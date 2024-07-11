Возросло число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде

11 июля 2024, 10:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тело слесаря обнаружено после откачки воды на насосной станции в Волгограде, где 6 июля произошел взрыв. Общее число погибших сотрудников предприятия увеличилось до трех.

Как информировал "Кавказский узел", 6 июля на насосной станции в Волгограде произошел взрыв. Следствие сообщило, что погибли два человека – начальник смены и сварщик.

Сегодня ночью обнаружено тело третьего человека, погибшего после взрыва на насосной станции в Волгограде. Насосы откачали значительную часть воды в приемном отделении разрушенной канализационно-насосной станции №4, после чего было обнаружено тело работника станции, сообщили в коммунальной компании "Концессии водоснабжения".

Согласно предварительным данным, найдено тело слесаря, заступившего на смену 6 июля. Поиски остальных работников продолжаются, привел сегодня ТАСС сообщение компании.

Напомним, на момент ЧП на станции находились восемь человек, трое их них получили травмы, медицинскую помощь им оказали на месте.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.