Новые выбросы мазута найдены на побережье в Анапе

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Выбросы мазута на берег моря произошли между селом Витязево и станицей Благовещенской.

Как писал "Кавказский узел", заявления властей о подготовке к курортному сезону на Кубани перемежаются сообщениями о новых выбросах мазута, в том числе около мест отдыха детей. Так, 25 апреля выбросы были обнаружены около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и на пляже отеля, а 23 апреля - около того же детского лагеря и базы отдыха. 16 мая, как и 14 мая, выбросы мазута произошли рядом с гостиницей "Пляжный поселок".

Власти Кубани пообещали, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания, там курсируют патрули с громкоговорителями.

Сегодня во время утреннего осмотра были найдены "незначительные выбросы мазута" на одном из участков берега между селом Витязево и станицей Благовещенской в Анапе, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

На остальных участках побережья Анапы новых выбросов не обнаружили

"Выбросы оперативно ликвидировали. На остальных участках побережья Анапы новых выбросов не обнаружили, там продолжается деликатная очистка пляжа", - говорится в публикации.

Власти активизировали усилия по рекламе отдыха в Анапе На побережье Анапы не найдено новых выбросов мазута, отчитался оперштаб, параллельно разместив видеоролики с рассказом об отдыхе на курорте. Реальное положение дел власти не волнует, указал эколог.

Напомним, владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. 11 мая стало известно, что туристы отменили 60% бронирований в крупном анапском отеле. Представители другого отеля подтвердили, что объемы бронирования упали в разы после разлива мазута.

Ранее туроператоры констатировали, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом санатории потеряли небольшой процент заявок, так как для их гостей состояние берега не главный критерий.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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