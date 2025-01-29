Более 7,3 тысячи пострадавших от мазута птиц найдены на Кубани

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В Краснодарском крае найдены более 7,3 тысячи птиц, пострадавших от мазута, из них погибли более 4,1 тысячи.

Как писал "Кавказский узел", к 16 января были найдены 6006 птиц, пострадавших в результате разлива мазута, из них 2928 погибли, 3078 находились на реабилитации.

Ранее волонтеры рассказали, что птицы, которых добровольцы берут на реабилитацию, погибают, так как их внутренние органы повреждены из-за длительного потребления отравленной нефтепродуктами пищи. В одной из партий, доставленных в центр реабилитации "Пеликан", выжили только 5% птиц, а всего из привезенных туда птиц выжили 17%.

В Краснодарском крае за время ликвидации последствий ЧС найдены 7336 птиц, испачканных мазутом, сообщил поздно вечером 28 января в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

Большинство пострадавших птиц (6091 особь) – чомга, также найдены лысухи, чернозобые гагары, серощекие, черношейные и красношейные поганки, серебристые и озерные чайки и один лебедь-шипун.

"Часть птиц уже нашли погибшими или не смогли спасти еще на стадии первичной помощи. В результате из общего количества обнаруженных птиц на реабилитацию поступило 3166 особей", - говорится в публикации.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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