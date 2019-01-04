Арсен Гаглоев назначен замглавы Минкавказа

04 января 2019, 06:57

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил заместителем министра по делам Северного Кавказа Арсена Гаглоева, сообщило 3 января правительство России.

Распоряжение Медведева о назначении Арсена Гаглоева, датированное 30 декабря 2018 года, опубликовано 3 января на сайте кабмина.

"Назначить Гаглоева Арсена Алановича заместителем министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа", - говорится в распоряжении.

Арсен Гаглоев в 2009-2012 годах руководил администрацией главы Южной Осетии. В 2012 году он стал замначальника департамента по работе с органами власти России в «Газпроме» и работал в этой должности до назначения на пост замглавы Минкавказа, сообщил 3 января "Коммерсант".

Как писал "Кавказский узел", в мае 2018 года министерство по делам Северного Кавказа возглавил Сергей Чеботарев. 2 октября 2018 года Чеботарев обвинил регионы СКФО в воровстве электричества и газа, замаскированном под потери от изношенности сетей и неуплату потребителями.