Родственники попросили помощи в поисках Амира Бокова

30 марта 2023, 17:40

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Тейп Боковых выпустил обращение с призывом сообщить любую информацию об Амире Бокове, который объявлен в розыск по делу о терроризме после нападения на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Родные Бокова прочесывают лесную местность и по громкоговорителю призывают его сдаться.

Как писал "Кавказский узел", два силовика получили ранения в результате вооруженного нападения на пост ДПС "Волга-24", расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии. По словам врачей, раненые силовики находятся в стабильном состоянии, угрозы для их жизни нет. 30 марта Управление ФСБ по Ингушетии сообщило о розыске четверых жителей Ингушетии Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова и Амирхана Гуражева по делу о подготовке терактов. Источники в правоохранительных органах рассказали, что они также подозреваются в причастности к нападению на пост ДПС, а Рамазан Эльдиев найден мертвым.

Telegram-канал "Розыск Ингушетия" 28 марта опубликовал видео, на котором ингушские семьи заявляют об исчезновении своих родных. В первой части видео приведена запись с участием трех пожилых мужчин, говорит один их них. "Вчера после вечернего намаза из дома выехал на машине (девятка) под номером 481 наш родственник, молодой человек по имени Мошхоев Микаил Ахмедович. О местонахождении его нет сведений по сегодняшний день. Если кто-либо в курсе, где он находится, или видел его после отмеченного нами времени, очень просим срочно сообщить", - перевел "Кавказский узел" слова мужчины. Дата, когда сделана запись, на видео не указана. Во второй части видеозаписи заявление сделали родственники Амира Бокова. "Мой двоюродный брат Боков Амир Багаудинович с друзьями выехал на днях неизвестно куда, никто из родственников ничего об этом не знает, идут одни разговоры", - перевел слова одного из мужчин "Кавказский узел".

В Ингушетии родственники Амира Бокова прочесывают лесной массив, используя громкоговорители и призывая его выйти из леса и сдаться, сообщил сегодня Telegram-канал "ЧП Кавказ".

Как следует из видеоролика, приложенного к публикации, на проселочной дороге посреди леса стоят два внедорожника, слышно как один из мужчин, который не виден на записи, говорит в громкоговоритель. На месте присутствуют не менее шести мужчин. На последних кадрах видеоролика они идут к машинам по проселочной дороге.

Похожие ролики о поиске Амира Бокова родными, снятые с других ракурсов, были размещены в Telegram-каналах News_Ingushetii Official и The Magas Times 29 марта. "Кавказский узел" не может проверить, где и когда сняты эти кадры.

29 марта представители тейпа Боковых опубликовали обращение с призывом сообщить любую информацию об их родственнике. "Люди похитили нашего парня, Бокова. Сына Бокова Бадруддина — Амира. Мы обращаемся ко всем, кому что-либо известно, помогите нам с информацией о нем", — так перевела слова одного из мужчин на видео "Фортанга".

Другой мужчина на видеозаписи попросил жителей Ингушетии помочь с поисками Амира, утверждая, что семье известно, кто "забрал" его. "Мы просим и жителей республики, и всех людей, помочь нам найти нашего человека живым или мертвым в этот священный месяц (Рамадан - прим. "Кавказского узла"). И конкретно у тех, кто похитил нашего человека 2-3 назад, мы знаем этих людей и мы просим откликнуться и помочь нам. Мы их не виним, но просим быть отзывчивыми", — приводится перевод его слов в Telegram-канале издания.

Еще один член тейпа попросил "вернуть" Амира. "Мы не думаем, что вы привезете его, конечно. Но просим дать нам информацию, мы бы сами разобрались со своим человеком", — приводится перевод его слов в той же публикации.

Нападение на пост ДПС произошло на границе двух республик, но на территории Северной Осетии. "Атака велась на пост полиции, расположенный на территории Северной Осетии на пересечении автодорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское", – указало следственное управление СКР по Северной Осетии.

В сообщении МВД по Ингушетии сказано, что из автоматов был обстрелян "пост "Волга-14", расположенный возле селения Кантышево Назрановского района Ингушетии". МВД по Ингушетии на своем сайте также опубликовало видео обстрелянного поста ДПС. Из этого ролика следует, что пост действительно расположен на перекрестке автодорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское рядом с мечетью, АЗС и магазином стройматериалов.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", пост ДПС находится (координаты 43.217256, 44.697542) на территории Северной Осетии.

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