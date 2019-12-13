Кадыров отчитался о переименовании Сунженского района

13 декабря 2019, 08:55

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переименовании Сунженского района, граничащего с одноименным районом Ингушетии, в Серноводский, сообщил 12 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре власти Сунженского района Чечни предложили переименовать его в Серноводский. Переименование Сунженского района Чечни станет логичным продолжением соглашения об установлении границ с Ингушетией и развеет опасения ингушских активистов, считающих, что соглашение о границах привело к утрате республикой своих территорий, заявили кавказоведы. Депутаты чеченского парламента 19 сентября единогласно поддержали предложение о переименовании Сунженского района в Серноводский.

26 сентября 2018 года Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Это привело к массовым акциям протеста в Ингушетии. 30 октября Конституционный суд Ингушетии признал республиканский закон о границе с Чечней неконституционным. Однако Конституционный суд России, рассмотрев тот же вопрос 6 декабря 2018 года, признал законность соглашения и объявил о его немедленном вступлении в силу. В марте протесты в Ингушетии возобновились, это привело к многочисленным арестам активистов. По подсчетам "Кавказского узла", после мартовских акций не менее 96 активистов подверглись преследованиям, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Сунженский район в Чеченской Республике переименован в Серноводский, сообщил 12 декабря в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"На карте Чечни появился новый район. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в соответствии с предложением парламента ЧР подписал распоряжение о переименовании Сунженского района в Серноводский", - написал Кадыров, прикрепив к своему сообщению копию распоряжения правительства России. В прикрепленном распоряжении Медведева, датированном 11 декабря, говорится, что переименование было сделано в соответствии с Федеральным законом о "О наименованиях географических объектов".

В Чечне, по словам главы республики, завершено, согласно распоряжению правительства РФ от 31 января 2017 года, установление координатного описания границ муниципальных образований.

"Это был большой труд. Необходимость в этом назрела десятки лет назад. Кроме того, выполнена колоссальная работа по оптимизации территорий районов", - заявил Кадыров.

На официальном сайте правительства России на 08.45 мск 13 декабря нет информации о подписанном распоряжении о переименовании Сунженского района Чечни.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".