Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до четырех

14 июля 2024, 00:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Под завалами насосной станции в Волгограде спасатели обнаружили тело еще одного рабочего, число погибших при взрыве выросло до четырех.

Как информировал "Кавказский узел", 6 июля на насосной станции в Волгограде произошел взрыв. Следствие сообщило, что погибли два человека – начальник смены и сварщик. 11 июля после откачки на насосной станции было найдено тело слесаря, общее число погибших сотрудников предприятия увеличилось до трех.

13 июля спасатели нашли тело еще одного рабочего под завалами насосной станции в Красноармейском районе Волгограде, пишет "Интерфакс" со ссылкой на следственное управление СКР по области.

Следствие не уточнило, при каких обстоятельствах было найдено тело. Общее число погибших при взрыве на насосной станции, таким образом, выросло до четырех, информирует РИА "Новости".

Напомним, на момент ЧП на станции находились восемь человек, трое из них получили травмы, медицинскую помощь им оказали на месте.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.