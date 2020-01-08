Обновленный КПП подтвердил тенденцию укрепления границ Чечни

08 января 2020, 14:45

Открытие нового здания поста ДПС в Серноводском районе Чечни произошло после неоднократных предложений Рамзана Кадырова ликвидировать посты на границах республик Северного Кавказа. Проверки на посту затрудняют сообщение с Ингушетией, указали жители Чечни.

"Кавказский узел" писал, что в ноябре 2019 года власти Чечни открыли два новых стационарных поста в Шелковском районе, на границе с Дагестаном. Пользователи соцсетей указали на непоследовательность Кадырова, выступающего за ликвидацию таких блокпостов. Они также выразили опасения, что блокпосты осложнят передвижение между республиками.

Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов съездил в Серноводский район, и на приграничной территории открыл новое здание поста ДПС. "Отныне сотрудники полиции, проходящие службу на границе республики, будут располагаться в прекрасном новом здании, где созданы все необходимые условия", - сказал министр.

Он также посетил КПП "Кавказ", расположенный в Серноводском районе Чечни на пересечении федеральной трассой чечено-ингушской границы. На КПП перед этим был проведен косметический ремонт, сообщило 7 января МВД Чечни на своей странице в Instagram. Публикация сопровождается видео интерьеров нового поста и общего вида здания.

Открытие контрольно-пропускного пункта "качественно улучшит" контроль за участком границы между двумя республиками, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в МВД Чечни. "Пост оборудован необходимой компьютерной техникой и средствами наблюдения, также там имеется место для стоянки автомашин", - отметил представитель ведомства.

Открытие блокпостов в Шелковском районе власти Чечни объясняли аналогично - необходимостью контролировать участок границы с Дагестаном.

Новость на странице МВД Чечни в Instagram об открытии нового здания поста прокомментировали пользователи, позиционирующие себя как силовики. "Шикарные условия для работы!" - написал ali09rus. К 14.30 мск 8 января эта публикация собрала 10,1 тысячи просмотров и 11 комментариев.

Власти Чечни вновь пошли вразрез с собственными заявлениями о ненужности блокпостов, указали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители. "Раньше, когда едешь в Дагестан или в Северную Осетию и обратно, проверяли, теперь вот и в Ингушетию свободный проезд закрывают. Сами наши власти ругали КПП на границах, говорили, что они не нужны, и сами же их теперь строят", - возмутилась предпринимательница Лиза.

Соглашение об административной границе было подписано в сентябре 2018 года и вызвало массовые протесты в Ингушетии. Вскоре после подписания соглашения источник сообщил о решении властей ликвидировать посты на границе. "Постов между двумя народами не будет. На федеральной трассе, конечно же, он сохранится. Никаких преград на внутренних дорогах между Чечней и Ингушетией для взаимного передвижения на обе территории не будет", - процитировал 29 сентября 2018 года слова источника "Интерфакс".

Пост находится на дороге, которую использовали для объезда поста "Кавказ", сообщил житель Чечни Бекхан. "Раньше здесь что-то вроде небольшого блокпоста было, теперь же построили двухэтажное здание, камеры наблюдения вокруг стоят и все остальное. И это называется упрочить дружбу между братскими народами? Вместо того, чтобы убирать посты, наше руководство новыми постами от соседей отгораживается", - посетовал он.

"После того, как Рамзан [Кадыров] заключил с [главой Ингушетии Юнус-Беком] Евкуровым договор о границах, и наше, и ингушское руководство говорило о том, что это носит чисто формальный характер, что никаких границ между двумя братскими народами не было и не будет, и что даже никаких постов не будет. Теперь же получается наоборот. Мало того, что не убрали пост «Кавказ» на федеральной трассе, так еще на дороге, что ведет в Слепцовск (старое название города Сунжи в Ингушетии. - Прим. "Кавказского узла"), теперь стационарный пост открыли", - сказал житель Серноводского района Адам.

Серноводский район Чечни до декабря 2019 года назывался Сунженским - так же, как и граничащий с ним район Ингушетии. Переименование Сунженского района Чечни станет логичным продолжением соглашения об установлении границ с Ингушетией и развеет опасения ингушских активистов, считающих, что соглашение о границах привело к утрате республикой своих территорий, заявили кавказоведы.

Обустройство поста помешает жителям Серноводского района Чечни, считает Сайд-Али. "На рынок в Слепцовск мне легче ездить, чем в соседний Ачхой-Мартановский район - и ближе, и привычнее. Раньше у нас мобильный пост тут стоял, а теперь полноценный КПП открыли: досмотр, проверка документов и все остальное, как водится. Если какой-то груз или товар везешь, то накладные нужны. Ничего, кроме того, что простым людям жизнь осложняют, эти посты не дают. Поток здесь не такой большой, как по трассе «Кавказ», но в день машин 40-50 проезжает туда - обратно", - рассказал местный житель.

Кадыров неоднократно призывал ликвидировать блокпосты на границах

В ноябре 2019 года глава Чечни после встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что глава кабмина согласился с его мнением о ликвидации постов между республиками Северного Кавказа и пообещал обсудить это на совещании по вопросам социально-экономического развития региона. Решение о ликвидации блокпостов в СКФО не может быть принято без участия министров силового блока, заявили "Кавказскому узлу" глава ассоциации ветеранов группы "Альфа" Сергей Гончаров и полковник ФСБ России в запасе Геннадий Гудков. Этот вопрос уже прорабатывался до встречи Кадырова с Медведевым, уверен востоковед Михаил Рощин.

Ряд высокопоставленных чиновников высказался против ликвидации блокпостов. Эти посты не мешают законопослушным жителям Северного Кавказа, заявил полпред президента России Александр Матовников на медиафоруме в Махачкале в декабре 2019 года.

В свою очередь, министр внутренних дел Северной Осетии Михаил Скоков в январе 2019 года возразил, что КПП "Чермен" на границе с Ингушетией, наоборот, нужно укрепить. О целесообразности сохранения Черменского поста также сообщили "Матери Беслана", которые заявили, что видят в нем "некую гарантию безопасности".

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон". Также "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".