Обстановка на месте взрыва. Стоп-кадр видео администрации Волгограда от 06.07.24, https://t.me/volgadmin/6868

06 июля 2024, 21:46

Два человека погибли при взрыве на насосной станции в Волгограде

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Два ремонтника погибли и еще трое, возможно, находятся под завалами на месте обрушившейся после взрыва газа насосной станции в Волгограде, сообщили власти. Предварительной причиной взрыва следствие назвало нарушения при сварке.

В Красноармейском районе Волгограда произошло обрушение конструкций на канализационной насосной станции. "По предварительным данным, два человека погибли, трое могут находиться под завалами", сообщила сегодня администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале.

По итогам оценки ситуации на месте, основная предварительная версия причины происшествия — нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ, на месте продолжаются спасательные работы, указано в сообщении.

Мэр Волгограда Владимир Марченко заявил, что предстоят два этапа. "Первый — сделать всё, чтобы не ограничивать подачу коммунального ресурса. Второй — восстановление самого здания, КНС. На данный момент ресурс подается в полном объеме, работы будут вестись круглосуточно до полного устранения последствий ЧП", - заявил он на видео, опубликованном в Telegram-канале мэрии.

Следком указал, что возможной причиной взрыва стали нарушения при проведении сварочных работ. Начато расследование уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ (статья 216 УК РФ). 

В результате взрыва газа. обрушилось железобетонное перекрытие кровли здания, сообщил сегодня ТАСС. Агентство проинформировало, что компания "Концессии водоснабжения" исключила связь взрыва с внешним воздействием.

В доме, находящемся рядом с канализационной насосной станцией, в 29 квартирах повреждено остекление окон. "Сегодня, в качестве временной меры, УК закроет оконные проемы пленкой. В течение ближайших дней в квартирах будут заменены стеклопакеты. Работы проводятся бесплатно для граждан", - сообщила мэрия.

"Кавказский узел" также писал, что в марте 2022 года в Тракторозаводском районе Волгограда при взрыве газа на нефтезаводе погиб рабочий.

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Примечание:

"Прокуратура потребовала закрыть две АЗС в Волгоградской области после масштабных проверок", "Отменено досрочное освобождение осужденного по делу о взрыве газа в Волгограде", "Мать погибшего при взрыве в Волжском сочла приговор слишком мягким".

Автор: "Кавказский узел"

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