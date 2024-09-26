Политологи сочли бесперспективными новые попытки Галстаняна организовать протесты

26 сентября 2024, 01:17

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После выхода "Национально-демократического полюса" из движения "Во имя родины" сторонниками Баграта Галстаняна остались только представители парламентских оппозиционных сил, связанных с бывшими руководителями Армении. В таких условиях движение не сможет привлечь свои акции значительное число людей, при этом стратегия митингов и шествий неэффективна в своей основе, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", в августе жители села Киранц, чьи протесты против делимитации границы положили начало протестному движению "Во имя родины", оказались удовлетворены компенсациями. Движение архиепископа Баграта Галстаняна утратило популярность и поддержку, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Тем не менее, Галстанян анонсировал митинг в Ереване 2 октября и новую волну протестных акций.

С 10 мая сторонники движения "Тавуш во имя родины" (позднее переименованного в "Во имя родины") проводили акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с делимитацией границы. В июне лидер движения, архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Оппозиционные депутаты поддержали предложение, но обсуждение в парламенте было сорвано из-за отсутствия кворума, поскольку депутаты от правящей партии не пришли на заседание.

Оппозиционный политический блок "Национально-демократический полюс", который 20 сентября заявил выходе из движения "Во имя родины", счел, что оно начало отклоняться от первоначальной повестки, объявленной архиепископом Багратом Галстаняном - отставка Никола Пашиняна, формирование переходного правительства и подготовка условий для справедливых и прозрачных внеочередных выборов, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" член НДП Ваге Гаспарян.

По его словам, НДП импонировала личность архиепископа, его непринадлежность к какой-либо партии и духовный сан. Ожидалось, что его фигура сможет сплотить разные слои населения и политические группы с противоположной точкой зрения вокруг единой повестки, убедив политически активных представителей общества отложить на время противоречия относительно будущего Армении, ее внешнеполитического курса и карабахского вопроса.

“Но у микрофона начали появляться люди из пятой колонны, из окружения Сержа Саргсяна, АРФ "Дашнакцутюн" и другие, чья риторика уже не соответствовала повестке движения. В ход пошли речи о внешнеполитическом курсе пророссийской направленности", - сказал Гаспарян.

В начале движения движения, архиепископ, по словам Ваге Гаспаряна, поддерживал нейтралитет, который ныне потерял. Неприемлемым для НДП был и тот факт, что движение отметило День независимости Нагорного Карабаха, так как Полюс видит решение карабахской проблемы в воссоединении Нагорного Карабаха с Арменией. Также недопустимым в НДП сочли решение Галстаняна встретиться с "одиозными личностями, такими как Серж Саргсян и Роберт Кочарян", отметил он.

Полюс, как отметил Галстанян, выступает за решение карабахского вопроса согласно международному праву и законным международным документам, а концепцию его независимости считает "навязанной Кремлем и КГБ по принципу "разделяй и властвуй". НДП настаивает, что принадлежность Нагорного Карабаха Армении была утверждена международным сообществом - предшественником ООН, Лигой наций, 24 февраля 1920 года, когда было принято решение о делимитации границ между Арменией и Азербайджаном.

"Лигой наций была признана Первая Республика Армения, границы которой были включены Карабах, как Низменный, так и Нагорный, так и Нахиджеван. По этому вопросу есть арбитражное решение Вудро Вильсона, которое до сих пор в силе", - сказал Гаспарян. Границы Советской Армении НДП считает незаконными, поскольку они образовались "в результате русско-турецкой агрессии, оккупации и аннексии независимой Армении, когда она насильственно была включена в СССР, а также в результате волевого решения Сталина и Кавбюро, которое подарило Арцах Азербайджану", прояснил политик, отметив, что эти разногласия для Полюса являются “красной линией”.

Гаспарян сомневается, что движению удастся без НДП собрать значительное количество людей на акциях протеста. По его мнению, многие люди, прежде поддерживавшие движение, разочаровались в нем из-за сотрудничества с бывшими руководителями Армении. "А народ ненавидит бывшую власть. В 2018 году народ не Пашиняна выбирал, а отвергал Сержа Саргсяна, Пашинян просто мастерски этим воспользовался", - заключил он.

У многих в Армении, в том числе у политических деятелей, уже сложилось мнение, что правящая сила обслуживает интересы России, Турции и Азербайджана в ущерб интересам Армении и армянского народа, тогда как движение Галстаняна иначе смотрит на ситуацию - они рассматривают Никола Пашиняна, как политического деятеля, ориентированного на Запад, и ведут с ним борьбу для того, чтобы, как они считают, улучшить отношения Армении с Россией путем смены власти, считает политолог Андриас Гукасян.

"Если действующие власти приоритет отдают Турции - Азербайджану, а лишь потом России, то парламентская оппозиция считает, что в Армении больше должно быть путинской пропаганды", - сказал Гукасян корреспонденту "Кавказского узла".

В этом противоречие, по мнению Гукасяна, заключается причина прекращения сотрудничества НДП с движением “Во имя родины”. Он также отметил, что в условиях, когда “у людей большое разочарование от самих себя”, проблематичным становится сам метод создания движения и его политической борьбы.

"Люди долгие годы копили энергию для гражданского неповиновения, приобретали опыт и в 2018 году все это реализовали, но в результате к власти пришла группа, которая обслуживает интересы внешних сил, что разочаровывает людей. Большинство искренне участвовало в протестах, искренне хотело перемен и реформ в Армении, освобождения от коррупции, но они получили ложь, поражение в войне и унизительное политическое положение на международной арене, когда руководство Армении ничего не делает для международного признания геноцида, этнической чистки, насильственной депортации армян из Карабаха, а напротив, награждает Алиева за все это мирным договором", - отметил Гукасян.

Народ, по его словам, в ужасе от мысли, что можно снова выйти на улицу, поддержать протестное движение, но в результате к власти придут люди, которые нанесут колоссальный ущерб. Людям, по словам политолога, “надоело ходить на митинги, слушать туманные нечестные речи лидеров и думать, какую игру они затеяли”. "Все политические технологии в Армении основаны на том, как шантажировать народ идеей "Или Армения будет уничтожена, или к власти должны вернуться негодяи”. Баграт Галстанян пытается замаскировать это, о чем говорят его новые кадровые изменения, но суть в том, что это называется "вперед в светлое прошлое", - отметил Гукасян.

По мнению Гукасяна, движение Баграта Галстаняна сейчас ограничивается сторонниками РПА, АРФ "Дашнакцутюн" и блока "Айастан", а выйти за рамки парламентской оппозиции ему не удалось. НДП уже проводил уличные акции протеста, когда начиналось движение Галстаняна, поэтому на тот момент не мог оставаться в стороне, - но сейчас уже не может оставаться в движении из-за явных идеологических противоречий.

Он напомнил заявление представителя Республиканской партии Армении Эдуарда Шармазанова о том, что "глубокие идеологические противники не могут сидеть рядом друг с другом, и никакие тактические интересы не могут этот факт перевесить". “Люди стали ставить под сомнение принципиальность руководства Полюса и критиковать его готовность ради тактических интересов пожертвовать политической идеологией", - считает Гукасян.

Политтехнолог Армен Бадалян полагает, что новые методы движения "Во имя родины" не приведут к успеху. По его мнению, сама стратегия уличного протеста неверна, независимо от того, что будет выбрано новым поводом. "Смена власти не зависит от количества людей на улице. В 2008 году люди на Площади Свободы по 100 тысячами оставались, но это не привело к смене власти", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Бадаляна, архиепископ, не будучи политтехнологом, разрабатывает стратегию и пишет программу движения, повторяя все, что уже использовалось на протяжении 30 лет, но митинги и шествия никогда к результатам не приводили. "Даже в 2018 году произошла не смена власти, а передача власти с целью сдать Карабах, открыть коридор через Мегри и нейтрализовать военно-политическое присутствие России в Армении. Это все произошло путем инсценированных уличных протестов", - считает Бадалян.

Он добавил, что политическая система отшлифована для противостояния уличным протестам, независимо от того, кто руководит страной. Митинги могут привести к результату, если на акции протеста выйдут полмиллиона человек, но это невозможно, поскольку для людей “это не вопрос первостепенной важности", считает он.

"Архиепископ никого не слушает, он сам по себе, ни с кем не обсуждает свои мнения, хоть и рядом с ним стоят представители парламентской оппозиции. Но сегодня можно наблюдать в политическом совете движения появление затя Сержа Саргсяна Микаэла Минасяна и увеличение числа сторонников", - отметил политтехнолог.

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