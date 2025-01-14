RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:59, 14 января 2025

Волонтеры сообщили о большом падеже отравленных мазутом птиц

Спасенная птица. Фото instagram.com/help_birds_anapa принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Внутренние органы отловленных на Кубани птиц повреждены из-за длительного потребления отравленной нефтепродуктами пищи. В последней партии доставленных в центр реабилитации животных «Пеликан» выжило только 5 процентов птиц.

Как информировал "Кавказский узел", 13 января волонтеры сообщили о мазутном загрязнении Таманско-Запорожского орнитологического заказника.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Реабилитацией птиц, пострадавших в результате разлива мазута в Черном море, занимаются волонтеры центра "Пеликан" в Ставропольском крае. В ночь на 8 января туда была доставлена очередная партия пернатых. Из этой партии погибло 95% особей, сообщил сегодня ночью в своем телеграм-канале директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

"Птица приехала очень тяжелая. Была ли она недостаточно стабилизирована перед отправкой? Или проблемы в длительной перевозке? Побитая штормом? Вы знаете, из сообщения выше, я в первую очередь грешу на обезвоживание отравленных мазутом птиц при длительной перевозке. Из других привозов выживаемость была больше 35%", – отметил Пукалов.

Сотрудники центра "Пеликан" подчеркнули, что такого уровня падежа ранее не было. "Такой статистики у нас не было даже с самыми тяжелыми партиями, когда нам отправляли 500 птиц разом и мы двое суток без перерыва их принимали и спасали", – сказано в публикации, размещенной сегодня ночью в телеграм-канале центра.

В посте уточняется, что в ночь на 8 января было доставлено 188 птиц. "Последняя партия птиц приехала с сильным поражением центральной нервной системы, нарушаем координации и судорогами <…>. Наш ветврач – орнитолог провел вскрытие нескольких особей. Итоги ожидаемы: некроз пищевода с остатками нефтепродуктов, очень печальное состояние печени и почек", – сказано в публикации.

Из-за интоксикации у птиц идет большая нагрузка на сердце, а также на другие органы. Гибель может быть также связана с более длительным и сильным отравлением. "Птицы все это время (больше двух недель) пили отравленную воду и питались отравленной пищей. Страшно представить, что будет дальше", – отметили волонтеры.

"На сегодняшний день, мы приняли 1051 птицу. На вечер 13.01 из них выжило 175 особей, 160 из которых находятся в вольерах в стабильном состоянии и 15 в стационаре под пристальным наблюдением. <…> Процент выживания в среднем составляет около 17%", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:24, 14 января 2025
Первый в России приговор об угрозе безопасности дорожного движения вынесен в Каспийске
07:46, 14 января 2025
Трое бойцов с Кубани убиты в СВО
06:58, 14 января 2025
Ростовская область подверглась атаке беспилотников
14:15, 13 января 2025
Житель Краснодара задержан по подозрению в создании секты
13:34, 13 января 2025
Двое жителей Карачаево-Черкесии наказаны за хранение экстремистской литературы
12:37, 13 января 2025
Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине
Все события дня
Новости
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
08:41, 14 января 2025
Власти признали убитыми на Украине 5650 бойцов с юга России
Алексей Сафонов. Фото из Telegram-канала депутата Госдумы Александра Хинштейна https://t.me/Hinshtein/1002
04:03, 14 января 2025
Продлен арест Алексею Сафонову
Нападение на Кизляр. Фото http://ghhauto.ru/novosti/rossiya/5702-rodndnmyh.html
01:25, 14 января 2025
За неделю с 6 по 12 января в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
09:37, 13 января 2025
Контрактник осужден на Ставрополье за уклонение от службы
Военный в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
05:58, 13 января 2025
Контрактник из Дагестана осужден за уклонение от службы
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
19:12, 9 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
16
История с флагом, или как из мухи раздуть слона
Фото
13:24, 29 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Госдума отклонила законопроект, угрожавший заповедным зонам страны
Фото
14:52, 11 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Кавминводы против застройки горы Машук
Все блоги
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Блогеры
Фото
19:12, 9 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
16
История с флагом, или как из мухи раздуть слона
Фото
13:24, 29 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Госдума отклонила законопроект, угрожавший заповедным зонам страны
Фото
14:52, 11 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Кавминводы против застройки горы Машук
Фото
10:11, 26 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Обреченная сосна Сосновского. Об одной законодательной инициативе 
Фото
22:49, 25 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
11
Ставропольский Сталин - новый неоднозначный памятник
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Рамзан Кадыров и родители получившие выплаты. Коллаж "Кавказского Узла". Фото: кадры из видео: https://t.me/RKadyrov_95/5418 и https://t.me/RKadyrov_95/5407
14 января 2025, 09:11
Акция Кадырова привела к демографическому феномену

Борис Гончаренко (слева) и Богдан Абдурахманов. Скриншот фото "Зона солидарности" от 26.06.24, https://t.me/solidarity_zone/2707
13 января 2025, 19:57
Абдурахманов и Гончаренко приговорены к длительным срокам в колонии

Очистка пляжа от мазута. Фото: Оперштаб Краснодара
13 января 2025, 18:24
Власти изменили тактику очистки пляжей Кубани от мазута

Мзия Амаглобели. Фото: издание "Батумелеби"
13 января 2025, 15:30
Журналистка Амаглобели обвинена в нападении на полицейского

Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Показать больше