небольшое мазутное пятно. Пользователи соцсетей предположили, что загрязнить берег могли перелетные птицы из Анапы, сообщило в тот же день Сочи1.ру.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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