13 ноября 2023, 01:02

Калмыкия оказалась аутсайдером рейтинга доступности ипотеки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Калмыкии средний платеж по ипотеке составляет 92,7% от средней зарплаты в республике, а в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии превышает 70%.

Как писал "Кавказский узел", по данным рейтинга доступности ипотеки в 2022 году средний платеж в Карачаево-Черкесии составляет 94,2% от средней зарплаты в регионе, а в Калмыкии и Северной Осетии - более 80%. В среднем же по России семья отдает за ипотеку около 30% заработной платы.

Рейтинг регионов России по соотношению ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты в 2023 году опубликовало сегодня, 13 ноября, РИА "Новости". За основу взяты данные Росстата и Центробанка.

Среди регионов юга России меньше всего за ипотеку из зарплаты платят жители Чечни (12-е место) - 38%. Астраханская область - на 42-м месте (51,1%), Ингушетия - на 57-м месте (54,6%), Волгоградская область - на 59-м месте (54,8%), Ростовская область - на 64-м месте (55,7%), Краснодарский край - на 73-м месте (59,7%), Ставропольский край - на 75-м месте (61,3%), Адыгея - на 78-м месте (66,3%), Дагестан - на 80-м месте (67,9%), Кабардино-Балкария - на 82-м месте (70,1%), Карачаево-Черкесия - на 83-м месте (73,4%), Северная Осетия - на 84-м месте (81,1%). Замыкает рейтинг Калмыкия (85-е место), жители которой в среднем отдают за ипотеку 92,7% среднемесячной зарплаты.

Для сравнения на первом месте рейтинга находится Магаданская область, жители которой тратят на ипотеку 25,5% от зарплаты в месяц.

"Кавказский узел" также писал, что в рейтинге развития ипотеки в 2023 году последнее место заняла Ингушетия, где на тысячу работающих человек было выдано лишь 2,4 ипотечных кредита.

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Примечание:

"Почему люди бегут с Кавказа?", "18 парламентариев в СКФО указали доходы ниже прожиточного минимума", "Заявление властей о размере средней зарплаты вызвало недоумение жителей Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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