Главное о КПП, разделяющих Северный Кавказ

23 января 2020, 19:02

На Северном Кавказе десятки лет действуют полицейские посты на административных границах республик. С конца 2018 года не прекращается дискуссия, надо ли убирать эти КПП. Рупором идеи стал Рамзан Кадыров, но сами власти Чечни убирать их не спешат, напротив возводят стационарные здания блок-постов. Об аргументах сторонников и противников КПП на административных границах рассказывается в справке «Кавказского узла».

Что предложил Кадыров

Одним из первых еще в 2012 году за упразднение ФКПП (Федеральный контрольно-пропускной пункт) «Чермен» выступал глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров . Тогда эта идея не получила развитие. Начало бурной дискуссии положило озвученное в декабре 2018 года предложение Рамзана Кадырова убрать блокпосты на дорогах между регионами Северного Кавказа. Слова главы Чечни прозвучали на фоне признания Конституционным судом России законности соглашения о границе Ингушетии и Чечни, вызвавшего протесты ингушских активистов.

Незадолго до этого между Надтеречным районом Чечни и Малгобекским районом Ингушетии на месте демонтированных блокпостов была установлена арка, обозначающая границу двух республик.

В ноябре 2019 года Рамзан Кадыров после встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что глава кабмина согласился с его мнением о ликвидации постов между республиками Северного Кавказа. Ему возразил полпред президента России Александр Матовников, на медиавстрече в Махачкале заявив, что контрольно-заградительная система существует по всей Российской Федерации, необходима и для «нормального человека» никаких проблем не создает.

Аргументация сторонников отмены КПП, озвученная и Кадыровым, сводится к тому, что пользы от них нет, террористы и бандиты их объедут. В то же время блокпосты создают неоправданные препятствия свободному передвижению жителей и перевозке грузов, а также оказывают отрицательное влияние на имидж всего Северного Кавказа.

В январе 2020 года и Медведев, и Матовников ушли в отставку. Но и Кадыров, похоже изменил свое мнение, так как в начале января в Чечне были открыты новое здание поста ДПС в Серноводском районе близ границы с Ингушетией и новый КПП на трассе, соединяющей Грозный с Грозненским районом. Еще раньше в ноябре 2018 года, на территориях, которые граничат с Ногайским и Тарумовским районами Дагестана открыли здания двух новых стационарных постов чеченской полиции «Кордон-50» и «Кордон-60».

Как отреагировали местные жители

Жители Ингушетии и Чечни рассказали «Кавказскому узлу», что не столкнулись со сложностями в пересечении новых постов. Машины проверяют на КПП выборочно, очередей и заторов они не заметили.

А вот пользователи соцсетей, среди которых также есть и жители регионов, раскритиковали возведение постов на границе Чечни и Дагестана и выразили недоумение, что после заявлений Кадырова о ненужности блокпостов, власти Чечни обустроила КПП на своих границах. Вспомнился и произошедший летом 2019 года конфликт из-за дорожных знаков между Дагестаном и Чечней.

О конфликте вокруг чечено-дагестанской границы, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, говорится в материале "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

На что обращают внимание эксперты

Опрошенные «Кавказским узлом» отставные силовики согласны, что КПП на дорогах Чечни служат мишенью для членов вооруженного подполья. При этом они расходятся во мнениях об эффективности работы блокпостов в борьбе с терроризмом.

Юристы, в свою очередь, уверены, что регистрации и досмотры на КПП Северного Кавказа нарушают право людей на свободное передвижение. Юрист Правозащитного центра «Мемориал» Ибрагим Султыгов в 2015-2016 годах даже вел длительную тяжбу с органами правопорядка и надзорными ведомствами, требуя пресечь систематические нарушения прав граждан на блокпостах между республиками Северного Кавказа.

Во всех кавказских республиках есть объездные дороги, о наличии которых знают практически все местные жители. Именно по одной из таких дорог проехали боевики в североосетинский город Беслан в 2004 году, захватив школу в заложники. Позднее немецкие журналисты из «Der Spiegel» повторили этот путь, пролегавший через лесной массив Малгобекского района Ингушетии.

Кто призывает сохранить КПП «Чермен»

Глава МВД Северной Осетии Михаил Скоков в начале 2019 года «возразил Кадырову», что ФКПП «Чермен» необходимо не только сохранить, но и укрепить. Он также напомнил, что на этом участке неоднократно были предотвращены попытки провоза оружия и наркотиков, в частности, в октябре 2012 года.

Позднее главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу поддержало позицию «Матерей Беслана» о целесообразности сохранения черменского поста. «Обращение признано целесообразным. Руководство Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу выражает вам благодарность за активную гражданскую позицию», - сообщалось в ответе ведомства, обнародованном в апреле 2019 года.

Опрошенные «Кавказским узлом» жители Северной Осетии также высказываются за сохранение КПП, обращая внимание на напряженность из-за существующих территориальных претензий и исторических споров между их республикой и Ингушетией.

Когда были созданы КПП

Федеральных контрольно-пропускных пунктов в СКФО восемь - «Малка» и «Урух» в Кабардино-Балкарии, «Кавказ» в Ингушетии, «Октябрьский» и «Чермен» в Северной Осетии, «Герзель» и «Артезианский» в Дагестане, «Затеречный» в Ставропольском крае. Кроме того, есть множество укрепленных постов региональных МВД, а также стационарные посты дорожно-постовой службы, публично не учитываемые.

Полицейский пост КПП-105 на восточной окраине селения Чермен Пригородного района на границе с Ингушетией существует еще с 1975 года, в середине 1990-х годов он приобрел статус федерального. Здесь в одной точке сходятся четыре дороги – со стороны Беслана, Назрани, поселка Майского и селения Чермен.

Другие федеральные контрольно-пропускные пункты на дорогах между регионами Кавказа также существуют десятки лет. Во времена чеченских войн их укрепляли из соображений безопасности. После окончания войн и снижения террористической угрозы многие надеялись, что их будут постепенно ликвидировать. Однако ФКПП «Малка» и «Урух» были установлены только в конце 2014 года, а «Затеречный» обзавелся новым оборудованием для просвечивания техники и жильем для полицейских в 2015 году.

Каким бывают КПП

Контрольно-пропускной пункт (КПП) - наряд полиции для обеспечения пропускного режима или ограничения движения транспорта и пешеходов в определенном районе (местности) при проведении массовых мероприятий, возникновении стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотий и других чрезвычайных ситуациях. Также существуют военные и пограничные КПП, на предприятиях, куда ограничен доступ, подведомственные ГИБДД и так далее.

Федеральный КПП - пункт созданный распоряжением МВД России и находящийся в его ведении.

В зависимости от условий КПП может быть временным и представлять собой в простейшем случае шлагбаум и место для размещения персонала, осуществляющего пропуск. Постоянные КПП выполняются в виде капитального строения, въезд оборудуется металлическими воротами, бетонными блоками, «лежачими полицейскими», инженерными оборонительными сооружениями (окопами, укрытиями), эстакадами досмотра, системой контроля и управления доступом и т.д.

Примечания