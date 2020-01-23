Дагестанские журналисты назвали демаркацию границы с Чечней незавершенной

23 января 2020, 02:24

Власти Дагестана не сообщали об окончании своей работы по определению границ с Чечней, поэтому считать процесс завершенным нельзя, заявил представитель общественной комиссии по демаркации Магомед Магомедов. Скрыть итог работы невозможно, а чеченская сторона инициативно форсирует процесс, считают журналисты Гаджимурад Сагитов и Милрад Фатуллаев.

Как писал "Кавказский узел", уточнение границ Чечни с соседними регионами завершено, сведения о них внесены в госреестр, отчитался 20 января перед Рамзаном Кадыровым спикер парламента республики Магомед Даудов. Демаркация носила кулуарный характер на фоне споров о границах Чечни с Ингушетией и Дагестаном, указали местные жители.

В январе 2019 года власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы, а в апреле дагестанская общественная комиссия указала на восемь крупных спорных территорий на границе с Чечней. 17 июня 2019 года спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов заявил о решении полпреда президента в СКФО Александра Матовникова приостановить разграничение земель между Дагестаном и Чечней. В ответ спикер чеченского парламента Магомед Даудов обвинил Шихсаидова в срыве демаркации границ. О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

Дагестанская общественная комиссия по определению и уточнению границы с Чечней не считает, что процесс демаркации границы завершен. Для завершения процедуры все работы должна провести не только чеченская, но и дагестанская сторона, считает представитель комиссии Магомед Магомедов.

Магомедов напомнил, что непосредственно определением границы занималась дагестанская правительственная комиссия. "Мы не считаем, что этот процесс завершен, потому что для этого должна провести свою работу аналогичная дагестанская сторона, и обе стороны в итоге должны сравнить свои карты", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

После сравнения чеченской и дагестанской карт с проблемными участками границы власти обеих республик должны внести в региональные парламенты законопроекты об установлении границ. "Информации о том, что дагестанская сторона все эти работы проделала и завершила, нет. Поэтому я как представитель общественной комиссии не могу сказать, что работа по границам завершена", - подчеркнул Магомедов.

Он добавил, что активисты не получали никаких отчетов, докладов или сообщений от дагестанской правительственной комиссии. В связи с этим Магомедов затруднился сказать, какую часть границы с Чечней дагестанская сторона согласовала для демаркации, а какую нет.

Дагестанские журналисты также не считают процесс по уточнению границы завершенным. Чтобы в полной мере понять смыл сказанного Даудовым, необходимо получить дополнительную информацию от жителей приграничных районов Дагестана и Чечни, отметил главный редактор "Нового дела" Гаджимурад Сагитов.

Сагитов не считает, что дагестанская правительственная комиссия возобновила и завершила работу по уточнению границ между республиками. "В режиме секретности это будет сложно сделать, потому что окончательный результат этой работы должен быть отражен на публичной кадастровой карте", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вопрос уточнения границ между двумя регионами нельзя считать завершенным, пока и с дагестанской стороны на публичную кадастровую карту не будут нанесены отметки, соответствующие проведенной работе. "Утаить эту работу и результат этой работы будет крайне сложно", - отметил журналист.

Заявление Даудова о завершении уточнения границ между Дагестаном и Чечней может говорить о том, что чеченская сторона в одностороннем порядке внесла все приграничные с Дагестаном районы в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН), полагает главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

"Чеченская сторона отдельные участки уже вносила одностороннем порядке, могла внести и всю дагестано-чеченскую границу в этот реестр", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

16 марта 2019 года Чечня в одностороннем порядке зарегистрировала за собой спорный участок на границе с Кизлярским районом. Юристы назвали это решение неправомерным. 16 апреля спикеры парламентов обеих республик объявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. Чечня зарегистрировала за собой спорный участок, так как не дождалась реакции дагестанской стороны, пояснил представитель аппарата Рамзана Кадырова.

Если власти Чечни "проявили инициативу" и зарегистрировали границу в одностороннем порядке, без переговоров, соседние республики, в данном случае Дагестан, оказываются в заведомо проигрышном положении, считает журналист.

"У Чечни граница установлена, а остальные должны будут де-факто ее оспаривать и отстаивать неправомерность границы. Спорные моменты, которые могут трактоваться так или иначе, могут в итоге трактоваться в пользу Грозного хотя бы потому, что Грозный зафиксировал уже за собой эти границы", - пояснил он.

Журналист предположил, что заявлением Даудова чеченская сторона пытается спровоцировать активность со стороны Дагестана, чтобы стимулировать переговоры между правительственными комиссиями двух республик. "Я скорее думаю, что поставили на учет в ЕГРН дагестано-чеченскую границу со стороны [Чечни], но в то же время я не думаю, что дагестанская сторона позволила себе такой убийственный шаг, как тайные переговоры с чеченской комиссией и дача согласия на установку границ так, как пожелает Грозный", - заявил Фатуллаев.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".