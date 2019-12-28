Слова о милостыне Дагестану подчеркнули амбиции Кадырова

28 декабря 2019, 01:06

Слова о готовности отдать спорные земли Дагестану были попыткой Рамзана Кадырова пойти на мировую, но сохранить имидж сильного руководителя, считают кавказоведы. Пользователи соцсети негативно восприняли предложение Кадырова о "милостыне". Верховный суд России прекратил 26 декабря дело о землях Бороздиновского лесничества, которые Минприроды Чечни оспаривало у властей Кизляра.

Как писал "Кавказский узел", Чечня может передать Дагестану десять гектаров земли, по которым идет спор в суде, если дагестанская сторона попросит об этом. Такое заявление сделал Рамзан Кадыров в ходе пресс-конференции 23 декабря.

Дагестанский юрист Расул Кадиев в октябре обнаружил на сайте Верховного суда Дагестана решение по иску о землях Бороздинского лесничества, что в окрестностях Кизляра. Суд установил, что спорные участки принадлежат Дагестану, а не Чечне, но чеченская сторона еще претендует на них, пояснил юрист. Решение не вступило в силу: Минприроды Чечни обжаловало его. Рассмотрение апелляции в Верховном суде России было назначено на 11 декабря, а затем перенесено на 25 декабря, значится в карточке дела на сайте суда.

Кавказоведы указали на снисходительно-примирительный тон слов Кадырова

Заявление Рамзана Кадырова о готовности подарить соседям спорный участок земли на границе с Кизляром, можно рассматривать как попытку досудебного урегулирования спора, считает старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН, профессор Михаил Рощин.

«Это такая характерная стилистика Рамзана Кадырова: даже отступая в чем-то, он должен показать, что прав и всегда держится наступательно. Глава Чечни заявил о готовности пойти на уступки, но, судя по его словам, сделает это с одолжением: как бы отдаст шубу с барского плеча, чтобы успокоить братьев-дагестанцев. Но должна ли дагестанская сторона при этом дополнительно просить об уступках? Раз они ведут судебные тяжбы, то считают себя тоже правыми», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Рощин не исключил, что Кадырову посоветовали или рекомендовали не накалять обстановку при размежевании границ между республиками, и после этого он сделал такое "примирительное" заявление.

«Мое личное мнение, Рамзану Кадырову все-таки посоветовали в данном случае пойти на мировую. Дело дошло уже до Верховного суда России, а это уже серьезно. История с Ингушетией до сих пор не закончена, она имеет последствия, люди до сих пор сидят в тюрьме. Недовольство среди ингушского народа сохраняется. Скорее всего, ему посоветовали не раздувать по-новой историю примерно в том же ключе с Дагестаном», - предположил Михаил Рощин.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста против установления границы с Чечней, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле".

Заявления Рамзана Кадырова направлены на поддержание имиджа сильного руководителя, считает старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

«Рамзану Кадырову нужно показать себя очень сильным руководителем. В свете последних заявлений, что он не собирается переходить на федеральный уровень, а останется в регионе, его основная цель - стать руководителем (региона) с федеральным влиянием. Ироническим высказыванием о готовности отдать спорные земли Дагестану он показывает, что вот такому руководителю приходится иметь дело с такими соседями», - сказал кавказовед корреспонденту "Кавказского узла".

Пользователи соцсети раскритиковали слова Кадырова о "милостыне"

Выражая готовность передать спорный участок Дагестану, Рамзан Кадыров оговорился, что готов пойти на это "в качестве милостыни". Пользователи Instagram раскритиковали эти слова и высмеяли позицию Кадырова.

"Как милостыню не нужно. Бартер можно было бы с учётом интересов обоих сторон", - написал dagestanec272 на странице "Кавказского узла" в Instagram. "Забрать не смог, теперь отдать хочет", - отметил djamal_m_001.

"В качестве милостыни это мы его им отдаём. Ведь чеченская земля так нуждается в нем? Я говорю это не с желчью к чеченскому народу, уважаю их, но действия некоторых высокопоставленных людей вызывают определенные вопросы [...]. Специальные провокационные слова", - написал imperoir22.

"Пользуясь случаем, хочу попросить у Кадырова в качестве милостыни 10 га земли на неспорной территории Чечни", - иронично отметил maksud2207.

"Шихсаидов же говорил что этот участок принадлежит чеченцам, а теперь суд устанавливает что участок оказывается дагестанской земли. Столько вранья я от чиновников услышал тогда", - отметил shamil_bagani.

В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками, в апреле дагестанская общественная комиссия по демаркации указала на восемь крупных спорных территорий на границе с Чечней, а 17 июня спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов заявил, что полпред президента в СКФО Александр Матовников решил приостановить разграничение земель между Дагестаном и Чечней. В ответ на это заявление спикер чеченского парламента Магомед Даудов обвинил Шихсаидова и республиканских силовиков в срыве демаркации границ.

ВС России прекратил тяжбу Чечни и Дагестана

Верховный суд России рассмотрел 26 декабря апелляцию Минприроды Чечни, которое требовало признать недействительным решение депутатов городского округа Кизляр о включении в границы населенного пункта части земель Бороздиновского лесничества. Судебная коллегия Верховного суда России по административным делам постановила прекратить производство по делу, следует из карточки спора на сайте ВС РФ.

Текст постановления на сайте суда пока не опубликован, поэтому дагестанский адвокат Расул Кадиев затруднился описать механизм претворения решения суда в жизнь. «Юристам надо получить на руки постановление ВС РФ и посмотреть, что и на основании чего принято, тогда можно говорить», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Судебной практики по таким спорам в России пока нет, отметил адвокат Игорь Трунов. Он также не смог разъяснить механизм реализации решения, пока его полный текст не обнародован.

«Республики начали делить территории, устанавливать границы: такой практики не было, да и постановлений Верховного суда ранее не было по таким поводам. Можно сказать, что подобная практика только формируется. Законы прописаны так, что оставляют большие возможности для правоприменителя», - заявил корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Трунова, тяжба властей Чечни и Дагестана - не простой земельный спор, так как вопрос лежит в политической плоскости. "Смысл разграничение регионов имеет в том случае, когда есть у них возможность и желание обеспечить целостность своей территории. Россия все-таки единая страна и границы внутри достаточно условны. Это может быть опасной тенденцией, когда раздел территории превращается в установку пограничных столбов», - рассуждает Трунов.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, говорится в материале "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".