Дело Заремы Мусаевой передано в суд

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Прокуратура направила в Шалинский горсуд дело Заремы Мусаевой, обвиненной в нападении на сотрудника колонии-поселения.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2024 года стало известно, что в отношении Заремы Мусаевой возбуждено новое уголовное дело о нападении на сотрудника колонии-поселения, который сопровождал ее в дневной стационар для лечения. Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы".

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Заремы Мусаевой о дезорганизации деятельности колонии (часть 2 статьи 321 УК РФ), сообщает сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "Команда против пыток" (включен в реестр иностранных агентов).

"Шалинский городской суд Чеченской Республики назначил первое судебное заседание на 21 марта. Если бы не новое уголовное дело, Зарема Мусаева могла выйти на свободу 23 марта 2025 года", - говорится в публикации.

Напомним, в июне 2024 года Шалинский горсуд во второй раз не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой. Суд объяснил, что она не возместила ущерб по делу о мошенничестве и поставлена в колонии на профилактический учет. 12 ноября Верховный суд Чечни вернул в горсуд для нового рассмотрения ходатайство об УДО Мусаевой.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года колонии, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет и постановила перевести Мусаеву в колонию-поселение. Кассационный суд сократил срок наказания Мусаевой еще на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев. Защита настаивает на ее невиновности.

Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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