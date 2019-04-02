Власти Дагестана обвинили Чечню в одностороннем установлении границы

02 апреля 2019, 15:01

Парламент Дагестана потребовал отменить регистрацию чеченским Росреестром права на земельный участок, входящий в состав Кизлярского района.

Как информировал "Кавказский узел", 20 февраля члены дагестанской общественной комиссии по вопросам согласования границы констатировали, что у жителей Дагестана сохраняются опасения на фоне закрытости процесса демаркации. В конце февраля в комиссию по демаркации границы с Чечней по просьбе активистов были включены журналист Малик Бутаев и историк Шахбан Хапизов.

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов утверждал, что власти обоих регионов не просят друг друга об уступках каких-либо территорий. Но 7 февраля стало известно о претензиях Чечни на участок близ селения Мехельта Гумбетовского района. Жители селений Ансалты Ботлихского района и Гакко Цумадинского района на круглом столе 13 февраля также заявили о наличии спорных территорий на границе с Чечней. 30 марта активисты заявили, что чеченская сторона в одностороннем порядке зарегистрировала за собой спорный участок земли на границе с Дагестаном. В границах Чечни оказались примерно 18 гектаров соседней республики, отметили они, раскритиковав власти за небрежное отношение к процессу демаркации границы.

Сегодня Национальное собрание Дагестана на своем официальном сайте заявило "о недопустимости одностороннего определения границ".

"Как стало известно из данных публичной кадастровой карты, 16 марта Управлением Росреестра по Чеченской Республике было зарегистрировано право на приграничный земельный участок, входящий в состав Кизлярского района и города Кизляра. С учётом того, что это было осуществлено в одностороннем порядке, 28 марта были направлены соответствующие письма в адрес полномочного представителя президента России в СКФО А. Матовникова, руководителя Росреестра В. Абрамченко и председателя парламента Чеченской Республики М. Даудова", - говорится в сообщении на сайте Нацсобрания Дагестана.

Согласно сообщению, письма были отправлены председателем Народного Собрания республики Хизри Шихсаидовым, а также главой правительства Дагестана Артемом Здуновым, названным в пресс-релизе "врио главы Дагестана".

"В письмах было сказано о необходимости отмены постановки на учёт данного земельного участка с целью недопущения нарушения прав и законных интересов Республики Дагестан и его муниципальных образований. В частности, указывалось на необходимость координации работ по установлению границ между субъектами России и недопустимость нарушения порядка ведения ЕГРН", - говорится в сообщении.

Участок с кадастровым номером 20:15:0000000:8797, согласно открытой карте Росреестра, был поставлен на учет 16 марта 2019 года. Ему присвоен адрес - Чеченская Республика, Шелковской район, станица Бороздиновская. Участок находился в пользовании ГУП "Госхоз "Дубовское", следует из данных на сайте ведомства.

По данным на 14.50 мск 2 апреля, на сайте парламента Чечни и в официальном аккаунте его председателя Магомеда Даудова в соцсети Instagram нет реакции на заявление Национального собрания Дагестана.

На сайте главы Дагестана и правительства республики нет информации о назначении Артема Здунова врио главы и объяснения, почему это было сделано.

Напомним, что установление границы между Чечней и Ингушетией осенью 2018 года вызвало массовые протесты в Магасе. Одним из требований протестующих была отставка главы республики. "Кавказский узел" подготовил справку "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон" и ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

