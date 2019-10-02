Кадиев вскрыл факт совместной тяжбы властей Дагестана и Чечни с Кизляром по поводу земли

02 октября 2019, 20:35

Власти Дагестана и Чечни скрыли победу администрации Кизляра в судебном споре о землях Бороздинского лесничества и пытаются ее обжаловать, сообщил дагестанский юрист Расул Кадиев. Проведя расследование, он предположил, что власти Дагестана и Чечни в процессе уточнения границ пошли на компромисс и перевели юридический спор в Москву.

Как писал "Кавказский узел", в январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. В апреле дагестанская общественная комиссия по демаркации указала на восемь крупных спорных территорий на границе с Чечней. А 17 июня спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов заявил, что полпред президента в СКФО Александр Матовников решил приостановить разграничение земель между Дагестаном и Чечней. В ответ на это заявление спикер чеченского парламента Магомед Даудов обвинил Шихсаидова и республиканских силовиков в срыве демаркации границ и инциденте со сносом дорожных указателей близ Кизляра. Даудов также добавил, что администрация Кизляра замежевала и включила в городской округ земли, относящиеся к Бороздинскому участковому лесничеству Шелковского лесничества Чечни, по поводу чего "Рослесинфорг" обратился с заявлением в Генпрокуратуру России.

У жителей Дагестана вызвала протест установка чеченских дорожных знаков близ Кизляра. В ночь на 10 июня жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью: "Шелковской район" на окраине города. 12 июня стало известно о сносе еще двух знаков на границе Чечни и Тарумовского района Дагестана. На место инцидента выезжал Магомед Даудов с отрядом вооруженных силовиков. Тогда же власти Кизляра и глава Дагестана Владимир Васильев признали, что чеченские дорожники "установили знаки на своей территории", и по этому участку ни у Чечни, ни у Дагестана "нет претензий по территориальности".

Процедура уточнения границ между Чечнёй и Дагестаном обрастает все новыми подробностями, которые скрываются органами власти, говорится в статье Расула Кадиева "Кизляр выиграл суд у Чечни и Дагестана по спору о федеральных землях", опубликованной сегодня на сайте дагестанского издания "Новое дело".

Жители Дагестана лишены информации о процессе демаркации границы, политика замалчивания, на которой настаивал глава Чечни Рамзан Кадыров, проводится с ведома федерального центра, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и политологи.

Статья Кадиева основана на информации с сайта Верховного суда России о готовящемся рассмотрении апелляционной жалобы на решение Верховного суда Дагестана от 16 июля 2019 года, который отказал в иске по вопросу включения в границы Кизляра земель Бороздинского участкового лесничества Шелковского района Чеченской Республики. Решение о включении этих земель лесного фонда в границы дагестанского города было принято депутатами горсобрания Кизляра еще в декабре 2014 года.

Рассмотрение жалобы намечено на 11 декабря, указано в карточке дела на сайте ВС РФ. Здесь же указано, что истцами по делу являются Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики, а ответчиками - администрация Кизляра и Собрание депутатов Кизляра.

Расул Кадиев обращает внимание на то, что сайт Верховного суда Дагестана обычно публикует информацию об общественно-значимых делах на главной странице, но по данному иску на сайте суда нет не только опубликованного вердикта, но и указания об участии в деле Министерства природных ресурсов Чеченской Республики. Действительно, в разделе наименования заявителя по делу №3а-48/2019 – 3м-30/2019 указан Комитет по лесному хозяйству Дагестана, а в качестве одного из заинтересованных лиц – Департамент лесного хозяйства по Южному федеральному округу.

Кадиев подчеркивает, что на сайте ВС РФ вообще нет указания на участие в деле "Федерального агентства лесного хозяйства". "Можно предположить, что дело в Верховном суде Дагестана было возбуждено одновременно властями Дагестана и Чеченской Республики. Что вселяет надежду на некий компромисс", - отмечает автор статьи, комментируя информацию о лицах, обжалующих отказ в отмене решений Кизлярской администрации.

Кадиев не исключает, что в данном случае "речь идёт о выполнении негласных договорённостей по ранее поданному иску". Он поясняет, что в августе 2018 года в Арбитражный суд Чечни был подан иск Министерства природных ресурсов Чеченской Республики к администрации Кизляра о признании незаконными действий по постановке на кадастровый учёт и изменению категории земель лесного фонда. В декабре 2018 года Арбитражный суд Чечни отказал в ходатайстве ответчика о передаче дела в Арбитражный суд Дагестан, а в январе 2019 года Арбитражный суд Чечни отказал Минимущества Дагестана в прекращении дела "поскольку в настоящем деле отсутствует спор о границах субъектов РФ, а заявлено требование о признании незаконными действий по постановке на кадастровый учет и изменения категории земель лесного фонда в иные категории, а также о сносе незаконных построек", отмечает автор статьи, ссылаясь на опубликованное на сайте суда решение.

Однако, далее указывает Кадиев, также ссылаясь на решение Арбитражного суда Чечни, заявление истца по его ходатайству было оставлено без рассмотрения. "По сути это был отказ от иска. Из этого можно сделать вывод, что была достигнута договорённость между руководством двух республик, в результате которой был подготовлен совместный иск в Верховный суд Дагестана к администрации Кизляра. По смыслу юридической схемы, если власти двух республик договорились, то администрация Кизляра должна была просто признать в суде иск и все благополучно бы закончилось. Однако, этого не произошло и получилось, что власти Кизляра выступили против властей Дагестана и Чечни и что самое интересное - выиграли дело в суде первой инстанции!" - комментирует Расул Кадиев.

Чтобы разобраться, почему достигнутое в январе соглашение не было реализовано в суде, он сопоставил даты принятия решений. На сайте Верховного суда Дагестана указано, что административный иск дагестанского комитета по лесному хозяйству был подан 3 апреля 2019 года. "Иск подан на следующий день, после того, как на сайте Народного собрания Дагестана появилось заявление о недопустимости одностороннего межевания и регистрации спорных территорий у границы с городом Кизляром за Чеченской Республикой. Однако это заявление пропало с сайта дагестанского парламента в тот же день", - напоминает Кадиев.

16 марта Чечня в одностороннем порядке зарегистрировала за собой спорный участок земли на границе с Дагестаном. Участок с кадастровым номером 20:15:0000000:8797, согласно открытой карте Росреестра, был поставлен на учет 16 марта 2019 года. Ему присвоен адрес - Чеченская Республика, Шелковской район, станица Бороздиновская. Участок находился в пользовании ГУП "Госхоз "Дубовское", следует из данных на сайте ведомства. В границах Чечни оказались примерно 18 гектаров соседней республики, подсчитали дагестанские активисты. 2 апреля парламент Дагестана на своем официальном сайте заявил "о недопустимости одностороннего определения границ" и сообщил, что спикер парламента Хизри Шихсаидов и премьер Дагестана Артем Здунов 28 марта направили соответствующие письма полпреду президента в СКФО, главе Росреестра и в парламент Чечни. Вечером 2 апреля это сообщение исчезло с сайта парламента Дагестана. Сообщение о недопустимости одностороннего определения границы с Чечней не было официальным заявлением парламента и публиковалось только для информирования СМИ, рассказал 3 апреля корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы дагестанского парламента Уллубий Эрболатов.

Также Кадиев обращает внимание, что именно вскоре после подачи иска произошла история с установкой и последующим сносом дорожного знака, указывающего на принадлежность территории к Чеченской Республике, и в Кизляр в связи с этим приезжал Магомед Даудов, отчитавший городское руководство за "плохую работу" по информированию населения. А затем, указывает Кадиев, прозвучало заявление представителя кизлярской администрации, поясняющее суть претензий Комитета лесного хозяйства Дагестана и Минприроды Чечни к городу.

На спорном участке пересеклись земли двух категорий - "Земли населенных пунктов" и "Земли лесного фонда", из-за чего и возник конфликт, сообщила 18 июня представитель администрации Кизляра Сельминаз Салихова. "Наложение земельных участков произошло на кадастровой карте, которая составлена по границам, определенным генеральным планом города. В связи с этим возник спор между городским округом "город Кизляр", Комитетом по лесному хозяйству Дагестана и Минприроды Чеченской Республики", - заявила чиновница. В земельном комитете кизлярской мэрии уточняются границы земель лесного фонда "в целях мирного урегулирования спора", отметила она тогда. Также Салихова пояснила, что границы города утверждены республиканским законом от 12 марта 2012 года №13 "Об утверждении границ муниципальных образований Республики Дагестан и о внесении изменений в закон Республики Дагестан "О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан".

За несколько дней до вынесения решения в Верховном суде Дагестана, 11 июля 2019 года, горсобрание депутатов Кизляра скорректировала тот самый генеральный план, часть которого была предметом судебного иска, далее отмечает Кадиев, ссылаясь на информацию на сайте кизлярской администрации. "Один из участков, в отношении которого принято решение, прилегает к границе с Чеченской Республикой", - подчеркивает автор статьи.

"Можно предположить, что после инцидента с придорожными знаками администрация Кизляра публично не смогла признать иск, поданный дагестанскими и чеченскими властями по политическим мотивам. Или, если сказать точнее, то власти Дагестана и Чечни перевели юридический спор в Москву с тем, чтобы в итоге продемонстрировать что Верховный суд России принял решение, обязательное для Чечни и Дагестана, в отношении федеральных земель лесного фонда. На это также указывает тот факт, что председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов в ходе прямого выступления на ЧГТРК "Грозный" 19 сентября не сообщил телезрителям о том, что власти Дагестан и Чечни подали иск против администрации Кизляра и проиграли дело в Верховном суде Дагестана", - подчеркивает Расул Кадиев.

Ранее кизлярцы заявили, что их возмущение вызвал не факт установки чеченских дорожных указателей, а то, что знаки установили неожиданно. По их мнению, местные власти должны были предупредить людей о том, что этот участок земли принадлежит Чечне. Массовые акции протеста жителей Дагестана из-за недостатка информации о процессе уточнения границы еще в январе спрогнозировали политолог Эдуард Уразаев и политический обозреватель Шахрудин Халидов.

Видео с выступлением Даудова в прямом эфире программы "Особый разговор", на которое ссылается Кадиев, размещено 23 сентября на странице телеканала ЧГТРК "Грозный". "Если мы будем брать именно то, что произошло между Кизлярским и Шелковским районами Чеченской Республики, то там уже все понятно. Там уже свою оценку дали и общественники Республики Дагестан, и чиновники. Одно дело говорить, что мы - братья мусульмане, а другое дело - это когда без ведома твоего брата мусульманина ты присваиваешь чужое имущество себе. То есть чужую землю, землю своего брата", - заявил Магомед Даудов.

Он отметил, что, в частности, "город Кизляр незаконно в одностороннем порядке замежевал земли Бороздиновского лесного участка Чеченской Республики. Есть документы". Даудов также отметил, что у Чечни с Дагестаном "с пятьдесят седьмого - восьмого года есть согласованная граница на нескольких планшетах", и на карте показал участок, который, по его словам, приписали к Дагестану.

Также Даудов в своем выступлении обвинил дагестанскую сторону в затягивании процесса согласования границ, а, отвечая на вопрос о возможных конфликтах в связи с этим, заявил, что "если все будут следовать закону, то конфликтов не будет".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, говорится в материале "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".