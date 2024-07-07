07 июля 2024, 03:39

Установлены личности погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде

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При взрыве на насосной станции в Красноармейском районе Волгограда погибли начальник смены и сварщик, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 июля на насосной станции в Волгограде произошел взрыв, погибли два человека. По предварительным данным, еще трое могут находиться под завалами. Предварительной причиной взрыва следствие назвало нарушения во время сварочных работ.

Следственное управление Следственного комитета России по Волгоградской области сообщило о том, что личности двух мужчин, которые погибли при взрыве на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе, установлены, пишет 6 июля "Высота 102".

Один из погибших - 51-летний начальник смены, второй - 61-летний электрогазосварщик. Тело первого мужчины было найдено на улице, вероятно, он был отброшен взрывной волной. Тело второго погибшего найдено в здании. Имена погибших не сообщаются.

На момент ЧП на станции находились восемь человек, трое их них получили травмы, медицинскую помощь им оказали на месте. Судьба еще троих пока неизвестна, они находятся под завалами и, предположительно, живы, сообщают "Новости Волгограда".

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Примечание:

"Прокуратура потребовала закрыть две АЗС в Волгоградской области после масштабных проверок", "Отменено досрочное освобождение осужденного по делу о взрыве газа в Волгограде", "Мать погибшего при взрыве в Волжском сочла приговор слишком мягким".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 июля 2024, 04:38

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