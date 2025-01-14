Волонтеры сообщили о большом падеже отравленных мазутом птиц

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Внутренние органы отловленных на Кубани птиц повреждены из-за длительного потребления отравленной нефтепродуктами пищи. В последней партии доставленных в центр реабилитации животных «Пеликан» выжило только 5 процентов птиц.

Как информировал "Кавказский узел", 13 января волонтеры сообщили о мазутном загрязнении Таманско-Запорожского орнитологического заказника.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Реабилитацией птиц, пострадавших в результате разлива мазута в Черном море, занимаются волонтеры центра "Пеликан" в Ставропольском крае. В ночь на 8 января туда была доставлена очередная партия пернатых. Из этой партии погибло 95% особей, сообщил сегодня ночью в своем телеграм-канале директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

"Птица приехала очень тяжелая. Была ли она недостаточно стабилизирована перед отправкой? Или проблемы в длительной перевозке? Побитая штормом? Вы знаете, из сообщения выше, я в первую очередь грешу на обезвоживание отравленных мазутом птиц при длительной перевозке. Из других привозов выживаемость была больше 35%", – отметил Пукалов.

Сотрудники центра "Пеликан" подчеркнули, что такого уровня падежа ранее не было. "Такой статистики у нас не было даже с самыми тяжелыми партиями, когда нам отправляли 500 птиц разом и мы двое суток без перерыва их принимали и спасали", – сказано в публикации, размещенной сегодня ночью в телеграм-канале центра.

В посте уточняется, что в ночь на 8 января было доставлено 188 птиц. "Последняя партия птиц приехала с сильным поражением центральной нервной системы, нарушаем координации и судорогами <…>. Наш ветврач – орнитолог провел вскрытие нескольких особей. Итоги ожидаемы: некроз пищевода с остатками нефтепродуктов, очень печальное состояние печени и почек", – сказано в публикации.

Из-за интоксикации у птиц идет большая нагрузка на сердце, а также на другие органы. Гибель может быть также связана с более длительным и сильным отравлением. "Птицы все это время (больше двух недель) пили отравленную воду и питались отравленной пищей. Страшно представить, что будет дальше", – отметили волонтеры.

"На сегодняшний день, мы приняли 1051 птицу. На вечер 13.01 из них выжило 175 особей, 160 из которых находятся в вольерах в стабильном состоянии и 15 в стационаре под пристальным наблюдением. <…> Процент выживания в среднем составляет около 17%", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

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