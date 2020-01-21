Министерство Российской федерации по делам Северного Кавказа. Фото: официальный сайт государственного органа министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан http://minec-rd.ru/

21 января 2020, 20:30

Упразднено Министерство по делам Северного Кавказа

Функции Минкавказа в структуре нового правительства переданы министерству экономического развития.

Как писал "Кавказский узел", 15 января Владимир Путин отправил правительство в отставку, назначив новым премьером Михаила Мишустина.

"Упразднить Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, передав его функции Министерству экономического развития Российской Федерации", - говорится в указе о структуре нового Кабмина, опубликованном сегодня на сайте президента России.

Федеральное министерство по делам Северного Кавказа (Минкавказ России) было создано 12 мая 2014 года. Его задачами были "выработка и реализация государственной политики в сфере социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и координация деятельности по реализации государственных и федеральных целевых программ на территории СКФО", говорится на сайте ведомства.

В мае 2018 года министерство по делам Северного Кавказа возглавил Сергей Чеботарев, а последние кадровые перестановки в в руководстве ведомства произошли в конце 2018 года, когда заместителем министра по делам Северного Кавказа стал Арсен Гаглоев.

В 2014 - 2016 годах заместителем главы Минкавказа был двоюродный брат Рамзана Кадырова Одес Байсултанов, до этого занимавший должности заместителя полномочного представителя президента России в СКФО и председателя правительства Чечни.

Отметим, что сегодня бывший генпрокурор России Юрий Чайка получил предложение занять должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Примечание:

"Проверка Счетной палаты показала неэффективность господдержки Северного Кавказа", "Глава Минкавказа обвинил регионы СКФО в воровстве газа и света", "Кадыров в Грозном озвучил планы о своей карьере".

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