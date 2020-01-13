Выборочные проверки участились с обновлением КПП на границе Чечни и Ингушетии

13 января 2020, 23:59

Жители Чечни отметили увеличение числа проверок автомобилей после открытия нового здания поста ДПС в Серноводском районе. Сообщение с Ингушетией выборочные проверки не затруднили, констатировали аналитики.

"Кавказский узел" писал, что в начале января в Чечне было открыто новое здание поста ДПС в Серноводском районе. Проверки на посту затрудняют сообщение с Ингушетией, указали жители Чечни.

В ноябре 2019 года власти Чечни открыли два новых стационарных поста в Шелковском районе, на границе с Дагестаном. Пользователи соцсетей указали на непоследовательность Кадырова, выступающего за ликвидацию таких блокпостов. Они также выразили опасения, что блокпосты осложнят передвижение между республиками.

Открытие новых контрольно-пропускных пунктов полиции позволяет не только качественно улучшить условия службы для силовиков, но и усилить контроль на дорогах, сообщили в МВД Чечни.

«До открытия КПП в Шелковском и Серноводском районах, сотрудникам (полиции) приходилось нести дежурство во временно возведенных сооружениях, где отсутствовали элементарные условия, или же выставлять мобильные посты. С появлением стационарных КПП, оборудованных всем необходимым, а также помещениями для полноценного несения службы и отдыха сотрудников, эти проблемы ушли в прошлое. Это позволяет также усилить контроль на административных границах», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» представитель республиканского МВД.

Ранее МВД Чечни заявило о проведении косметического ремонта в здании КПП "Кавказ", расположенном в Серноводском районе Чечни на пересечении федеральной трассой чечено-ингушской границы.

Жители Чечни указали на ужесточение досмотра проезжающих через КПП

Открытие новых стационарных постов ДПС в Чечне вызвало недовольство у некоторых из опрошенных «Кавказским узлом» местных жителей. «Старый КПП из блоков, что имелся (в Серноводском районе), был дальше в сторону Ингушетии, чем новый. Пост крупный, сотрудники там дежурят круглосуточно, машины что въезжают и выезжают, досматривают. Прежде свободно ездили, теперь - проверяют. Если везешь товар, обязательно сопроводительные документы должны быть, иначе будут серьезные проблемы», - отметил житель Серноводской Адам.

«Движение здесь не такое интенсивное, как по трассе «Кавказ», что в направлении Назрани ведет. Кому надо в Слепцовск (старое название города Сунжи в Ингушетии. - Прим. "Кавказского узла"), через нас едут, потому что это ближе. Да и проблем здесь всегда было меньше, чем на том КПП. Проезд (в Серноводском районе) был свободный, пока этот КПП не поставили. Теперь и машины досматривают, и регистрацию проводят тех, кто въезжает или выезжает. Правда, выборочно, а не всех подряд», - отметил другой житель муниципалитета Джабраил.

«Наша власть на словах добивалась ликвидации всех постов на границах, а сами […] КПП, что на окраине Серноводской, поставили. Там теперь проверяют и въезжающих, и выезжающих», - заявил житель Грозненского района Чечни Хусейн.

В ноябре 2019 года глава Чечни после встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что глава кабмина согласился с его мнением о ликвидации постов между республиками Северного Кавказа и пообещал обсудить это на совещании по вопросам социально-экономического развития региона. Ряд высокопоставленных чиновников высказался против ликвидации блокпостов. Эти посты не мешают законопослушным жителям Северного Кавказа, заявил полпред президента России Александр Матовников на медиафоруме в Махачкале в декабре 2019 года. В свою очередь, министр внутренних дел Северной Осетии Михаил Скоков в январе 2019 года возразил, что КПП "Чермен" на границе с Ингушетией, наоборот, нужно укрепить. О целесообразности сохранения Черменского поста также сообщили "Матери Беслана", которые заявили, что видят в нем "некую гарантию безопасности".

Чеченский предприниматель, представившийся Адамом, заявил, что КПП в Серноводском районе работает уже давно, и каких-то изменений он не заметил. «Этот пост там был давно, я не знаю, что в нем нового? Может, оштукатурили его? А так, это дорога в Ингушетию, Северную Осетию. Никогда не останавливали меня там, никаких проблем с этим постом вообще не припомню», - рассказал молодой человек корреспонденту «Кавказского узла».

Побывавший 12 января на КПП в Серноводском районе корреспондент «Кавказского узла» за 20 минут насчитал 11 автомобилей, включая несколько грузовых «Газелей», проехавших как в сторону Чечни, так и Ингушетии. У водителей «Газелей» проверялись документы, а также проводился визуальный осмотр содержимого кузова. При этом каких-то очередей у КПП не возникало, передал корреспондент «Кавказского узла».

26 сентября 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Согласно документу, между республиками проведен равноценный обмен нежилыми территориями. Соглашение вызвало серьезные протесты по всей Ингушетии, говорится в справочном материале "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней", подготовленном "Кавказским узлом".

Обновление КПП на границе Чечни и Ингушетии не повлияло на пассажиропоток

Пост на границе между Чечней и Ингушетией в Серноводском районе функционировал на этом месте всегда, рассказал юрист ингушского отделения Правозащитного центра «Мемориал» Ахмед Барахоев. «Он всегда там был, даже в самый разгар боевых действий в Чечне, и я довольно часто его пересекал. Может, он внешне изменился, так как раньше там стоял вагончик, а в прошлом году там построили основательное здание», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Барахоев.

По его словам, полицейские на посту всегда вежливы и работают «без бюрократических проволочек». «У меня в Серноводске много друзей и знакомых, к которым я езжу регулярно. В последний раз я ездил в Серноводск, пересекая данный пост, 29 декабря (2019 года). На этом посту никогда не бывает заторов, сотрудники вежливы, и я никогда не сталкивался там с бюрократией и грубостью. Более того, могу сказать точно, что многие мои знакомые так же ездят через этот пост и так же отзываются о нем хорошо. Я езжу через этот пост на транспорте с разными номерами, и отношение всегда бывает одинаковое», - рассказал правозащитник.

Барахоев отметил, что такая же спокойная обстановка и на другом посту между двумя субъектами, расположенному по федеральной трассе «Кавказ». «Так же я не заметил никаких изменений и на посту «Кавказ». Люди спокойно его пересекают, и редко когда можно увидеть автотранспорт, остановленный сотрудниками данного поста», - заключил юрист.

Никаких жалоб на функционирование поста ДПС в Серноводском районе Чечни не получала и чеченская правозащитница Асет Мальсагова. «Сама я редко езжу, но жалоб не поступало», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» Мальсагова.

Проблем с постом, где в эксплуатацию введено новое здание, не было и у юриста Комитета против пыток Дмитрия Пискунова.

«У меня лично не было проблем с Серноводским постом. Какая-либо информация о нарушениях на нем до меня тоже не доходила. С тех пор, как его обновили, я еще не ездил в Чечню этой дорогой. Единственное, что могу сказать про этот пост, на нем в отличие от чеченского поста на федеральной трассе, могут остановить машину с нечеченскими номерами», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Пискунов.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон". Также "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".