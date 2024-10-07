RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:49, 7 октября 2024

Регионы юга России оказались в хвосте рейтинга доступности ипотеки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В большинстве регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов менее десяти процентов семей могут взять ипотечный кредит на покупку квартиры. В Дагестане на получение ипотеки могут рассчитывать лишь 3,4% семей.

Как писал "Кавказский узел", по данным рейтинга доступности ипотеки в 2022 году средний платеж в Карачаево-Черкесии составляет 94,2% от средней зарплаты в регионе, а в Калмыкии и Северной Осетии - более 80%. В среднем же по России семья отдает за ипотеку около 30% заработной платы. По данным за первую половину 2023 год в хвосте рейтинга оказалась Калмыкия, где средний платеж по ипотеке составляет 92,7% от средней зарплаты.

Рейтинг регионов России по доступности ипотеки опубликовало сегодня, 7 ноября РИА "Новости". По итогам 2023 года в стране было выдано два миллиона новых ипотечных кредитов, что стало историческим рекордом. Годовой объем выданной ипотеки составил 7,8 триллиона рублей, это на 62% больше, чем в 2022 году. В текущем же году отмечается снижение как темпов выдачи кредитов, так и объемов их выдачи. За восемь месяцев 2024 года был выдан почти миллион ипотечных кредитов на сумму 3,6 триллиона рублей, следует из исследования, которые было подготовлено на основании данных Центробанка, Росстата и СберИндекса.

Среди регионов юга России самую высокую позицию в рейтинге заняла Астраханская область, которая расположилась на 40 месте. В регионе лишь 13,9% семей могут приобрести квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке. Волгоградская область находится на 42 месте, здесь таких семей 13,2%. Речь идет о двухкомнатной квартире площадью около 60 квадратных метров при условии первоначальном взноса в размере 30% от ее стоимости.

Ростовская область находится на 63 месте рейтинга (9,9% семей), Ставропольский край - на 71 месте (7,7% семей), Адыгея - на 73 месте (7,1% семей). В Кабардино-Балкария (74 место) и Северной Осетии (75 место) лишь 5,3% семей могут позволить себе ипотечный кредит. На 76 месте рейтинга находится Ингушетия (5,1%), на 78 месте - Калмыкия (5%), на 79 - Краснодарский край (4,7%). В Карачаево-Черкесии и Чечне, которые расположились на 81 и 82 местах рейтинга, взять ипотеку смогут 4,5% семей. Наконец, Дагестан находится на 83 месте рейтинга, здесь позволить себе приобрести квартиру в ипотеку могут лишь 3,4% семей.

Всего же по России лишь 13,4% семей в состоянии купить квартиру в ипотеку на рыночных условиях и 30,9% - с учетом действующих программ.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
07 октября 2024, 00:50
Галстанян обвинил партию власти в преступлениях против государственности Армении
06 октября 2024, 23:51
Очередь перед Крымским мостом сократилась до 120 машин
Фамиль Халилов. Фото: Meydan TV https://www.meydan.tv/ru/article/arestovan-aktivist-invalid-pervoj-gruppy-famil-halilov/
06 октября 2024, 22:55
Фамиль Халилов прекратил сухую голодовку
06 октября 2024, 21:58
Пожар в Каспийске полностью потушен
06 октября 2024, 20:49
Пробка перед Крымским мостом на Кубани увеличилась
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:35, 6 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
5
выставка натовской техники - фото
Фото
14:39, 4 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Гордиенко и Сумарокова продолжают гнобить в Нальчикском СИЗО
Фото
22:29, 3 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о проекте закона против пропаганды чайлдфри
Все блоги
Справочник
Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
09:35, 6 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
5
выставка натовской техники - фото
Фото
22:40, 4 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
2
учительницу уволили из-за цвета одежды
Фото
14:39, 4 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Гордиенко и Сумарокова продолжают гнобить в Нальчикском СИЗО
Фото
22:29, 3 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о проекте закона против пропаганды чайлдфри
Фото
21:46, 2 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
5
кавказцы в Америке
Аналитика
09 сентября 2024, 19:48
В августе 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
09 августа 2024, 11:40
В июле 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Темы дня
Конверты для бюллетеней на избирательном участке в Грузии. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".
05 октября 2024, 17:51
Избирателям из Абхазии и Южной Осетии разрешено голосовать на выборах в парламент Грузии

Представитель властей Грузии сопровождает Рамаза Бегелури после освобождения. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/163367-sgb-nezakonno-zaderzhannyi-rossiiskimi-okkupatsionnymi-silami-ramaz-begeluri-svoboden
05 октября 2024, 15:52
Житель грузинского села освобожден из тюрьмы в Южной Осетии

Апелляционный суд в Новороссийске. Фото корреспондента "Кавказского узла"
04 октября 2024, 19:23
Суд оставил в силе арест Натальи Федоренко

Флаги Грузии и Евросоюза. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru
04 октября 2024, 15:29
Евросоюз прекратил контакты с правительством Грузии

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше