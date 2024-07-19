19 июля 2024, 06:49

Подозреваемый по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде отправлен под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Главный инженер ООО "Концессии водоснабжения", который проходит подозреваемым по уголовному делу о взрыве на насосной станции в Волгограде, задержан и помещен под домашний арест.

Как информировал "Кавказский узел", 6 июля на насосной станции в Волгограде произошел взрыв. Следствие изначально сообщило, что погибли два человека – начальник смены и сварщик. 11 июля после откачки на насосной станции было найдено тело слесаря, а 13 июля под завалами спасатели обнаружили тело еще одного рабочего. Общее число погибших при взрыве выросло до четырех.

Подозреваемым по уголовному делу проходит главный инженер ООО "Концессии водоснабжения". Он был задержан, передал 17 июля ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по Волгоградской области.

В тот же день суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. Подозреваемого поместили под домашний арест до 6 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Домашний арест суд обосновал тем, что фигурант дела Лебедев Д. ранее не судим, имеет постоянное место жительства, положительно характеризуется, имеет ряд наград и поощрений. 

Напомним, что на момент ЧП на станции находились восемь человек, трое из них получили травмы, медицинскую помощь им оказали на месте.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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