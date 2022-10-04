Бизнесмен Рубен Варданян получил предложение возглавить правительство Нагорного Карабаха

04 октября 2022, 23:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян предложил предпринимателю Рубену Варданяну, ранее покинувшему Россию, возглавить правительство. Предприниматель сообщил, что пока раздумывает над предложением и что он «взял паузу для консультаций».

Как писал "Кавказский узел", после заявления армянского премьера Никола Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта в Степанакерте начались акции протеста. 14 сентября на площади собрались более 4000 человек, которые призвали президента Нагорного Карабаха выйти к ним и объяснить, какой документ планируется подписать, и какой будет судьба Нагорного Карабаха в соответствии с этим документом. 19 сентября активисты в Степанакерте потребовали, чтобы президент лично ответил на их вопросы. Арутюнян опубликовал обращение к народу, но его выступление не удовлетворило митингующих. 24 сентября участники митинга в Степанакерте заявили о необходимости ограничить власти Нагорного Карабаха в возможности принимать важные решения и потребовали создать структуру, которая будет контролировать действия властей. Один из лидеров протестного движения Тигран Петросян заявил, что митинги в Степанакерте приостанавливаются, так как начинается подготовка к их проведению в районах.

О предложении занять должность премьер-министра Нагорного Карабаха Рубену Варданяну сообщил сам Араик Арутюнян. «Предложил благотворителю, общественному деятелю с большим опытом и знаниями Рубену Варданяну [...] занять должность государственного министра Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха)», - привели сегодня слова президента непризнанной республики "Вести".

Арутюнян также отметил, что высоко оценивает работу действующего госминистра Артака Бегларяна. При этом он отметил, что необходимо «консолидировать общенациональные усилия».

Основатель одной из первых в России инвесткомпаний «Тройка Диалог» Рубен Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября, отказавшись от российского паспорта и заявил, что планирует заняться развитием региона, сообщил "Коммерсант". Бизнесмен основал «Фронт безопасности и развития Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха)», который, по его мнению, должен объединить «всех неравнодушных людей».

Варданян пока не принял предложение. «Взял время для консультаций и проработки», - сказал бизнесмен, слова которого приводит РБК сегодня, 4 октября, в публикации от 22.06 мск. «Вопрос: что лучше для того дела, которое мы все пытаемся сделать, для того, чтобы Арцах сохранил свою субъектность, чтобы не произошла очередная катастрофа, чтобы не были в очередной раз потеряны те места, где армяне жили тысячелетиями. И в этом смысле вопрос не [в том], хорошее это предложение или нехорошее предложение, а вопрос — помогает это процессу или не помогает. И если помогает, то это должна быть позиция не только президента, но и общества в целом», - заявил Варданян.

Автор блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле", комментируя информацию о возможном назначении Варданяна, отметил, что "в политической системе Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) появляется тяжеловес, состояние которого превышает весь ВВП Арцаха". "Это означает, что власти Арцаха готовы пойти на серьезные экономические реформы. Также это означает, что и в общеармянской политической системе появился новый серьезный игрок, который в перспективе может попытаться сыграть роль «третьей силы», о которой так давно говорили в Армении», - написал он сегодня в посте "О назначении Рубена Варданяна госминистром Арцаха".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.