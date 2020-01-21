Аналитики назвали блокпосты силовиков в Чечне мишенями для боевиков

21 января 2020, 04:42

Контрольно-пропускные пункты на дорогах Чечни служат мишенью для членов вооруженного подполья, считают опрошенные "Кавказским узлом" отставные силовики. При этом эксперты поспорили об эффективности работы блокпостов в борьбе с терроризмом.

Что было потом: Слова Даудова о завершенной демаркации границы вызвали недоумение в Чечне

Как информировал "Кавказский узел", в ноябре 2019 года власти Чечни открыли два новых стационарных поста в Шелковском районе на границе с Дагестаном. Пользователи соцсетей тогда указали на непоследовательность главы Чечни Рамзана Кадырова, выступающего за ликвидацию таких блокпостов. Они также выразили опасения, что блокпосты осложнят передвижение между республиками. В начале января в Чечне было открыто новое здание поста ДПС в Серноводском районе близ границы с Ингушетией. Новый КПП также открыт на трассе, соединяющей Грозный с Грозненским районом. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи считают, что укрепление и строительство КПП в Чечне свидетельствует о том, что Кадыров отказался от своей идеи ликвидировать блокпосты на дорогах.

В ноябре 2019 года Рамзан Кадыров после встречи с тогдашним премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что глава кабмина согласился с его мнением о ликвидации постов между республиками Северного Кавказа и пообещал обсудить это на совещании по вопросам социально-экономического развития региона. Ряд высокопоставленных чиновников высказались против ликвидации блокпостов. Эти посты не мешают законопослушным жителям Северного Кавказа, заявил полпред президента России Александр Матовников на медиафоруме в Махачкале в декабре 2019 года.

Работа блокпоста затрудняет экономическую жизнь близлежащего района

Обустройство КПП не является эффективным методом борьбы с терроризмом и затрудняет экономическую жизнь территории, где появляются такие блокпосты, считает полковник ФСБ России в запасе, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

"Я неоднократно говорил, что сохранение этих КПП нецелесообразно, поскольку они не выполняют свою главную задачу - защиту от терроризма. А если они предназначены для поиска обычных преступников, то можно по всей России поставить такие пункты и искать каких-то алиментщиков, жуликов и так далее. То есть они не справляются со своей основной задачей, поэтому они не являются эффективным методом. Есть куча путей, в том числе коррупционных, для обхода этих КПП. Плюс ко всему они затрудняют экономическую жизнь района, где расположены", - сказал Гудков корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, перестрелка на КПП в Серноводском в январе 2019 года и взрыв смертницы в ноябре 2018 года указывают, что блокпосты скорее послужили мишенью для боевиков, нежели предотвратили их передвижение.

"К сожалению, эти КПП стали объектом для нападений боевиков, то есть мишенью, а не стали методом борьбы по их предотвращению. В этом плане бессмысленна дислокация этих блокпостов", - полагает он.

Нападение на полицейских в Чечне произошло в ночь на 26 января 2019 года. Согласно версии республиканского МВД, пост на окраине населенного пункта Серноводское был обстрелян из автоматов, ранения получили два силовика, а один из нападавших позже был найден убитым в лесу и опознан как 24-летний житель Ингушетии. Ответственность за нападение на силовиков взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Предыдущий вооруженный инцидент в Чечне произошел 17 ноября 2018 года, когда в Старопромысловском районе Грозного около КПП женщина, по данным МВД, взорвала себя после того, как полицейские, увидев на ней самодельное взрывное устройство, произвели предупредительный выстрел. Погибшая была опознана по находившимся при ней паспортам как 25-летняя Карина Спиридонова.

Отсутствие блокпостов заставит террористов искать другие объекты для посягательства

Блокпосты являются эффективным методом борьбы против беззакония, считает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Блокпосты устанавливает не федеральная власть, а местная, которая видит необходимость в их работе. То есть имеются проблемы, которые необходимо решать с помощью этих блокпостов. Например, провоз запрещенных предметов, оружия, наркотиков или перемещение боевиков. В этом плане блокпосты могут быть эффективными. До сих пор ничего эффективнее этих блокпостов еще не придумано. Но при этом надо отметить, что блокпосты просто-напросто не могут предотвратить теракты. Можно закрыть дороги, а вот закрывать все горные тропы невозможно", - сказал Гончаров "Кавказскому узлу".

По его словам, блокпосты могут как предотвратить свободное передвижение причастных к подполью людей, так и, напротив, послужить мишенью для боевиков.

"У этой медали есть две стороны. С одной стороны, блокпосты ведут эффективную борьбу против терроризма, мешая передвижению террористов и перевозке оружия. А с другой стороны, провоцируют боевиков на действия против силовиков. Но если бы не было этих КПП, то боевики нашли бы другой объект", - уверен Гончаров.

КПП реально мешают передвижению боевиков, считает юрист, бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий.

"Эти КПП мешают беспрепятственному передвижению боевиков, поэтому и становятся мишенью для боевиков. Также они могут напасть на КПП, как на военные объекты, с целью захватить их оружие или же просто запугать силовиков", - сказал Довгий "Кавказскому узлу".

По его словам, благодаря работе блокпостов силовики задерживают много преступников.

"Мне кажется, блокпосты помогают выявлять преступников. Я служил в Средней Азии, и на моем личном опыте могу сказать, что блокпосты помогали нам в поимке преступников, находившихся в розыске лиц или в борьбе с нелегальным оборотом наркотиков и оружия. Я думаю, что по аналогии с тем опытом сейчас блокпосты тоже эффективны в этом плане. Самый простой пример. Случайно можно кого-то остановить и выявить, что он в розыске и с ним имеется незаконное оружие, которое он планировал использовать где-то", - отметил он.

Преступники находят пути обхода постов

Глава Независимого профсоюза работников правоохранительных органов и прокуратуры Дагестана Магомед Шамилов считает работу блокпостов крайне неэффективной.

"Они редко задерживают реальных преступников, редко находят наркотики и оружие. Можно поднять отчеты и убедиться в этом. Эффективности работы нет и, кроме этого, они нарушают права людей, останавливают их, без причин проверяют. А ворованные машины, например, они не могут найти более десяти лет. Сколько таких случаев", - сказал "Кавказскому узлу" Шамилов.

По его словам, занимающиеся перевозкой оружия и наркотиков люди знают обходные пути и не ездят по дорогам, где есть блокпосты.

"Этими преступниками должны заниматься оперативники, их количество надо увеличить как минимум вдвое. Пусть прослушивают, следят, используют современные технологии и выявляют преступников, задерживают их. Бомбу надо обезвредить там, где боевики ее производят, а не ждать и искать на блокпосту. Чаще КПП больше привлекают внимание боевиков, чем находят и задерживают их", - считает он.