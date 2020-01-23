Кремль учел ингушский сценарий при демаркации границы Чечни и Дагестана

23 января 2020, 15:27

Кулуарный характер уточнения границы Чечни и Дагестана объясняется стремлением федерального центра избежать массовых волнений, как это было в Ингушетии, указали политолог Сергей Жаворонков и географ Алексей Гуня.

Как писал "Кавказский узел", 20 января спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил, что уточнение границ республики с соседними регионами завершено, а сведения о них внесены в госреестр. Чеченская сторона в одностороннем порядке внесла в реестр спорные участки границы с Дагестаном, поскольку власти Дагестана не сообщали об окончании своей работы по определению границ с Чечней, предположили дагестанские журналисты.

В январе 2019 года власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы, а в апреле дагестанская общественная комиссия по демаркации насчитала восемь крупных спорных территорий. Жители Дагестана были недовольны тем, что работа по демаркации границы ведется "за закрытыми дверями". В июне 2019 года это привело к конфликтным ситуациям. В частности, жители Кизляра демонтировали установленные чеченской стороной дорожные указатели, что вызвало резонанс в обеих республиках. В итоге Магомед Даудов обвинил дагестанского коллегу в срыве демаркации границ. О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

Опыт протестов в Ингушетии после публичного уточнения границы с Чечней показал Кремлю, что "это ни к чему хорошему не приводит", а власти Чечни "прекрасно понимают" приоритет решений федерального центра по всем вопросам, считает старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

"К этой теме не хотят привлекать внимание, хотя для властей Чечни она была интересна именно публичностью", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Ингушетии после подписания соглашения о границе с Чечней прошли массовые протесты, и в результате глава республики Юнус-Бек Евкуров подал в отставку. Уточнение границ между регионами - рутинная задача Росреестра, однако территориальный спор Ингушетии и Чечни заставил Кремль форсировать эту работу, чтобы предотвратить новые конфликты из-за территорий. Но для Северного Кавказа федеральному центру придется искать особые политические решения, указали в январе 2019 года политологи.

Заинтересованы в демаркации именно федеральные ведомства, напомнил старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня.

"Росреестр, налоговая служба заинтересованы в упорядочении границы.Но этот процесс долгий. На данный момент [федеральному центру] гораздо лучше оставить как есть, чем "поднимать бучу". Такой вариант при нынешней смене правительства [России] никто не хочет. В ближайший год, как минимум, вопрос демаркации оставят в стороне. Экономическая стоимость потенциальных изменений границ гораздо ниже, чем расходы, вызванные напряженностью", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" ученый.

15 января Владимир Путин отправил правительство в отставку, назначив новым премьер-министром бывшего главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. 21 января новый кабмин упразднил министерство по делам Северного Кавказа, передав его функции министерству экономического развития России.

Позднее, по мнению Гуни, Чечня и Дагестан могут вернуться к вопросу о границах, выдвинув взаимные предложения об обмене территориями. "Потому что есть не проблема границ как таковых, а проблема её выравнивания путем устранения анклавов, «мешков»", - пояснил географ.

"В случае с Дагестаном, Ставропольем или Северной Осетией проблем вообще никаких быть не должно при демаркации, так как именно эти границы существуют уже десятилетия. Они обозначены на картах с точностью до метра. Задача руководителя, в данном случае Даудова, а он грамотный человек и посмотрел эти карты (Магомед Даудов возглавляет чеченскую комиссию по уточнению границ. – Прим. "Кавказского узла") - выбрать один из двух вариантов: или согласиться с имеющимся административным делением, или же, ввиду того, что на местности имеются «мешки», анклавы территории одного субъекта, заходящие на территорию другого, требуется обмен таких территорий", - сказал Алексей Гуня.

В качестве пример он привел обмен территориями между двумя регионами Центральной России. "Недавно был произведен обмен между Брянской и Калужской областями. Поселок Желтянка в Хваствичском районе как анклав в Брянскую область заходил. И областные думы без проблем согласились обменяться территориями. А между Чечней и Дагестаном существуют десятки таких «мешков». По идее, можно было составить список их к обмену", - сказал ученый.

Однако такое решение вызвало бы недовольство местных жителей "из-за отсутствия географической грамотности у населения", подчеркнул Алексей Гуня. "Обмен вызовет разного рода кривотолки. Люди, не разбирающиеся в топографии, заявят: «Нашу землю раздают!». На самом деле, сейчас Даудов заявил о беспроигрышном варианте: согласиться с топографической границей Чечни и Дагестана, проведённой в советское время, и оставить всё как есть, с этими неудобными для обеих сторон анклавами", - сказал он.

При этом определение границ Чечни и Ингушетии принципиально отличается от демаркации границ Чечни с другими регионами, так как в советское время Чечня и Ингушетия были частью одного региона – Чечено-Ингушской АССР, отметил Алексей Гуня.

"Определение границы между Ингушетией и Чечней имело принципиальное значение. Потому что между ними никогда не было границы на советских [...] топографических картах", - пояснил ученый.

Сообщение о том, что Магомед Даудов объявил решенным вопрос о границах республики, опубликованное 21 января на странице чеченского Instagram-паблика eldit_net, не вызвало бурной дискуссии. К 15.25 мск 23 января оно набрало 22,4 тысячи просмотров и 30 комментариев.

"С Дагестаном вопрос решен?" - поинтересовался, в частности, пользователь sibaevbekkhan. "Он "решен" только до тех пор, пока не поменяется власть или существует РФ", - ответил caucasusfacts.

"И с Ингушетией не решен вопрос", - предположил tumgoev___islam. "Вопрос решен со всеми", - ответил на это razboynik_95. "Смешно", - отреагировал tumgoev___islam. "Еще не вечер", - добавил он в другом комментарии.

Напомним, что в январе 2019 года Росреестр потребовал от властей регионов СКФО уточнить административные границы и до 2021 года внести сведения о них в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН). Уточнение границы между Чечней и Северной Осетией прошло без споров. Относительно Ставропольского края, который также граничит с Чечней, Рамзан Кадыров еще в январе 2019 года заявлял, что с руководством края "проводится работа" по определению границ. "Магомед Даудов доложил, что она близится к логическому концу", - написал Кадыров 23 января 2019 года на своей странице "ВКонтакте".

Новости, касающиеся границ Чечни и соседних регионов, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".