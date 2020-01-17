Жители Ингушетии поделились впечатлениями от работы постов на границе с Чечней

17 января 2020, 04:27

В последний год число постов на границе Чечни и Ингушетии увеличилось. Пока силовики ведут себя спокойно и не доставляют лишних проблем жителям Ингушетии, которые едут в соседнюю республику, рассказали жители Сунженского района.

Как информировал "Кавказский узел", в начале января в Чечне было открыто новое здание поста ДПС в Серноводском районе. Опрошенные 13 января жители Чечни заявили об увеличении числа проверок автомобилей после открытия КПП, при этом аналитики отметили, что сообщение с Ингушетией выборочные проверки не затруднили. Новый КПП также открыт на трассе, соединяющей Грозный с Грозненским районом, что, по словам местных жителей, ограничило свободный проезд в столицу республики.

В ноябре 2019 года власти Чечни открыли два новых стационарных поста в Шелковском районе, на границе с Дагестаном. Пользователи соцсетей указали на непоследовательность главы Чечни Рамзана Кадырова, выступающего за ликвидацию таких блокпостов. Они также выразили опасения, что блокпосты осложнят передвижение между республиками.

16 января корреспондент "Кавказского узла" побывал на обновленном контрольно-пропускном пункте на границе Чечни и Ингушетии. За 10 минут наблюдения на КПП сотрудники остановили только одну машину с номерным знаком 05 региона (Дагестан). Автомобиль корреспондента с номерным знаком 06 региона (Ингушетия) на постах не останавливали вплоть до Грозного. Машины проверяют на КПП выборочно, очередей и заторов не было.

Жители приграничного района Ингушетии рассказали "Кавказскому узлу", что не столкнулись со сложностями в пересечении обновленного чеченского КПП, но отметили, что за год число постов на дорогах между республиками увеличилось.

"Часто, почти каждый день езжу в соседние районы Чечни - Бамут, Грозный, Ассиновка [Ассиновская]. Да, постов стало больше, между Бамутом и Ассиновкой еще один пост стоит... но там останавливают редко. Без проблем езжу из Ингушетии почти каждый день", - сказал житель города Сунжа Мурат Хайхаро.

Житель Троицкой Магомед Киев отметил, что по делам ездит в Грозный и в другие населенные пункты Чечни каждый день.

"[На КПП] редко кого проверяют. Выездной ингушский пост ДПС есть только на выезде со старой дороги Слепцовска [старое народное название города Сунжа] на трассу, и там меня не останавливали. По дороге в Серноводск новый пост сделали между Бамутом и Ассиновкой. У меня документы ни разу не спрашивали там, на разных номерах ездил - и 06 [Ингушетия], и 95 [Чечня]. Правда, не доезжая до поста на границе с Чечней, направо была удобная дорога раньше на Ассиновку мимо поста, но почему-то уже год как ее ремонтируют, и приходится ехать в объезд. Может, чтобы все через посты ездили", - сказал он.

По его словам, между Чечней и Ингушетией можно ездить, как и раньше. "По дороге из Нестеровки в Бамут тоже езжу, там несколько постов по пути, ингушский в Нестеровке, ингушский на плотине, на выезде из Аршты ингушский, чеченский на въезде в Бамут, один пост между Бамутом и Ассиновкой и еще пост на въезде в Ассиновку", - рассказал Киев.

Житель станицы Ассиновская Чеченской республики Адам Мялхи отметил, что работает в Сунже и ежедневно проезжает все посты с Ассиновской в Ингушетию по одному маршруту. "Чтобы останавливали и сейчас, и раньше - такого не помню. Я езжу через пост, есть и прямая дорога мимо поста, но она в ужасном состоянии, я и раньше по ней не ездил, больше года ее на ремонт закрыли, так и стоит. Если бумаги в порядке, то не останавливают", - сказал Мялхи.

В ноябре 2019 года Рамзан Кадыров после встречи с тогдашним премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что глава кабмина согласился с его мнением о ликвидации постов между республиками Северного Кавказа и пообещал обсудить это на совещании по вопросам социально-экономического развития региона. Ряд высокопоставленных чиновников высказались против ликвидации блокпостов. Эти посты не мешают законопослушным жителям Северного Кавказа, заявил полпред президента России Александр Матовников на медиафоруме в Махачкале в декабре 2019 года.

Напомним также, что 26 сентября 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров и тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Согласно документу, между республиками проведен равноценный обмен нежилыми территориями. Соглашение вызвало серьезные протесты по всей Ингушетии, говорится в справке "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней", размещенной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".