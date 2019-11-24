Кадыров заручился поддержкой Медведева в вопросе блокпостов на Северном Кавказе

24 ноября 2019, 13:04

Премьер-министр согласился с необходимостью убрать блокпосты на дорогах СКФО, озвучил 23 ноября глава Чечни итоги своей встречи с Дмитрием Медведевым. Это заявление прозвучало на фоне усиления пропускного режима в Чечне на границе с Дагестаном.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2018 года Рамзан Кадыров призвал убрать все блокпосты на административных границах между регионами Северного Кавказа. Однако в ноябре этого года в Шелковском районе Чечни на границе с Дагестаном были открыты два новых стационарных поста. Пользователи соцсетей упрекнули Кадырова в непоследовательности.

О встрече с премьер-министром Рамзан Кадыров сообщил вечером 23 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Дмитрий Анатольевич [...] внимательно отнёсся к проблеме функционирования на автомагистралях Северного Кавказа различных блок-постов, которые давно уже изжили себя, создают неоправданные препятствия свободному передвижению законопослушных граждан, мешают перевозке грузов, оказывают отрицательное влияние на имидж всего Северного Кавказа. Дмитрий Анатольевич обещал провести совещание по вопросам социально-экономического развития СКФО, на котором будет обсуждена и проблема блок-постов", - написал глава Чечни, подчеркнув, что власти республики "никогда не пытаются переложить на плечи федерального центра те задачи, которые могут быть реализованы самостоятельно".

На сайте правительства России информация о встрече Медведева с Кадыровым пока не опубликована. Комментариев под сообщением Кадырова, по состоянию на 13.02 мск, нет, возможность комментировать эту запись ограничена. Сообщение о встрече Кадырова и Медведева, опубликованное 23 ноября на странице ИА "Чечня Сегодня" в Instagram, набрало, по состоянию на 13.02 мск, 784 отметки "нравится", под ним размещено 48 комментариев.

Авторы большинства из них одобрили идею закрыть блокпосты. По меньшей мере три комментария содержат критику в адрес силовиков, работающих на посту "Чермен" на границе Северной Осетии и Ингушетии.

Полицейский пост "Чермен" существует с 1975 года, в середине 1990-х годов он приобрел статус федерального. Здесь в одной точке сходятся четыре дороги – со стороны Беслана, Назрани, поселка Майского и селения Чермен. 19 сентября на КПП "Чермен" был остановлен автобус, ехавший из Назрани в Санкт-Петербург. Силовики решили задержать автобус для тщательной проверки, после чего между ними и водителем и его сыном произошла потасовка. Инциденты на блокпосту "Чермен" поддерживают напряженность в отношениях между жителями Ингушетии и Северной Осетии, указал руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов.

"Рамзан намекнул на Чермен пост, надеюсь, снесут скоро", - прокомментировал запись пользователь с ником edinstvenniy101.

Аналогично прокомментировали встречу Кадырова и Медведева некоторые пользователи YouTube под публикацией на канале KavkazPress, набравшей с 23 ноября 14 комментариев. "Блокпост Чермен надо снести", - предположил пользователь с ником "Тот самый". "В первую очередь пост Октябрьский, Моздокский район", - предложил Юнус 1.

Пользователь Instagram margo__salam в свою очередь подверг сомнению обоснованность инициативы главы Чечни. "Кадыров у себя пусть что хочет делает, но нечего ему лезть в дела Осетии", - написал пользователь.

Напомним, схожее мнение высказал ранее доцент Российского экономического университета Александр Перенджиев. В прошлогоднем призыве Рамзана Кадырова убрать все посты на Северном Кавказе содержится элемент популизма, поскольку КПП в других регионах находятся вне зоны его полномочий, предположил он.

"Когда дело касается других республик, где-то надо себя проявить, пропиариться – можно показать свою демократичность, призывать к открытости границ между республиками, тем более конфликтующими, как Северная Осетия и Ингушетия. Другое дело, когда это касается своей республики – здесь другой подход, не берутся во внимание те принципы, которые высказывались по поводу соседей", – сказал "Кавказскому узлу" Александр Перенджиев.

Силовики на постах в регионах Северного Кавказа необоснованно ограничивают права граждан, указала ранее адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева. "Когда пассажиров вытряхивают из автобуса и называют это действо осмотром - это неверно, это досмотр. Досмотр проводится, когда есть обоснованное подозрение в совершении лицом административного правонарушения, его цель - обнаружение орудий и предметов совершения административного правонарушения. Для этого по закону должен быть установлен факт административного правонарушения", - рассказала Ермолаева "Кавказскому узлу".

Блокпосты на Северном Кавказе необходимы, убежден в свою очередь координатор Волгоградского клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко. "Это вопросы безопасности. Никуда эти проблемы на Северном Кавказе не деваются, и как бы у нас ни боролись в Чечне с ячейками [террористических организаций], никуда не пропадает пропаганда в Интернете, вербовочная работа. И если уже не крупные бандформирования, то, по крайней мере, одиночные экстремисты, небольшие группы этих людей могут создавать проблемы и в Чечне, и в других регионах", – пояснил он ранее "Кавказскому узлу".