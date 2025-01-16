Волонтеры на Кубани за месяц спасли более 3000 птиц

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За месяц экокатастрофы из дикой природы изъяли 6006 птиц, но спасти удалось 3078.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно, что с 18 декабря за медпомощью обратился ряд участников очистки береговой линии от нефтепродуктов. Три пациента были госпитализированы, 142 обратившимся помощь оказана амбулаторно.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

За месяц работы по устранению последствий экокатастрофы волонтеры из дикой природы изъяли 6006 птиц, пострадавших в результате разлива мазута в Черном море, из этого числа 2928 особей погибло, на реабилитации находится 3078 птиц, сообщил сегодня ночью в своем телеграм-канале эколог Георгий Каваносян.

В Ставропольский край на реабилитацию направлено 1 136 птиц, Краснодарский край – 1 947 птиц. 15 января в Краснодар направлено 26 птиц. "Важно понимать, что это статистика первичных моек. Без учета падежа в "Пеликане", "Сафари-парке", "Аристее" и "Лукоморье". Точной информации от некоторых передержек нет даже у волонтёрских штабов", – отметил он.

Напомним, ранее волонтеры рассказали, что птицы, которых добровольцы берут на реабилитацию, погибают, так как их внутренние органы повреждены из-за длительного потребления отравленной нефтепродуктами пищи. Так в одной из партий доставленных в центр реабилитации животных "Пеликан" выжило только 5% птиц, всего из привезенных туда птиц выжили 17% пострадавших в результате разлива мазута. Пользователи Telegram потребовали предоставить статистику по другим центрам, куда отправляли птиц после отмывки от мазута в Анапе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.