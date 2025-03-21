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12:34, 21 марта 2025

150 тысяч тонн песка с мазутом собрано на Кубани

Уборка мазута с пляжа. Фото Полины Безверхой, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодарском крае собрано 150 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.

Как писал "Кавказский узел", власти регулярно сообщают о новых выбросах мазута на пляжах Анапы и Темрюкского района. Так, 19 марта выбросы мазута были найдены в анапском поселке Джемете и еще на двух пляжах.

Случаи выбросов мазута участились в связи с повышением температуры, заявило 7 марта МЧС.

В Краснодарском крае собрано 150 тысяч тонн загрязненного песка, грунта и гальки, сообщило сегодня в своем телеграм-канале МЧС.

"На пляжах Анапы и Темрюкского района на 19 участках водолазами МЧС России совершено 1700 спусков; обследовано почти 3 тыс. квадратных метров дна; собрано более 2,8 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами", - также отмечается в публикации ведомства.

Напомним, мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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