Регионы юга России оказались в хвосте рейтинга доступности ипотеки

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В большинстве регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов менее десяти процентов семей могут взять ипотечный кредит на покупку квартиры. В Дагестане на получение ипотеки могут рассчитывать лишь 3,4% семей.

Как писал "Кавказский узел", по данным рейтинга доступности ипотеки в 2022 году средний платеж в Карачаево-Черкесии составляет 94,2% от средней зарплаты в регионе, а в Калмыкии и Северной Осетии - более 80%. В среднем же по России семья отдает за ипотеку около 30% заработной платы. По данным за первую половину 2023 год в хвосте рейтинга оказалась Калмыкия, где средний платеж по ипотеке составляет 92,7% от средней зарплаты.

Рейтинг регионов России по доступности ипотеки опубликовало сегодня, 7 ноября РИА "Новости". По итогам 2023 года в стране было выдано два миллиона новых ипотечных кредитов, что стало историческим рекордом. Годовой объем выданной ипотеки составил 7,8 триллиона рублей, это на 62% больше, чем в 2022 году. В текущем же году отмечается снижение как темпов выдачи кредитов, так и объемов их выдачи. За восемь месяцев 2024 года был выдан почти миллион ипотечных кредитов на сумму 3,6 триллиона рублей, следует из исследования, которые было подготовлено на основании данных Центробанка, Росстата и СберИндекса.

Среди регионов юга России самую высокую позицию в рейтинге заняла Астраханская область, которая расположилась на 40 месте. В регионе лишь 13,9% семей могут приобрести квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке. Волгоградская область находится на 42 месте, здесь таких семей 13,2%. Речь идет о двухкомнатной квартире площадью около 60 квадратных метров при условии первоначальном взноса в размере 30% от ее стоимости.

Ростовская область находится на 63 месте рейтинга (9,9% семей), Ставропольский край - на 71 месте (7,7% семей), Адыгея - на 73 месте (7,1% семей). В Кабардино-Балкария (74 место) и Северной Осетии (75 место) лишь 5,3% семей могут позволить себе ипотечный кредит. На 76 месте рейтинга находится Ингушетия (5,1%), на 78 месте - Калмыкия (5%), на 79 - Краснодарский край (4,7%). В Карачаево-Черкесии и Чечне, которые расположились на 81 и 82 местах рейтинга, взять ипотеку смогут 4,5% семей. Наконец, Дагестан находится на 83 месте рейтинга, здесь позволить себе приобрести квартиру в ипотеку могут лишь 3,4% семей.

Всего же по России лишь 13,4% семей в состоянии купить квартиру в ипотеку на рыночных условиях и 30,9% - с учетом действующих программ.

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