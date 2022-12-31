Баку озвучил план эксплуатации рудников в Карабахе

31 декабря 2022, 01:05

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Одним из приоритетов деятельности госагентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Азербайджана является разработка месторождений полезных ископаемых в регионах Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Баку, заявил глава ведомства Самир Идаятов. В Степанакерте готовы к проверке рудников на уровне ООН и специалистов компаний мирового уровня, заявил госминистр непризнанной республики Рубен Варданян.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Они перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. 29 декабря правительство Нагорного Карабаха на фоне блокады Лачинского коридора и требований азербайджанских активистов решило обратиться в международные организации, чтобы провести экологическую экспертизу деятельности компании Base Metals, а также выразило готовность "временно приостановить эксплуатацию рудника".

Ранее, 3 декабря, информационный штаб правительства Нагорного Карабаха сообщал, что группа "азербайджанцев в штатском" перекрыла трассу Степанакерт - Горис, заблокировав единственный выезд в Армению. Чуть позднее правительство Нагорного Карабаха сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан заявил, что инцидент связан с визитом азербайджанских специалистов для расследования версии о незаконной эксплуатации полезных ископаемых на данном участке. Бакинские аналитики заявили, что действия госструктур Азербайджана, которые проводят мониторинг использования природных ресурсов в Нагорном Карабахе, полностью оправданны. По их мнению, Азербайджан также должен установить контроль над Лачинским коридором для пресечения попыток вывоза полезных ископаемых, добываемых в регионе без ведома Баку, а также ввоза грузов военного назначения.

Председатель правления государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Азербайджана Самир Идаятов на брифинге по итогам года 30 декабря сообщил, что одним из приоритетов деятельности ведомства на следующий год является вовлечение в экономический оборот месторождений полезных ископаемых в регионах Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Азербайджана.

По словам Идаятова, разрешение на использование месторождений для реализации строительных проектов реконструкции и восстановления будет выдаваться в два этапа.

Ранее государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что власти непризнанной республики готовы на проверку рудников. "Мы говорим, что готовы на проверку на уровне ООН, на уровне специалистов компаний мирового уровня. Если какая-то проверка должна быть, то пусть это будет сделано на этом уровне, а не какими-то людьми, назначенными Азербайджаном, которые не могут решить проблемы в своей стране", - приводит его слова news.am.

Варданян также сообщил, что эксплуатация Кашенского рудника приостановлена, но это не следует считать уступкой. "Это показывает нашу готовность, мы говорим, что уверены, что у нас есть рудник, работающий в соответствии с лучшими экологическими стандартами, во-вторых, если нужно, мы можем остановить работу, в-третьих, мы должны понимать, что дорога закрыта, и все бизнесмены сталкиваются с проблемами", - сказал он.

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