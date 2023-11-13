Калмыкия оказалась аутсайдером рейтинга доступности ипотеки

13 ноября 2023, 01:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Калмыкии средний платеж по ипотеке составляет 92,7% от средней зарплаты в республике, а в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии превышает 70%.

Как писал "Кавказский узел", по данным рейтинга доступности ипотеки в 2022 году средний платеж в Карачаево-Черкесии составляет 94,2% от средней зарплаты в регионе, а в Калмыкии и Северной Осетии - более 80%. В среднем же по России семья отдает за ипотеку около 30% заработной платы.

Рейтинг регионов России по соотношению ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты в 2023 году опубликовало сегодня, 13 ноября, РИА "Новости". За основу взяты данные Росстата и Центробанка.

Среди регионов юга России меньше всего за ипотеку из зарплаты платят жители Чечни (12-е место) - 38%. Астраханская область - на 42-м месте (51,1%), Ингушетия - на 57-м месте (54,6%), Волгоградская область - на 59-м месте (54,8%), Ростовская область - на 64-м месте (55,7%), Краснодарский край - на 73-м месте (59,7%), Ставропольский край - на 75-м месте (61,3%), Адыгея - на 78-м месте (66,3%), Дагестан - на 80-м месте (67,9%), Кабардино-Балкария - на 82-м месте (70,1%), Карачаево-Черкесия - на 83-м месте (73,4%), Северная Осетия - на 84-м месте (81,1%). Замыкает рейтинг Калмыкия (85-е место), жители которой в среднем отдают за ипотеку 92,7% среднемесячной зарплаты.

Для сравнения на первом месте рейтинга находится Магаданская область, жители которой тратят на ипотеку 25,5% от зарплаты в месяц.

"Кавказский узел" также писал, что в рейтинге развития ипотеки в 2023 году последнее место заняла Ингушетия, где на тысячу работающих человек было выдано лишь 2,4 ипотечных кредита.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.