Аналитики определили роль силовиков в вопросе снятия блокпостов на Северном Кавказе

26 ноября 2019, 19:24

Решение по озвученному Кадыровым на встрече с Медведевым предложению о ликвидации блокпостов в СКФО не может быть принято без участия министров силового блока, считают глава ассоциации ветеранов группы "Альфа" Сергей Гончаров и полковник ФСБ России в запасе Геннадий Гудков. Вопрос прорабатывался до встречи в Москве, уверен востоковед Михаил Рощин.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября состоялась встреча Рамзана Кадырова с Дмитрием Медведевым. Премьер-министр согласился с необходимостью убрать блокпосты на дорогах СКФО, озвучил глава Чечни итоги встречи. По его словам, Медведев обещал провести совещание по вопросам социально-экономического развития СКФО, на котором будет обсуждена и проблема блокпостов. Это заявление прозвучало на фоне усиления пропускного режима в Чечне на границе с Дагестаном.

Военные эксперты поспорили относительно идеи снятия блокпостов на Северном Кавказе

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров скептически отнесся к идее убрать блокпосты на дорогах Северного Кавказа. По мнению бывшего силовика, это может привести к террористической опасности.

«Пока что конкретики маловато – прозвучали лишь слова Кадырова о том, что Медведев намерен провести совещание. Как только оно состоится, будет и фундамент для анализа. Более того, трудно анонсировать, какими будут итоги совещания: я не уверен, что снос блокпостов – хорошая идея. А как же быть с проблемами антитеррористической деятельности? Посты решали задачу безопасности, которая лично для меня стоит во главе угла. Товары – товарами, а перемещение террористов – совсем иное», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Сергей Гончаров.

Вопрос необходимо решать на самом высшем уровне – совместно с президентом, без его участия блокпосты сняты быть не могут, указал Гончаров. По его мнению, решение в большей степени зависит не от Медведева, а от министров силового блока. «Медведев хоть и глава правительства, но есть министры, которые подчиняются напрямую президенту – главы МВД, МЧС, Минобороны, Росгвардии. И вопрос о снятии блокпостов будет решаться именно министрами силового блока», - добавил Сергей Гончаров. Эксперт особо подчеркнул, что ситуации, при которой блокпосты будут отменены только в одной северокавказской республике, быть не может. «Такого представить себе нельзя. Либо отменять по всему Северному Кавказу, либо не отменят вообще. Ситуации, когда, скажем, в Чечне постов нет, а в Ингушетии - есть, быть не может», - сказал Сергей Гончаров.

Полковник ФСБ России в запасе, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков склонен доверять тому, что обещанное Медведевым совещание будет организовано; его результатом, предполагает бывший силовик, станет отмена блокпостов. Соответствующее указание будет дано премьер-министром силовому блоку, который не станет возражать и давить на неподконтрольность, уверен Гудков.

«Отмена блокпостов с экономической и социальной точек зрения, а также с точки зрения безопасности - решение достаточно взвешенное. Как бы я ни относился к Кадырову, но тут я склонен с ним согласиться. Блокпосты уже давно не воспринимаются террористическими элементами в качестве преграды – и сами чеченцы говорили, что за определенную мзду силовики к автомобилям даже не подходят, не говоря уже об обыске», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Геннадий Гудков. По его словам, коррупционными схемами пользуются и наркоторговцы, и торговцы оружием. «В то же время [на блокпостах] страдают обычные водители, которых трясут за карман по любому поводу. Что касается неподконтрольности, то силовые министры де-юре – члены правительства и не могут юридически игнорировать решение премьера. Впрочем, вопрос может быть перенесен на рассмотрение в Совет безопасности», - рассказал Геннадий Гудков.

Также снятие блокпостов – это демонстрация силы федерального центра, публично показывающего, что Кремль не нуждается в силовом сдерживании северокавказских республик, добавил Гудков. Тем не менее, отметил он, не весь федеральный центр доверяет Кадырову: часть высокопоставленных лиц рассматривают главу Чечни в качестве скрытой угрозы. Эта часть российского истеблишмента постарается идею замять, так как блокпосты являются сдерживающим фактором, считает Гудков. «Конституция, как и законы, в Чечне не работает. И что случись – сразу сепаратистские настроения станут доминирующими, считают в Кремле. Кроме того, часть высокопоставленных силовиков получает барыши от работы своих подчиненных, указывая при этом, какую титаническую в кавычках работу они делают», - указал Геннадий Гудков.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин придерживается мнения, что регионы Северного Кавказа готовы отказаться от блокпостов в плане безопасности. «По сравнению с предыдущими годами ситуация успокоилась. Это признает и статистика, которую ведет «Кавказский узел», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Михаил Рощин.

Статистика, которую ведет «Кавказский узел», показывает снижение числа жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе за последние годы. В частности, в 2018 году в регионе число жертв по сравнению с 2017 годом снизилось на 38,3% – со 175 до 108 человек. В целом в прошлом году по сравнению с 2017-м стали реже стрелять, взрывать и погибло меньше людей. Но не везде. В Кабардино-Балкарии и на Ставрополье число жертв выросло. Наибольшее число убитых и раненых оказалось в Дагестане, на втором месте - Чечня. Террор в регионе продолжается: за первые полгода 2019 года в округе погибли и были ранены 31 человек. Подробнее со статистическими выкладками о ситуации в Чечне в 2018 году можно ознакомиться в разделе "Северный Кавказ — статистика жертв".

В случае возобновления опасности «блокпосты можно вернуть», продолжил эксперт. «Решение явно взвешенное, раз договорились на таком высоком уровне. Уверен, что вопрос прорабатывался еще до встречи Медведева с Кадыровым. Видимо, целесообразность назрела», - подчеркнул Михаил Рощин.

По его мнению, решение будет приниматься Медведевым. При этом эксперт допускает вмешательство президента, которому подчиняются силовые министры. Тем не менее, этот вариант развития ситуации маловероятен, указывает он. «Не заметно, что Медведев находится в конфликте с кем-то из глав силовых ведомств. Вряд ли министр обороны или МВД откажется исполнять решение премьера, указывая на неподконтрольность, и пойдет к Путину. Более того, путь Медведева к президенту куда короче. Если что-то нужно будет юридически, то, скорее всего, будет издано указание от администрации президента», - заключил Михаил Рощин.

Чечня обустраивает блокпосты на фоне заявлений Кадырова о необходимости их ликвидации

В ноябре этого года в Шелковском районе Чечни на границе с Дагестаном были открыты новые здания двух стационарных постов чеченской полиции. В МВД Чечни отметили, что ранее здесь имелись два небольших блокпоста, выложенные из бетонных блоков, которые были возведены еще в начале военных действий в республике, и теперь они оборудованы всем необходимым как для работы, так и для размещения и отдыха личного состава, а также размещения транспортных средств. Это позволит улучшить качество работы полицейских и обеспечить надежный контроль за многокилометровым участком административной границы с Ногайским и Тарумовским районами Дагестана, считают в МВД. Пользователи соцсетей в связи с этим указали на непоследовательность Рамзана Кадырова, ранее также выступавшего за закрытие таких постов.

Напомним, 6 декабря 2018 года Рамзан Кадыров призвал убрать все блокпосты на административных границах между регионами Северного Кавказа, заявив, что пользы от них практически нет. Предложение Кадырова о снятии блокпостов в СКФО совпало с признанием Конституционного суда России законности соглашения о границе Ингушетии и Чечни. Незадолго до этого между Надтеречным районом Чечни и Малгобекским районом Ингушетии на месте демонтированных блокпостов была установлена арка, обозначающая границу двух республик.

Стоит заметить, идею Кадырова о сносе блокпостов не поддержал глава МВД Северной Осетии Михаил Скоков, который в январе текущего года заявил, что контрольно-пропускной пункт "Чермен" на границе республики с Ингушетией необходимо не только сохранить, но и укрепить. Тогда же Скоков отметил, что принимать решение относительно существования этого блокпоста имеет право только руководство МВД Российской Федерации.

Ранее опрошенные «Кавказским узлом» правозащитники и юристы заявили, что регистрации и досмотры на контрольно-пропускных пунктах Северного Кавказа нарушают право людей на свободное передвижение и препятствуют развитию связей между республиками и народами. По мнению руководителя ингушской правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова, инциденты на блокпосту "Чермен" поддерживают напряженность в отношениях между жителями Ингушетии и Северной Осетии.