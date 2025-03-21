Арест Заремы Мусаевой продлен на полгода

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Зарема Мусаева на первом заседании по делу о дезорганизации работы колонии-поселения отказалась признать вину. Шалинский суд продлил ее арест на шесть месяцев, защита оспорит это решение.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2024 года стало известно, что в отношении Заремы Мусаевой возбуждено новое уголовное дело о дезорганизации деятельности колонии-поселения. Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы". Новое дело Мусаевой поступило в суд.

Сегодня в Шалинском городском суде Чеченской Республики состоялось первое заседание по уголовному делу о дезорганизации деятельности колонии (часть 2 статьи 321 УК) в отношении Заремы Мусаевой. На заседании Зарема Мусаева была на костылях из-за сильных болей в коленях, она отказалась признать вину. Также в рамках этого заседания суд продлил Мусаевой меру пресечения на шесть месяцев, сообщила "Команда против пыток"*.

«Защита не согласна со столь длительным продлением самой строгой меры пресечения. Мы будем это обжаловать», — приводятся в публикации слова адвоката Александра Савина.

Напомним, в июне 2024 года Шалинский горсуд во второй раз не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой. Суд объяснил, что она не возместила ущерб по делу о мошенничестве и поставлена в колонии на профилактический учет. 12 ноября Верховный суд Чечни вернул в горсуд для нового рассмотрения ходатайство об УДО Мусаевой.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года колонии, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет и постановила перевести Мусаеву в колонию-поселение. Кассационный суд сократил срок наказания Мусаевой еще на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев. Срок ее наказания по этому делу истекает 23 марта. Защита настаивает на ее невиновности.

Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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