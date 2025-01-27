Пляжи Анапы защитили валом от новых загрязнений

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По задумке специалистов, заградительный вал и ров защитят пляжи от повторных выбросов мазута во время шторма.

Как информировал "Кавказский узел", 26 января водолазы подняли со дна Черного моря сотню мешков с мазутом для вывоза его с пляжа поселка Витязево под Анапой.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Специалисты "Кубань-СПАС" и предприятия "Курорты Анапы" обустроили пляжи Анапы заградительным валом и рвом, сообщил 26 января в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

Их назначение – защитить основную часть пляжей от повторных выбросов мазута в случае шторма: волны будет сдерживать вал и ров перед ним. Также специалисты уложили полипропиленовую сеть, которая будет задерживать на себе даже самые мелкие капли мазута, сказано в сообщении.

Ров и вал создают на всем протяжении от центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка Темрюкского района, уточнил оперштаб.

Напомним, к 20 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 169 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. 23 января был начат вывоз на утилизацию мешков с мазутом с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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