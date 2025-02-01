Соцопрос показал прозападные настроения жителей Армении

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Рейтинг правящей партии "Гражданский договор" снизился из-за проводимой ею внутренней и внешней политики. Проведенный в Армении соцопрос продемонстрировал разрозненность оппозиции, но указал на прозападный настрой большинства жителей, считают политологи.

Как писал "Кавказский узел", движение архиепископа Баграта Галстаняна в 2024 году проводило наиболее массовые акции, выступая против делимитации границы, но к осени утратило популярность и поддержку, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. После выхода "Национально-демократического полюса" из движения "Во имя родины" сторонниками Баграта Галстаняна остались только представители парламентских оппозиционных сил, связанных с бывшими руководителями Армении. В таких условиях движение не сможет привлечь на свои акции значительное число людей, при этом стратегия митингов и шествий неэффективна в своей основе, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Партия "Гражданский договор", лидером которой является премьер-министр Армении Никол Пашинян, теряет свой рейтинг. Об этом свидетельствуют итоги проведенного GALLUP International Association социологического опроса. Согласно опросу, за "Гражданский договор" отдали свои голоса 11,3% опрошенных. Глава армянского офиса GALLUP Арам Навасардян, представляя результаты опроса в ходе пресс-конференции 29 января, заметил, что это "рекордный показатель, исторический минимум, который партия Пашиняна продемонстрировала за последние семь лет".

На втором месте, по его словам, партия видеоблогера Вардана Гукасяна "ДОК". За нее проголосовали 6,8% респондентов. За ней блок "Армения" второго президента Армении Роберта Кочаряна с 6,5% голосов. Ниже по рейтингу идут партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения" (2,4%), блок "Честью имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна (2,3%). 1,8% набрала партия Арама Саргсяна "Республика", "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна - 0,9%, "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна - 0,5%, НДП - 0,2% респондентов. 13,3% респондентов не проголосовали ни за одну из этих партий. 10,2% - отказались отвечать, а 15,4% - затруднились ответить. 27,2% не стали бы участвовать в выборах, если бы они прошли на этой неделе.

Навасардян сообщил, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 20 по 22 января текущего года. Всего было опрошено 1100 человек.

Опрошенные "Кавказским узлом" - политтехнолог Армен Бадалян, политолог Александр Искандарян и политолог Ануш Седракян прокомментировали результаты этого опроса.

Рейтинг действующей власти резко упал из-за проводимой ей внутренней и внешней политики, считает Армен Бадалян.

Бадалян отметил, что электорат разделен на три категории. В первую категорию входят личностно ориентированные избиратели, которые голосуют в пользу личностей, которые, по их представлениям, смогут вывести из этой ситуации страну. Данная категория делится на подгруппы: голосующие за умных, за сильных, за критичных, за горлопанов, за чудотворца, за интеллигентов и т.д.

Во вторую группу входят политически ориентированные избиратели, которые голосуют за образ жизни: как в Западе, как в России или как сейчас.

Третья группа - нестабильная, она голосует по ситуации, отметил Бадалян.

В том, что на втором месте оказалась партия Вардана Гукасяна, Бадалян не видит ничего удивительного, так как у Гукасяна и Пашиняна схожий образ так называемых горлопанов. "Пашинян, конечно, не выполнил свои обещания, поэтому его рейтинг упал, а его избиратели, которые воспринимали его как спасителя, теперь предпочитают отдать свои голоса Гукасяну с его бранной речью в эфире", - отметил Бадалян, добавив, что избиратели этой категории не имеют глубоких аналитических способностей, чтобы учесть, что в столичных выборах именно Вардан Гукасян своими голосами помог остаться представителю власти Тиграну Авиняну на должности мэра.

В лице "чудотворца" избиратели из первой группы, как отметил Бадалян, видят занимающегося благотворительностью Гагика Царукяна, партии которого отошли 2,4% голосов.

Роберт Кочарян, по его словам, воспринимается как победитель, воин, который воевал из Карабаха, поднял экономику, играет в баскетбол. Не важно, что потом стало с этой экономикой в кризис, поэтому в 1998 году он набрал большинство голосов. В представлениях его сторонников это тот кандидат, который может ответить Азербайджану. "Фактор пророссийскости Кочаряна здесь играет слишком малую роль. Главный фактор - образ победителя на фоне существующих проблем безопасности. То же самое нельзя сказать про Сержа Саргсяна, потому что он не лидер". - указал Бадалян

За умного кандидата всегда голосуют мало избирателей, поэтому Левон Тер-Петросян, воспринимающийся в представлениях электората как умный человек со знанием семи языков, ученый, набирает мало голосов.

Избиратели этих подгрупп, по словам политтехнолога, никогда не будут голосовать за кандидата других подгрупп.

Политически ориентированная часть электората сменила свою ранее ярко выраженную пророссийскую ориентацию на прозападную

Интересной частью опроса, как отметил Бадалян, стали результаты голосования по внешней ориентации страны. Согласно опросу, за Запад (Евросоюз) проголосовали около 55% опрошенных, 61% одобрили армяно-американскую договоренность о стратегическом партнерстве, а за сближение с Россией - 31% респондентов. "Это означает, что политически ориентированная часть электората сменила свою ранее ярко выраженную пророссийскую ориентацию на прозападную. И даже при честных и свободных выборах в армянском парламенте пророссийская сила не будет иметь большинства и не сумеет сформировать власть, лишь может так и остаться пророссийской оппозицией", - считает политтехнолог.

Ярким показателем смены настроений армянского электората, показателем структурного изменения менталитета людей, особенно молодежи, стала инициатива по евроинтеграции, когда за короткое время было собрано больше необходимых голосов для внесения вопроса в повестку дня парламента. при том, что на ее продвижение не было затрачено особых усилий.

11 сентября ЦИК Армении зарегистрировал гражданскую инициативу "Платформы демократических сил" (в нее входят партии "Республика", "Во имя Республики", "Европейская партия Армении", "Христианско-демократическая партия" и ряд организаций) по сбору подписей в поддержку проекта референдума о вступлении страны в Евросоюз. Активисты набрали 60 тысяч подписей, инициативу рассматривает парламент. В ролике "Кавказского узла" представлены мнения ереванцев о политическом курсе страны.

Данная тенденция смены внешнеполитической ориентации, по словам Бадаляна, началась с периода правления Сержа Саргсяна, когда Армения шла на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. По его словам, "последний рывок был в сентябре 2023 года", когда Азербайджан взял под контроль Карабах, а российские миротворцы не предприняли никаких действий. "Это был сильный удал по рейтингу России", - констатировал Бадалян.

Сегодняшний электорат подходит именно Национально-демократическому полюсу. Он прозападный и одновременно придерживающийся политики справедливого решения армянского вопроса

Интересная ситуация складывается вокруг Национально-демократического полюса (Бевер), который, несмотря на набранные по итогам опроса GALLUP всего 0,2% голосов, отметил Бадалян. Он уверен, что в случае грамотного партийного строительства Полюс способен получить в Парламенте больше половины мандатов. "Сегодняшний электорат подходит именно Национально-демократическому полюсу. Он прозападный и одновременно придерживающийся политики справедливого решения армянского вопроса. Он хочет вернуть Арцах, у него вопросы по Западной Армении и все это в союзе с Америкой. Данная повестка у 61% проамериканского электората и у той категории, которая выбирает победителя. Это прополюсовский электорат", - считает Бадалян. Он добавил, что успех Национально-демократического полюса также зависит от того, под каким геополитическим влиянием окажется Армения в период выборов.

Национально-демократический полюс, по его словам, уже работает с Америкой, организовывает телемарафоны, но не работает с армянским электоратом. Шаги по партийному строительству не предпринимаются, нет никакого пиара, нет работы с регионами Армении. "Если Национально-демократический полюс упустит свой шанс, его электорат распылится и отойдет, скорее, тем одиозным силам, которые больше антироссийские, чем прозападные", - заключил он.

Самое интересное по результатам опроса - не низкий рейтинг правящей партии "Гражданский договор", а факт того, что на втором месте, согласно опросу, оказался Вардан Гукасян, у которого по сути нет партийных структур, идеологии . У всех остальных остальных тоже максимально низкий рейтинг, считает Александр Искандарян.



Это, по его мнению, показывает голод электората по оппозиции. Люди не видят реальных сил, за которых можно голосовать.



Интересно еще и то, что почти 30% опрошенных заявили, что они не станут участвовать в выборах, и это, по словам Искандаряна, довольно традиционная, классическая для Армении структура политического поля: слабая власть и слабая оппозиция. Она существовала еще с 1992-1993 годах и длилась до 2018 года. "У властей этого периода всегда была слабая социальная легитимность, а оппозиция была всегда слабой и разрозненной. В 2018-ом была революция, вспышка эйфории, а теперь мы вернулись к той привычной для нас классике", - отметил политолог.



Власти теряют свой рейтинг, по мнению Искандаряна, из-за ярко выраженных проблем во внешней политике, включая урегулирование карабахского конфликта. А тут еще и начались проблемы с социалкой (повышение налогов, подорожание транспорта), на повестке которой в принципе, они и пришли к этой власти, когда они обещали народу не только рост экономики, но и справедливое распределение доходов.

Они будут привлекать ресурсы для того, чтобы в провинции добиться успеха

Но для обеспечения нужного себе результата на предстоящих в 2026 году парламентских выборах, по словам Искандаряна, власти могут пойти на те же меры, что шли и предыдущие власти в подобных ситуациях - искать поддержку в провинции. "Они будут привлекать ресурсы для того, чтобы в провинции добиться успеха. Это те страты населения, которые несколько менее образованы, несколько старше. Здесь можно строить дороги, заниматься какими-то пропагандистскими акциями, тем более, что уровень доверия к оппозиционным силам еще ниже, чем к властям. Таким образом, можно выигрывать, по аналогии с 2017 годом, когда за год до революции тогдашние власти сохранили свои позиции", - отметил Искандарян.



Политолог считает полтора года до выборов немалым сроком, но для формирования альтернативной силы, которая может составить конкуренцию "Гражданскому договору" с шансом на победу, этого недостаточно. "Это очень сложно и представить такое очень трудно", - сказал он.



Он напомнил серии протестов, организованные не политиками, а гражданским сообществом до 2018 года, которые привели к всеобщему недовольству. "Это борьба за парк Маштоца, протесты против рудников, экологические протесты, протесты против строительства и сноса домов, против подорожания транспорта, "Электрик Ереван"д. И это были годы, когда накапливался этот потенциал и в конце концов случилось то, что случилось", - отметил Искандарян.



Подобный процесс, по его мнению, уже начался - борьба архиепископа Баграта Галстаняна, протесты против транспортной реформы. Это будет зреть, возникнут и другие протесты, но их мощь будет зависеть от экономической ситуации и ситуации вокруг Армении. "В любом случае, полтора года - слишком малый срок, если не случится какого-то сверхъестественного форс-мажора", - подчеркнул он.



Отсутствие альтернативных сил в Армении, по мнению Ануш Седракян, срежиссировано Москвой. Оппозиция, собирающая на площади энное количество недовольных политической ситуацией людей, сразу убивает двух зайцев.



"Во-первых, Пашинян, видя такое количество народа, идет на еще большие уступки Москве и Турции с Азербайджаном. Оппозиция играет роль угрожающего большинства, которое Николу Пашиняну по зубам, в том смысле, что его от власти никто не может и не хочет отстранять, а народ, измученный безысходностью ситуации, перестает видеть смысл в борьбе и отстраняется от политических процессов вообще", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Седракян.



Реальная альтернатива "Гражданскому договору", по ее мнению, не спешит формироваться. Она отметила, в Армении независимые и идейные люди не едины, и это проблема. Каждый работает на своем фронте и каждый хочет быть первым, уникальным и единственным. Это такая общеармянская особенность. "Так не бывает, они должны оставить в стороне не только свои амбиции, но и свое неприятие друг друга", - подчеркнула она.



Кроме этого, по ее словам, власти взяли любые потоки финансов под пристальный контроль, прекрасно понимая, что недовольство растет и любое финансовое влияние приведет именно к возникновению той третьей оппозиции, того третьего фронта.



"А недостаток финансирования ограничивает людей, потому что все олигархи в подчинении властей, а те, кто нет, они находятся под влиянием московско-турецких каналов и, естественно, они не будут спонсировать независимую оппозицию. Диаспора абсолютно деморализована и дезориентирована и устала уже вкладываться в гиблые проекты", - отметила политолог.



Опасной игрой она считает игру "занявших прозападную позицию" сил, которые выступили с инициативой о евроинтеграции.



"У них одна цель - воровать голоса у оппозиции, занять место в парламенте и полностью похоронить идею западного сотрудничества, так, как это произошло в Грузии Это одна из мер Пашиняна для обеспечения себе нужного результата на выборах. Но Пашинян для сохранения власти пойдет на любые другие меры тоже, в том числе налоговые инсинуации и жесткое подавление всех инакомыслящих, потому что он подписал бумаги и взял на себя обязательства, противоречащие интересам армянского государства и армянского народа, но укладывающиеся в логику российско-турецко- азербайджанского тандема", - отметила Седракян, добавив, что Пашинян мог не подписываться под эти проекты и отстраниться от власти.



Она считает, что власти с учетом низкого рейтинга могут прибегнуть к фальсификациям на выборах.

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