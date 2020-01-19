Усиление блокпостов указало на отказ Кадырова от идеи смягчить проверки на дорогах

19 января 2020, 12:22

Укрепление и строительство КПП в Чечне свидетельствует о том, что Рамзан Кадыров отказался от своей идеи ликвидировать блокпосты на дорогах, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Практической пользы от усиления КПП нет, указал ингушский правозащитник Магомед Муцольгов.

Как писал "Кавказский узел", в начале января в Чечне было открыто новое здание поста ДПС в Серноводском районе близ границы с Ингушетией. Новый КПП также открыт на трассе, соединяющей Грозный с Грозненским районом, что, по словам местных жителей, ограничило свободный проезд в столицу республики. На границе с Ингушетией силовики пока не доставляют лишних проблем местным жителям, которые едут в Чечню, рассказали жители Сунженского района.

В ноябре 2019 года власти Чечни открыли два новых стационарных поста в Шелковском районе, на границе с Дагестаном. Пользователи соцсетей тогда указали на непоследовательность главы Чечни Рамзана Кадырова, выступающего за ликвидацию таких блокпостов. Они также выразили опасения, что блокпосты осложнят передвижение между республиками.

Обустройство блокпостов свидетельствует, что Кадыров отказался от идеи ликвидировать КПП, убежден руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. "Да, это показывает, что Кадыров отказался от инициативы по ликвидации КПП между регионами. [...] Мне кажется, это не самый лучший ход", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог.

По его мнению, изменение позиции Кадырова не связано с отставкой Дмитрия Медведева, поддержавшего главу Чечни в инициативе убрать КПП. "Я бы не стал связывать это с отставкой Медведева, который поддерживал позицию Кадырова. Обустройство ведь началось не после отставки Медведева, а раньше. Поэтому эти вещи друг с другом не связаны", - сказал Малашенко.

В ноябре 2019 года Рамзан Кадыров после встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что глава кабмина согласился с его мнением о ликвидации постов между республиками Северного Кавказа. 15 января, спустя несколько часов после послания президента Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Владимир Путин предложил назначить на должность премьера главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, и 16 января Госдума одобрила назначение Мишустина.

Обустройство блокпостов может быть результатом территориальных споров Чечни с Ингушетией и Дагестаном, но "не является политическим жестом в сторону этих республик", отметил Малашенко.

Президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев также не связывает усиление блокпостов с отставкой Дмитрия Медведева. "Разумеется, это (возведение блокпостов) связано с земельными спорами (Чечни) с Ингушетией и Дагестаном. Но это дело рук Кремля, поскольку все это происходит по указаниям Кремля. Кадыров не может по своей инициативе менять границы, делать это самостоятельно. Это план администрации президента РФ, а Кадыров не может пойти против них", - озвучил корреспонденту "Кавказского узла" свое предположение Кутаев.

По его мнению, в дальнейшем будет усилено присутствие силовиков из центрального аппарата МВД и ФСБ в республиках Северного Кавказа, поскольку Кремль "не до конца доверяет местным руководителям".

Блокпосты не мешают законопослушным жителям Северного Кавказа, заявил в декабре 2019 года полпред президента России Александр Матовников на медиафоруме в Махачкале. В свою очередь, министр внутренних дел Северной Осетии Михаил Скоков еще в январе 2019 года заявлял, что КПП "Чермен" на границе с Ингушетией, наоборот, нужно укрепить. О целесообразности сохранения Черменского поста также сообщили "Матери Беслана", которые заявили, что видят в нем "некую гарантию безопасности".

Силовики укрепили КПП на въезде в Грозный со стороны села Побединского

Еще один КПП, открытый в январе на въезде в Грозный со стороны населенного пункта Побединское, - не новый блокпост, речь идет об обновлении КПП, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

"Этот пост там всегда был, и на этом посту стояли российские силовики и [местные сотрудники] со Старопромысловского РОВД. На этом посту пару лет назад взорвалась девушка... Эта ситуация произошла на этом блокпосту, и он там был всегда", - сказал Абдурахманов.

17 ноября 2018 года в Старопромысловском районе Грозного около КПП женщина, по данным МВД, взорвала себя после того, как полицейские, увидев на ней самодельное взрывное устройство, произвели предупредительный выстрел. Погибшая была опознана по находившимся при ней паспортам как 25-летняя Карина Спиридонова.

Других инцидентов на обновленных в последнее время КПП в Чечне Абдурахманов припомнить не смог. "Серноводский пост мне не известен, старого поста на перекрестке Серноводской никогда не было, он был далее и назывался Кавказ-1, это пограничный пост между Чечней и Ингушетией. А на самой развязке Серноводск-Ассиновская никогда не было поста, там была развязка и иногда работники Серноводского, Сунженского РОВД там становились. Пост был на развязке Ачхой-Мартан - Самашки. Если сейчас сделали новый пост на Серноводской развязке, то я не в курсе. Если речь о Кавказ-1, то он всегда был укрепленным, там сейчас поставили новое здание, и там всегда стояли [чеченские силовики] и федералы вместе. Кавказ-1 стоит со времен начала второй чеченской кампании. Недавно там построили большое здание, и это совместный пост чеченских и федеральных силовиков. Дорога от Серноводска на Ингушетию - внутренняя, не по федеральной трассе. С Серноводска можно выезжать напрямую на Слепцовскую. Там раньше был ингушский пост со стороны Ингушетии", - рассказал блогер.

Ингушский правозащитник раскритиковал практику укрепления КПП

Целесообразность постов на Северном Кавказе минимальна, а реальная финансовая польза для государства от камер видеонаблюдения и фиксации дорожных правонарушений многократно превысила эффективность контрольно-пропускных постов, утративших свои функции и «превратившихся в оборонительные укрепления», сказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель ингушского правозащитного центра «Машр» Магомед Муцольгов.

"Конечно, нужно отслеживать безопасность движения, но в последние годы камеры видеонаблюдения приносят многократно больше финансовой пользы государству, чем сотрудники полиции, дежурящие на постах. Хотя при этом я не исключаю того, что видеонаблюдение не заменит живого человека, контролирующего дорожное движение", - сказал правозащитник.

Посты не являются барьером от террористов, но становятся объектами нападений, указал он. Однако для предотвращения и отражения таких нападений нет необходимости в укреплении имеющихся и строительстве новых постов, полагает Муцольгов.

"Необходимости в этих постах не вижу. Но в последние годы, когда я ездил в Грозный, а это было часто, чеченские сотрудники ГИБДД были одними из самых доброжелательных. Думаю, у них есть указание не придираться к людям, которые приезжают из других регионов. Я был свидетелем, что они людям с иногородними номерами прощали мелкие нарушения. Думаю, это одна из стратегий привлечения туристов в республику", - сказал он.

Гораздо сложнее ситуация с соблюдением законности на постах, установленных на административных границах между регионами, отметил Муцольгов. "Посты Чермен, Урух, посты между Чечней и Дагестаном, Ставропольским краем, - я проезжал все эти посты, часто это просто унизительная процедура, не имеющая никакого отношения ни к безопасности дорожного движения, ни к правам человека", - сказал он.

Укрепление блокпостов правозащитник сравнил с возведением "супероборонительных сооружений". "Это даже не посты ГИБДД, это укрепления с дзотами, бетонными блоками, целым подразделением дежурных, досмотры, осмотры, рентген... Одно время несколько постов убрали и в Ингушетии, например Карабулакский пост, между Яндаре и Карабулаком, абсолютно ненужный. Такие посты не нужны для обеспечения безопасности транспортного движения, но если преследуются иные цели - загнать людей в резервации, доставить максимальные неприятности - то эти посты свою цель выполняют", - сказал Муцольгов.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон". Также на "Кавказском узле" размещена хроника "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".