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13:00, 31 января 2025

Обсуждение подорожания проезда обернулось потасовкой в Совете старейшин Еревана

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Полицейские разняли участников потасовки в Совете старейшин Еревана и вывели из зала представителей оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", 28 января мэр Еревана Тигран Авинян объявил, что с 1 февраля до конца года стоимость поездки в городском транспорте составит не 300 драмов (около 0,75 доллара), а 150. Возможно ежегодное изменение тарифа, но не более чем на 10 драмов, подчеркнул мэр.

Решение, ранее принятое мэрией Еревана, предполагало, что стоимость проезда в общественном транспорте вырастет со 100 драмов (около 0,25 доллара) до 300 драмов с 1 января. Однако 20 декабря 2024 года мэрия отложила повышение до 1 февраля. Противники повышения объявили бойкот новым тарифам.

Сегодня на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана обсуждение тарифа на общественный транспорт обернулось потасовкой представителей провластной коалиции и оппозиции, передал корреспондент «Кавказского узла», посмотревший видеотрансляцию с заседания на YouTube-канале мэрии.

Обсуждение было прервано после словесной перепалки между мэром и оппозиционными депутатами. Мэр распорядился вывести из зала одного из оппонентов, но тот отказался выходить.

В заседании был объявлен перерыв, в ходе которого перепалка переросла в потасовку. В зал заседания вошел полицейский спецназ «красных беретов», которые вывели представителей оппозиционной фракции «Мать Армения». В знак протеста оппозиционные депутаты бойкотировали обсуждение нового тарифа. После этого обсуждение продолжилось.

Напомним, ранее ереванцы назвали подорожание проезда существенным ударом по семейному бюджету. Активисты собрали более 75 тысяч подписей против подорожания проезда. Депутаты горсовета расширили список льготных категорий пассажиров, включив в него семьи военных, погибших в вооруженном конфликте с Азербайджаном.

Аналитики отметили, что провал реформы транспортной системы и трехкратное повышение тарифов в преддверии парламентских выборов представляют серьезную угрозу для правящей силы, а социальное недовольство способно стать триггером политических протестов.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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