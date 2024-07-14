14 июля 2024, 00:45

Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до четырех

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Под завалами насосной станции в Волгограде спасатели обнаружили тело еще одного рабочего, число погибших при взрыве выросло до четырех.

Как информировал "Кавказский узел", 6 июля на насосной станции в Волгограде произошел взрыв. Следствие сообщило, что погибли два человека – начальник смены и сварщик. 11 июля после откачки на насосной станции было найдено тело слесаря, общее число погибших сотрудников предприятия увеличилось до трех.

13 июля спасатели нашли тело еще одного рабочего под завалами насосной станции в Красноармейском районе Волгограде, пишет "Интерфакс" со ссылкой на следственное управление СКР по области.

Следствие не уточнило, при каких обстоятельствах было найдено тело. Общее число погибших при взрыве на насосной станции, таким образом, выросло до четырех, информирует РИА "Новости".

Напомним, на момент ЧП на станции находились восемь человек, трое из них получили травмы, медицинскую помощь им оказали на месте.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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