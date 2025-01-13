Мазут угрожает орнитологическому заказнику на Тамани

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Волонтеры сообщили о мазутном загрязнении Таманско-Запорожского орнитологического заказника.

Как информировал "Кавказский узел", ранее заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин обругал волонтеров, которые на Кубани очищают птиц от мазута. Позже он принес извинения, заявив, что наговорил лишнего, поддавшись эмоциям.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

О загрязнении нефтепродуктами Таманско-Запорожского орнитологического заказника 12 января сообщил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

К посту прикреплены два видео. Пукалов пояснил, что кадры 12 января сняла активистка из поселка Сенной. На кадрах показан берег, на котором лежит погибшая птица, запачканная в мазуте. Также активистка сняла камни, на которых видны нефтепродукты. Она уточнила, что видео снято у казачьей станицы "Атамань". На втором видео показаны пятна мазута на песке, некоторые из них размером с ладонь.

Про мазут в Таманско-Запорожском орнитологическом заказнике сообщил также автор телеграм-канала "О Черном море". "Это ключевая орнитологическая территория. На миграции здесь сотни тысяч птиц останавливаются. Да и сейчас десятки тысяч. Это очень тревожная новость", – отметил он.

"Кавказский узел" также писал, что 12 января в Анапе начал работу федеральный штаб МЧС, в город прибыл глава министерства Александр Куренков и другие члены штаба, сформированного по поручению президента России.

9 января президент России Владимир Путин заявил, что власти недостаточно делают для ликвидации экокатастрофы на Кубани. Он поручил создать штаб с участием федеральных ведомств. Волонтеры с самого начала очищают берега и спасают птиц, а создание очередного штаба может помешать их работе, отметили пользователи Telegram.

Напомним, волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря 2024 года волонтеры направили обращение Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

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