Распространены противоречивые данные о взрыве в Гудермесе

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Полиция Чечни опровергла информацию о взрыве и гибели двух человек при взрыве в Гудермесском районе, при этом не объяснив сообщений об объявленном вознаграждении за информацию о покушении на силовика.

О взрыве в Гудермесе писал комментатор "Кавказского узла". "В Чечне главной темой обсуждения последних двух дней стал инцидент в Гудермесе. По некоторым данным, вечером 5 октября здесь, недалеко от поста полиции сработало какое-то взрывное устройство, в результате чего пострадали как минимум два человека - силовики и гражданский. <...> Пользователи Ватсап* рассылают в группах и в общении друг с другом предупреждение о том, что, якобы, взрывные устройства замаскированы под детские игрушки , и призывают всех быть бдительными, а также предупредить детей, чтобы они не подбирали никаких игрушек", - говорится в опубликованном сегодня комментарии.

Telegram-канал Niyso 5 октября разместил видео с места предполагаемого взрыва, как следует из короткого видео, на перекрытой дороге стоит множество машин с проблесковыми маячками.

Официально МВД по Чечне сегодня опровергло информацию о взрыве. "В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы обнаруженных взрывных устройствах на территории Гудермесского района. Автор сообщения пишет об обнаружении взрывного устройства рядом с постом полиции, в результате чего ранены сотрудник полиции и гражданское лицо. При этом автор мессенджера размещает фотографию игрушки, в которой, по его словам, вместо батареек установлено взрывное устройство и при включении происходит взрыв.

МВД по Чеченской Республике официально опровергает данную информацию и призывает граждан не распространять непроверенные сообщения", - указано на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

При этом Instagram*-паблик "ЧП Грозный" опубликовал сегодня сообщение об объявленном вознаграждении за информацию о покушении на жизнь силовика. "В Гудермесе была совершена попытка покушения на жизнь сотрудника. В связи с данным происшествием объявляется вознаграждение в размере 5 миллионов рублей за информацию, способствующую установлению обстоятельств дела и задержанию виновных. Анонимность информаторов гарантируется", - указано в сообщении.

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