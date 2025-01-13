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03:03, 13 января 2025

Кубанский чиновник извинился за брань при общении с волонтерами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Замминистра образования Краснодарского края Сергей Урайкин обматерил волонтеров, которые очищают птиц от мазута. Он заявил, что инцидент связан с ложной информацией о закрытии центра по спасению птиц, а лишнего наговорил, поддавшись эмоциям.

Как писал "Кавказский узел", 12 января группа волонтеров была задержана в Утрише при попытке вывезти пострадавшую из-за мазута птицу, несколько часов они провели в полиции, птицу пришлось отпустить. Такие действия сотрудников Минприроды и полиции отпугивают волонтеров и мешают эффективной помощи птицам, заявили пользователи Telegram.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин нецензурно обругал волонтеров реабилитационного центра, где происходит очистка птиц от мазута. Видео получило распространение в телеграм-каналах. На нем Урайкин ругается на волонтеров, требуя убрать телефоны. "Если я хоть один телефон увижу возле себя, я, слово даю, просто попринимаю", - заявил он.

Урайкин заявил, что волонтеры занимаются "спекуляцией". "У людей паника на всю страну. Выгнали... Вы же пишите, что вы птицу перевезли, вы же пишите, что вы переходите куда-то <...> Я летел сюда 180 [километров в час]. Вы переезжаете отсюда. У вас все в порядке <...> с головой?", - кричал он.

Инцидент произошел из-за получившей распространение в соцсетях информации про закрытие центра.

В тот же день Урайкин опубликовал в своем телеграм-канале извинения. "Эмоционально высказался - непрерывное напряжение дало о себе знать. В пылу задач не поняли друг друга. Все болеем и переживаем за общее дело", - написал он.

По его словам, условия работы волонтеров являются приоритетом. "Не соответствует действительности информация, размещенная кем-то в соцсетях про закрытие центра. Ночью я срочно приехал, так как получил такой сигнал. По факту оказалось, что переезд инициирован самими волонтерами в помещение для приема большего числа пострадавших птиц", - сообщил замминистра.

В интервью РИА "Новости" Урайкин рассказал, что инцидент совпал с запуском городской системы оповещения о работе ПВО. "Сама обстановка была накаленная в городе с точки зрения беспилотников, их отражали, а волонтеры пишут, что их выгоняют. Я координирую волонтеров и выходит в пабликах, что они на улице. Как я должен был поступить? Лежать, спать - нет", - приводит издание его слова.

По словам Урайкина, он беседовал не с волонтерами, а с координаторами. "Как утверждают координаторы, они хотели по ночи переехать. Это люди, которые сами там не работают, но называют себя среди ребят координаторами. Я прекратил переезд, успокоил людей, волонтеров в первую очередь", - добавил он.

Он также сообщил, переезд продолжился "спокойно" на следующий день, теперь условия работы волонтеров улучшились. Если раньше они занимались спасением птиц в помещении 40 "квадратов", где не было окон и вытяжек, то теперь они переехали в оборудованное помещение площадью 200 "квадратов".

Урайкин также заявил, что сам всю жизнь был волонтером и направление его работы - "поддержка волонтерского движения в стране".

Напомним, к 10 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 147 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. При этом волонтеры заявили, что с побережья вывозят и чистый песок.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани". 

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Автор: "Кавказский узел"

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