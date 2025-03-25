Экологи сочли необходимым отложить открытие курортного сезона в Анапе

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Пляжи Анапы не готовы для открытия курортного сезона в ближайшее время, так как выбросы мазута продолжаются, а число волонтеров, которые занимаются очисткой песка, сильно сократилось.

Как писал "Кавказский узел", на 21 марта в Краснодарском крае было собрано 150 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта. Власти регулярно сообщают о новых выбросах мазута на пляжах Анапы и Темрюкского района. Так, 22 марта новые выбросы мазута были найдены на берегу моря около "Пляжного поселка" в Анапе.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Координатор "Программы экологизации промышленности" Игорь Шкарадюк, эколог Андрей Фокин и член совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края эколог Евгений Витишко прокомментировали по просьбе "Кавказского узла" возможность курортного сезона в Анапе.

Когда нет сильного шторма, выбросы незначительные, сказал корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Шкарадюк.

"В толще воды постоянно плавают кусочки мазута, о которые пачкаются птицы и люди (заходя в воду). В шторм выбрасывает лепешки мазута", - отметил он.

Специалист считает, что обстановка на побережье Анапы опасна для здоровья. "Влияние мазута на здоровье волонтеров порой видно невооруженным глазом. Кашляют, болит поджелудочная и печень, слабость, у некоторых экзема на руках или трещины в коже от прикосновения к мазуту без перчаток. В отличие от птиц, к которым приезжают ветеринары, людей не обследуют и не лечат. Видел рекламу бесплатных путевок для детей (в Анапу). Лечение по профилям заболеваний - как раз теми, которыми страдают волонтеры. Дети смогут пожаловаться на недомогание только персоналу, который будет заинтересован показать, что все хорошо", - рассказал Шкарадюк.

По его словам, нужны решительные меры по очистке пляжа и дна моря.

"Пляжи Анапы - либо муниципальные пляжи, либо ведомственные, на которые у санаториев заключены с городом договоры на обслуживание пляжа. То есть бизнес не имеет прав и законных оснований самостоятельно чистить песок на пляже. После того как песок нагреется, мазут растает. Вместо ручного просеивания нужна будет чистка песка, требующая не столько рук волонтеров, сколько оборудования. Новогодняя волна пожертвований прошла, денег на оборудование не хватает", - пояснил Шкарадюк.

Он указал, что в Крыму и Севастополе 23 февраля было много неубранных пляжей со слоями мазута.

"Сейчас не знаю картины. За пределами Анапы на берегу остались неубранные в декабре слои мазута, замытые последующими штормами слоем до метра толщиной. Нужны решительные меры по очистке моря и берега. И очень важно поставить ограждения вокруг затонувших частей танкеров (коффердамы), пока вода на глубине 20 метров не прогрелась. Потому что при повышении температуры воды мазут расширяется сильнее воды и будет выходить из танкеров в море", - резюмировал Шкарадюк.

Андрей Фокин заявил, что выбросы мазута масштабные в смысле не количества, а протяженности побережья. "Из официальных ответов ведомств что-то порядка более 400 километров уже протяженность пострадавшего берега. Пишут, что мониторят, но доверия им маловато, увы. И протяженность растет", - сообщил он.

По словам эколога, до сих пор есть слои мазута под намытыми песками в сторону Керчи от Анапы.

"И есть галечные и каменистые участки, где ничего не происходит. Время изначально упущено в декабре и за новогодние праздники. Что-то заметное стало происходить только после нагоняя президента от 9 января. Что теперь делать властям? Почитать, наконец, инструкции", - указал Фокин.

По его мнению, выбросы - это надолго. "Могут быть и большие, но больше не в количестве, а в площадях и постоянстве проблемы. Лучшее, что могут краевые и муниципальные чиновники сделать - это признаться, что не справились, и с явкой с повинной в СКР пойти. За растраты и срыв ликвидации. Пускай расхлебывают. Но они не справляются даже там, где пробуют. В хуторе Воскресенский замазученного песка меньше не становится. А обещали вывезти до 1 апреля. А между тем, пришла новость что президент поддержал кандидатуру Кондратьева на новый губернаторский срок. Наверняка, я не все понимаю", - посетовал Фокин.

24 марта Путин констатировал, что в Краснодарском крае "очень многое сделано за последние годы". "В целом все получается, край развивается. Могу только пожелать вам удачи", - сказал Путин в ответ на просьбу Кондратьева о поддержке его кандидатуры на выборах губернатора, сообщил сайт Кремля.

Евгений Витишко заявил, что выбросы мазута были вполне ожидаемые.

"Мы на самом деле и не знаем, сколько мы собрали мазута.То есть формально мы собираем замазученный песок, но операционно нам еще не сказали, какое количество мазута попало в море. И сколько в этом районе находится. Я думаю, что выбросы будут продолжаться в течение еще всего курортного сезона, как минимум. Это с учётом уменьшения числа убирающих мазут. В настоящее время их всего полторы тысячи", - сказал он.

Эколог указал на ряд локаций, где наибольшее количество мазута выбрасывается. "Это пересыпка между Веселовкой и Благовещенкой, также частично в Джемете. Много мазута уже долетело до Гагаринского проспекта Анапы, его частично принесли те волонтеры, которые убирали пляж, частично он просто разрушался в период мороза и вообще перелетал. То есть мазут на всей береговой полосе Анапы", - пояснил Витишко.

Он полагает, что необходимо отложить начало курортного сезона в Анапе ввиду загрязнения мазутом.

"Все-таки формально Анапа - детский курорт. И даже если локально где-то у нас уберут, очистят пляж от мазута, то с наступлением еще более теплой погоды запах нефтепродуктов будет чувствоваться. Я думаю, что Анапе стоит вообще подождать с проведением курортного сезона, Это будут имиджевые потери для Анапы. Формально не открывать для Анапы сезон, а продолжать убирать", - сказал Витишко.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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