Депутаты одобрили подорожание проезда в ереванском транспорте

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За повышение в полтора раза стоимости проезда в общественном транспорте проголосовали 33 из 65 депутатов Совета старейшин Еревана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана обсуждение подорожания проезда в общественном транспорте обернулось потасовкой представителей провластной коалиции и оппозиции. Полицейские вывели из зала представителей оппозиционной фракции «Мать Армения». В знак протеста оппозиционные депутаты бойкотировали обсуждение нового тарифа, но заседание продолжилось.

28 января мэр Еревана Тигран Авинян объявил, что с 1 февраля до конца года стоимость поездки в городском транспорте составит не 300 драмов (около 0,75 доллара), а 150. Возможно ежегодное изменение тарифа, но не более чем на 10 драмов, подчеркнул мэр.

Совет старейшин Еревана утвердил проект документа о повышении тарифа на общественный транспорт на 50% – со 100 драмов (около 0,25 доллара) до 150 драмов, передал корреспондент «Кавказского узла», посмотревший видеотрансляцию с внеочередного заседания на YouTube-канале ереванской мэрии.

За проект проголосовали 33 из 65 столичных депутатов, в том числе 24 от правящей фракции «Гражданский договор» и восемь от ее коалиционного партнера - фракции «Республика».

Недостающий голос обеспечил депутат от фракции «Общественный голос» Ваган Авакян. Его голос обеспечил кворум сегодняшнего заседания. Оппозиционные фракции «Мать Армения» и «Национальный прогресс» бойкотировали голосование.

Напомним, решение, ранее принятое мэрией Еревана, предполагало, что стоимость проезда в общественном транспорте вырастет со 100 драмов до 300 драмов с 1 января. Однако 20 декабря 2024 года мэрия отложила повышение до 1 февраля. Противники повышения объявили бойкот новым тарифам.

Ранее ереванцы назвали подорожание проезда существенным ударом по семейному бюджету. Активисты собрали более 75 тысяч подписей против подорожания проезда. Депутаты горсовета расширили список льготных категорий пассажиров, включив в него семьи военных, погибших в вооруженном конфликте с Азербайджаном.

Аналитики отметили, что провал реформы транспортной системы и трехкратное повышение тарифов в преддверии парламентских выборов представляют серьезную угрозу для правящей силы, а социальное недовольство способно стать триггером политических протестов.

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