Слова Даудова о завершенной демаркации границы вызвали недоумение в Чечне

21 января 2020, 11:04

Уточнение границ Чечни с соседними регионами завершено, сведения о них внесены в госреестр, отчитался 20 января перед Рамзаном Кадыровым спикер парламента республики Магомед Даудов. Демаркация носила кулуарный характер на фоне споров о границах Чечни с Ингушетией и Дагестаном, указали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2019 года Росреестр потребовал от властей регионов СКФО уточнить административные границы и до 2021 года внести сведения о них в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН). Уточнение границы между Чечней и Северной Осетией прошло без споров, однако работа властей по согласованию границ Чечни и Дагестана привела в 2019 году к конфликтным ситуациям. Жители Дагестана были недовольны тем, что работа по демаркации границы ведется за закрытыми дверями. В июне 2019 года близ Кизляра люди демонтировали установленные чеченской стороной дорожные указатели, что вызвало резонанс в обеих республиках.

В январе 2019 года власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы, а в апреле дагестанская общественная комиссия по демаркации указала на восемь крупных спорных территорий на границе с Чечней. 17 июня 2019 года спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов заявил, что полпред президента в СКФО Александр Матовников решил приостановить разграничение земель между Дагестаном и Чечней. В ответ на это заявление спикер чеченского парламента Магомед Даудов обвинил Шихсаидова и республиканских силовиков в срыве демаркации границ. О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

Чеченская Республика полностью завершила работу по определению границ с соседними регионами и границ муниципалитетов, заявил 20 января на совещании с Рамзаном Кадыровым спикер парламента республики Магомед Даудов, возглавляющий чеченскую комиссию по определению границ.

Репортаж об этом был показан в ночных новостях телеканала «Грозный», передал корреспондент "Кавказского узла". "Граница, с заключением официальных соглашений, с республикой Ингушетия, Северной Осетией, план [демаркации] согласован со Ставропольским краем, плюс шесть районов, что [граничат] с Дагестаном, мы уже отмежевали, включили в ЕГРН. С нашей стороны нет никаких проблем", - сказал в телесюжете Магомед Даудов, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, по его словам, в ЕГРН внесены координатные описания 366 муниципальных образований Чечни. "15 наших районов, 234 муниципальных образования, два городских округа, в которые входят семь населенных пунктов, четыре городских поселения, 213 сельских поселений, в общем, 366 муниципальных образований имеют четкие границы, свое координатное описание. [...] Даже между селами есть свои четкие координаты …Эту работу провели, и эта работа завершена", - заявил Магомед Даудов.

Заявление Даудова прозвучало на фоне усиления блокпостов чеченских силовиков на границах с соседними регионами. Так, в ноябре 2019 года в Шелковском районе, на границе с Дагестаном, появились два новых стационарных КПП. В начале января было открыто новое здание поста ДПС в Серноводском районе на границе с Ингушетией. Чеченские силовики пока ведут себя спокойно и не доставляют лишних проблем жителям Ингушетии, которые едут в соседнюю республику, рассказали "Кавказскому узлу" жители приграничного района Ингушетии.

Работа по определению границ велась непрозрачно, обратил внимание сотрудник одной из НПО Чечни Умар. "В плане определения границ с соседними регионами единого мнения как не было, так до сих пор и нет. Есть определенные вопросы по установленной границе с Ингушетией и Дагестаном. Многие в республике считают, что наша республика больше потеряла, нежели приобрела после размежевания границ с нашими соседями... Вообще работа по определению границ велась непрозрачно. Рано или поздно эти вопросы [по границе Чечни с Ингушетией и Дагестаном] снова могут возникнуть в повестке дня", - сказал Умар корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал грозненец Тимур, историк по образованию. "Фактически люди не знают, кто и где провел границу. Какие-то обмены территориями с Ингушетией и Дагестаном, взаимные претензии были и есть. Недовольные есть по обе стороны границ, потому что в целом эта работа велась в закрытом режиме и власти договаривались между собой, не учитывая мнения людей. Теперь нам говорят, что все хорошо... Получается, что народу остается только молча это принять и согласиться с тем, как решили власти. Лично я считаю, что тема определения границ будет актуальной, пока не восстановится справедливость и наша республика не получит назад все земли, которые были переданы нашим соседям, начиная с царских времен", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного.

В октябре 2019 года дагестанский юрист Расул Кадиев обнаружил на сайте Верховного суда Дагестана решение по иску о землях Бороздинского лесничества в окрестностях Кизляра. Суд установил, что спорные участки принадлежат Дагестану, а не Чечне, но чеченская сторона претендует на них, пояснил юрист. Минприроды Чечни обжаловало это решение суда, но 26 декабря Верховный суд России прекратил дело. Рамзан Кадыров 23 декабря заявил, что Чечня может передать Дагестану спорные 10 гектаров земли, если дагестанская сторона попросит об этом. Слова Кадырова были попыткой пойти на мировую, сохранив при этом имидж сильного руководителя, предположили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Напомним, что в Ингушетии после подписания соглашения о границе с Чечней прошли массовые протесты местных жителей, в результате глава республики Юнус-Бек Евкуров подал в отставку.

Чечня граничит также и со Ставропольским краем. Еще в январе 2019 года Рамзан Кадыров заявлял, что с руководством Ставропольского края "проводится работа" по определению границ. "Магомед Даудов доложил, что она близится к логическому концу", - написал Кадыров 23 января 2019 года на своей странице "ВКонтакте".

Опрошенные "Кавказским узлом" политологи предупредили ранее об опасности конфликтов при согласовании и определении границ на Северном Кавказе, отметив, что федеральному центру придется в этой работе искать особые политические решения.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".