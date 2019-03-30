Чечня застолбила спорный участок на границе с Дагестаном

30 марта 2019, 03:23

Чеченская сторона в одностороннем порядке зарегистрировала за собой спорный участок земли на границе с Дагестаном. В границах Чечни оказались примерно 18 гектаров соседней республики, заявили дагестанские активисты. Жители Дагестана раскритиковали власти за небрежное отношение к процессу демаркации границы.

Как информировал "Кавказский узел", власти Чечни и Дагестана договорились об определении границы между республиками. 20 февраля члены дагестанской общественной комиссии по вопросам согласования границы констатировали, что у жителей Дагестана сохраняются опасения на фоне закрытости процесса демаркации. В конце февраля в комиссию по демаркации границы с Чечней по просьбе активистов были включены журналист Малик Бутаев и историк Шахбан Хапизов.

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов утверждал, что власти обоих регионов не просят друг друга об уступках каких-либо территорий. Но 7 февраля стало известно о претензиях Чечни на участок близ селения Мехельта Гумбетовского района. Жители селений Ансалты Ботлихского района и Гакко Цумадинского района на круглом столе 13 февраля также заявили о наличии спорных территорий на границе с Чечней. Спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов заверил, что республика не намерена отдавать какие-либо земли соседнему региону.

О регистрации спорного пограничного участка земли в Кизлярском районе Дагестана сообщил махачкалинский активист Микаил Микаилов. Земли вблизи села Новомонастырское комиссия по демаркации границы между Дагестаном и Чечней отметила как один из спорных участков, чтобы обсудить его раздел позднее, однако чеченская сторона в одностороннем порядке зарегистрировала его за собой, рассказал Микаилов.

"Чеченская сторона торопила, желая до 15 февраля закрыть тему с границей, ну а наши спецы убедили справедливо, что нереально провести качественную работу в столь короткие сроки. [...] Картина же на сегодня такова: дагестанская комиссия в последнее время вообще запустила на нет свою работу, отделавшись несколькими выездами. Итог халатности в столь щепетильном вопросе - чеченская сторона "устала" ждать и сделала кадастровый учет данного участка так, как они посчитали нужным, - написал Микаилов 27 марта на своей странице в Facebook.

Историк Шахбан Хапизов в своем посте о спорном участке напомнил об обещании главы парламента Дагестана Хизри Шихсаидова "не уступить" даже малой части территории республики. "Согласно внутренним источникам подобные заявки поданы и по нескольким участкам в Ботлихском и Цумадинском районах", - написал 27 марта Хапизов у себя в Facebook.

Еще один член комиссии, активист Шамиль Хадулаев, подтвердил наличие проблемы. "По моей информации соседи из Чеченской Республики ждали ответа до 15 марта и не дождавшись от нас ответа сами приписали эту землю к себе. Нужен срочный ответ и действия по отмене данного решения", - написал он в Facebook.

Участок с кадастровым номером 20:15:0000000:8797, согласно открытой карте Росреестра, был поставлен на учет 16 марта 2019 года. Ему присвоен адрес - Чеченская Республика, Шелковской район, станица Бороздиновская. Участок находился в пользовании ГУП "Госхоз "Дубовское", следует из данных на сайте ведомства.

Магомедов: Регистрация спорной земли за Чечней - полная неожиданность

Для общественной комиссии по уточнению границ включение территории Дагестана на кадастровой карте в состав Чечни стало «полной неожиданностью», заявил спикер комиссии, журналист Магомед Магомедов корреспонденту «Кавказского узла».

«Дагестанская общественность и эксперты, которых объединяет наше движение, предсказывали подобный вариант развития событий, и тем не менее, это оказалось неожиданным шагом со стороны чеченских властей», - сказал Магомедов.

Чиновники Росреестра должны объяснить, почему они допустили регистрацию спорного участка границы по заявлению только одной из сторон, считает журналист. «Нам остается только требовать реакции органов власти Дагестана, требовать их объяснения, почему это произошло без согласования», - отметил он.

По словам Магомедова, общественная комиссия узнала о регистрации спорного участка в составе Чечни из социальных сетей. Обстоятельства регистрации участка в качестве чеченской территории активистам пока не известны, и характеристикой самой спорной территории - какую ценность участок представляет для обеих республик - они не располагают.

Подобная «корявая работа» по установлению границ Дагестана и Чечни может обернуться для дагестанских властей протестами по аналогии с "ингушским сценарием", отметил Магомедов. «Мы обязаны сделать все, чтобы решение по спорным участкам дагестано-чеченской границы принимались с учетом мнения всех заинтересованных сторон, а не в одностороннем порядке», - заключил он.

Круглосуточная акция протеста против изменения границы с Чечней проходила в столице Ингушетии с 4 по 17 октября 2018 года. Участники акции требовали проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики. 26 марта 2019 года тысячи жителей Ингушетии снова вышли на митинг. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Соцсети обрушились с критикой на дагестанских чиновников

Пользователи Facebook, узнавшие о присвоении спорного участка чеченской стороной, также вспомнили об "ингушском сценарии".

"Ингуши бились и до сих пор бьются за свои земли, а мы получается надеялись на непонятных людей, для которых метры и гектары родной земли продать или отдать ничего не стоит", - написал Айгум Гитинов под публикацией Хапизова.

"Самый реальный вариант -- синхронно с ингушами выступить", - предложил пользователь Шамиль Муртазалиев.

"А Ингушетия с их народом просто молодцы. Вот где патриотизм на самом деле", - считает Rasul Enkoff.

"Цумадинцы и ботлихцы им (чиновникам) этого никогда не простят, если они сантиметр отдали", - написал Ахмеднаби Ибрагимов.

В ночь на 2 марта в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана произошел пожар, 64 человека лишились жилья. Информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров передал на помощь погорельцам 10 миллионов рублей, вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях. Глава Чечни никогда не выделял жителям Дагестана столь больших средств из Фонда имени Кадырова, как погорельцам в Цумадинском районе, где жители обеспокоены демаркацией границы с Чечней, отметил журналист Малик Бутаев.

"Некрасиво очень. Позиция наших слуг и поступок соседей не вызывают ни уважения, ни понимания. Очень недостойно", - отметила Хадижа Табассум.